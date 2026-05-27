Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине в течение ближайших десяти лет. Об этом она сказала в ходе Европейского форума. Запись опубликовал вещатель WDR.

«Надеюсь, что через десять лет конфликт на Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», — отметила Меркель.

При этом лидер киевского режима Владимир Зеленский распорядился начать подготовку страны к военному противостоянию продолжительностью еще два-три года. Причинами такого решения называются фактический срыв мирных переговоров и постепенный отход США от процесса урегулирования.

Этот настрой резко контрастирует с оценками из Москвы. Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что конфликт приближается к своему завершению. В Кремле уточняли, что накоплен определенный багаж наработок по мирному процессу, хотя до конкретики еще далеко.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что западные кураторы без колебаний избавятся от Владимира Зеленского, как только он полностью выработает свой политический ресурс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.