Лицо в расщелине: мрачную зацепку нашли спустя 8 месяцев после пропажи Усольцевых

В конце сентября 2025 года супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в тайге Красноярского края. Спустя восемь месяцев поисков исследователь заметил детали на фотографиях и видео, представленных поисковиками.

На эти подробности ранее никто не обратил внимание, однако именно благодаря ним появилась новая версия загадочной пропажи семьи.

Загрыз медведь, задохнулись в пещере, стали жертвами убийцы: куда пропали Усольцевы

Что стало с туристами Усольцевыми, новая версия, факты. Фото: © РИА Новости/ Илья Наймушин

В конце мая 2026 года, спустя восемь месяцев после исчезновения семьи, появилась новая, крайне мрачная гипотеза.

Исследователь Валентин Дегтерев, проанализировав фото- и видеоматериалы, сделанные поисковиками в октябре прошлого года, и обратил внимание на одну из расщелин у подножия горы.

В объектив камеры попал лежачий человек.

«Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — заявил он aif.ru.

Дегтерев выдвинул несколько предположений о том, что могло произойти. Первое — несчастный случай в замкнутом пространстве: семья могла забраться в узкую скальную щель или провал, чтобы укрыться от непогоды, развести там огонь и задохнуться от угарного газа.

Второе — нападение дикого зверя.

«Предполагаю, что, скорее всего, медведь разорвал Усольцевых, а тела, или хотя бы тело одного человека, бросил в эту яму и закидал ветками», — добавил исследователь.

Третья версия — путешественники могли просто оступиться и упасть в расщелину.

И, наконец, их могли просто убить.

Что вообще произошло с семьей Усольцевых

Что стало с туристами Усольцевыми, новая версия, факты. Фото: telegram / usoltseva_psy

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, 61-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы, пятилетняя дочь, а еще их собака вышли из поселка Кутурчин. Отправная точка похода располагалась в 230 километрах от Красноярска, далее семья, скорее всего, должна была пройти около семи километров до горы Буратинка.

Тревогу забили уже в начале октября: Усольцевы регистрировались в МЧС, к назначенному времени не вернулись. К поискам сразу подключился старший сын Ирины Усольцевой Данил Баталов и спасатели.

На самом деле, маршрут они выбрали несложный, к тому же шли с ребенком и собакой — в сложные горные походы так не выдвигаются. Путь в семь укилометров туда и столько же обратно обычно занимает не более 10 часов, а тут еще и популярное направление с указателями и удобной тропой.

Более 300 человек целыми днями обыскивали площадь в 100 квадратных километров, за время поисков было опрошено множество очевидцев, знакомых пропавших и местных жителей. Но никого и ничего так и не обнаружили.

В чем убежден старший сын Усольцевой

Что стало с туристами Усольцевыми, новая версия, факты. Фото: © РИА Новости/ Илья Тимин

Отчим появился в жизни Данилы Баталова, когда тому было 11 лет. С тех пор походы стали семейной традицией.

Поэтому, как считает молодой человек, маршрут «Минская петля» в Кутурчинское Белогорье для любящей туризм пары несложный. А Усольцев и вовсе был опытным походником.

«Он всегда наставлял меня: если потерялся в лесу, ищи укрытие, и по пути оставляй следы — делай ножом насечки на деревьях, нет ножа — камнем сбивай кору. Так тебя быстрее найдут», — поделился Баталов.

Семья планировала вернуться через день-два: дома оставался кот без присмотра, но с запасной миской с едой. Ирина Усольцева никогда бы не бросила животное на произвол судьбы — это и натолкнуло Баталова на его версию.

Корги Ладе, с которой семья пошла в поход, было 12 лет. Вполне возможно, что собака погналась за каким-то зверьком, а потом потеряла хозяев. Усольцевы не могли оставить животное и сошли с маршрута. Так как поход планировался несложным, GPS-трекер они с собой не брали.

Молодой человек не верит, что родные погибли.

«Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов, вообще ничего», — заявил Баталов в эфире программы на федеральном телеканале.

Как исчезновение Усольцевых связано со староверами и браконьерами

Что стало с туристами Усольцевыми, новая версия, факты. Фото: www.globallookpress.com/ Anton Shipulin

Странность пропажи трех человек на популярном маршруте продолжает порождать все более необычные версии причин исчезновения.

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина выдвинула версию, что Усольцевы могли укрыться у старообрядцев, которые живут в той самой тайге, через которую планировался семейный поход.

В Красноярском крае действительно насчитывается от 10 до 20 тысяч староверов, которые отказываются от современных благ. Некоторые поселения не отмечены на картах.

Однако считается, что староверы недружелюбно относятся к чужакам, и о появлении незнакомцев в общинах быстро стало бы известно местным жителям. Криминалист Михаил Игнатов предполагает, что не к старообрядцам могли попасть Усольцевы, а угодить в религиозную общину.

«Вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды», — поделился он.

Также советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников предположил, что на Усольцевых могли напасть браконьеры или черные промысловики.

По его словам, преступники, незаконно охотившиеся с нелицензионным оружием, могли выстрелить как случайно, так и намеренно, чтобы устранить свидетелей.

«Они часто находятся в состоянии сильного опьянения. Эти люди могли запросто перепутать семью с кабанами, лосями или косулями и произвести роковые выстрелы», — заверил он NEWS.ru.

Какие версии исчезновения Усольцевых распространились в соцсетях

Что стало с туристами Усольцевыми, новая версия, факты. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Поскольку происшедшее во многом продолжает оставаться загадкой, в соцсетях и некоторых СМИ начала распространяться теория о якобы причастности украинского беспилотника к трагедии Усольцевых.

Эту версию исключил специалист в области беспилотной авиации Максим Кондратьев.

«Беспилотники ВСУ так далеко долететь не смогут. Красноярский край — это уже тот район, где объекты могут быть атакованы, только если дроны привезут на фурах», — убежден он.

Также свою версию выдвинул участвовавший в поисках на правах волонтера сибирский блогер Александр Андрюшенков. Он подозревает, что семья могла бежать в Монголию.

По его мнению, Сергей, хорошо знавший местность, специально свернул с туристической тропы, чтобы выйти к автомобильной дороге.

«А там они бы сели в подготовленную для них заранее машину и уехали бы. Пересекли бы, например, границу с Монголией», — предположил Андрюшенков.

Отсутствие поисков в первые два дня давало им достаточно времени для побега.

По последним данным, следствие все же исключило эту версию. В управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сказали, что у семьи не было никаких приготовлений к отъезду: они не покупали билеты, не переводили деньги и планировали строительство дома в России.

Как исчезновение Усольцевых связано с мистикой

Что стало с туристами Усольцевыми, новая версия, факты. Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В районе, где пропала семья Усольцевых, исчезновения фиксируют не в первый раз. В 2019 году там точно так же потеряли человека.

Местность окружена мистическими поверьями — некоторые считают скальные образования Кутурчинского Белогорья рукотворными развалинами древних цивилизаций. Такие слухи пошли из-за необычного вида горных пород — якобы от природы так выглядеть они не могут.

Тем не менее, многие местные жители убеждены, что маршрут, выбранный Усольцевами, проклят.

Что известно о местности, где пропали Усольцевы

Что стало с туристами Усольцевыми, новая версия, факты. Фото: © РИА Новости/ Александр Кряжев

Все Кутурчинское Белогорье в каменной россыпи — курумнике. Соответственно, при приближении к вершине горы Алат его концентрация значительно повышается.

«Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — добавил гид из Красноярского края Алексей Исиченко.

Если Усольцевы угодили в один из таких провалов, обнаружить их практически невозможно.

Следующий момент — непогода. До исчезновения Усольцевых в тех местах было плюс 27 градусов, но о похолодании их предупреждали.

Однако супруги решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились по маршруту самостоятельно, даже когда узнали о надвигающемся снегопаде.

В день исчезновения семьи ветер поднялся примерно с 15:00, потом начался сильный дождь, а к вечеру температура опустилась до нуля. Пошел снег. Возможно, как раз из-за непогоды Сергей Усольцев решил найти укрытие и не продолжать поход.

Когда начались поиски, основная надежда была на собак-ищеек. Но снег и дождь полностью смыли запахи, по которым животные могли бы ориентироваться.

Какие подробности о прошлом Усольцевых получили огласку

Что стало с туристами Усольцевыми, новая версия, факты. Фото: ВКонтакте /Ирина Усольцева/mu30042016

Коллега Сергея Усольцева Александр Дымов высказал свои предположения насчет причины трагедии. По его словам, его пропавший знакомый — самый беспечный турист, которого он встречал.

Все, кто ходят в горы, с первых походов приобретают привычку просчитывать и рассчитывать каждый шаг, каждый лишний груз, каждую калорию будущих перекусов. Дымов, знавший Усольцева по совместной работе не первый год, раньше восхищался, что беспечность приятеля никогда не усложняла ему маршруты.

«Если к Сереге прийти домой в момент выезда, у него на столе билеты на самолет. Все. Для него главное — вот это вот драйв, поспешить куда-то, кинуться. Детальная проработка маршрута, тщательная подготовка экипировки — это не его», — рассказал знакомый пропавшего.

По словам очевидцев, семья действительно была одета не по погоде.

В прессе также всплыли неожиданные подробности о прошлом Ирины Усольцевой. Выяснилось, что ранее она уже бесследно исчезала для близких, уехав в Индию, где долгое время жила, оставив своего старшего сына на попечение своей матери.

Увидят с неба: к поискам Усольцевых подключили нейросеть

Сейчас поиски, в ходе которых было обследовано свыше 515 километров дорог и 40 квадратных километров леса, перешли в точечную фазу. Основной версией произошедшего остается несчастный случай… Но, как говорится, надежда умирает последней.