Медицина, транспорт, жилье: Воробьев подвел итоги народной программы «Единой России» в регионе
В области открыли более 100 больниц, поликлиник и амбулаторий за минувшие пять лет.
Фото: Подмосковное отделение «Единой России»
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Губернатор Воробьев подвел итоги народной программы «Единой России» в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги выполнения народной программы «Единой России» в регионе за последние пять лет. Об этом он сообщил на отчетном форуме «Подмосковье. Есть результат!» в Красногорске.
Особое внимание уделили обращениям жителей по строительству социальных объектов. Так, в регионе открыли более 100 больниц, поликлиник и амбулаторий за минувшие пять лет. Такие учреждения появились почти в каждом городе области.
Отдельно Воробьев выделил Детский центр имени Леонида Рошаля в Красногорске, работающий с 2024 года. В учреждении помогают детям со всей страны, в том числе в самых тяжелых случаях. Эта работа уже дала заметный результат: детская смертность в стационарах региона снизилась на 20% за прошлый год, а в целом почти на 8%.
Также глава Подмосковья рассказал о поддержке медиков и других работников социальной сферы. Меры помощи получают почти 18 тысяч медицинских специалистов. В числе самых востребованных инструментов — компенсация аренды жилья.
Кроме того, в регионе действует программа социальной ипотеки. Благодаря ей более 3,5 тысячи квартир получили медики, учителя, молодые ученые и тренеры, работающие в Московской области.
Одно из важных направлений народной программы — развитие транспорта. Воробьев напомнил о запуске Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и реконструкции вылетных магистралей. Эти проекты помогают разгрузить столичный регион, вывести транзит из городов и создать для жителей новые маршруты.
Глава региона сообщил о строительстве 45-километровой дороги от Солнцево до Железнодорожного. Накануне открыли очередной участок Южно-Лыткаринской автодороги. Завершить крупный проект планируют в сентябре.
Заметные изменения произошли и в жилищной сфере. По словам Воробьева, в новые квартиры переехали более 36 тысяч жителей Подмосковья.
Отдельный блок работы связан с благоустройством. Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал программу обустройства парков в лесу в 2021 году. Благоустроенных парков и скверов в Московской области пять лет назад было 24, теперь же их 219. Еще 13 лесопарков планируют создать в регионе в этом году.
К тому же ведется модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Число жалоб по ключевым направлениям снижается, как подчеркнул Воробьев, что показывает результат проводимой работы.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, в «Единой России» выступили за смягчение налогов на малый бизнес.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?