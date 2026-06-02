Медицина, транспорт, жилье: Воробьев подвел итоги народной программы «Единой России» в регионе

Губернатор Воробьев подвел итоги народной программы «Единой России» в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги выполнения народной программы «Единой России» в регионе за последние пять лет. Об этом он сообщил на отчетном форуме «Подмосковье. Есть результат!» в Красногорске.

Особое внимание уделили обращениям жителей по строительству социальных объектов. Так, в регионе открыли более 100 больниц, поликлиник и амбулаторий за минувшие пять лет. Такие учреждения появились почти в каждом городе области.

Отдельно Воробьев выделил Детский центр имени Леонида Рошаля в Красногорске, работающий с 2024 года. В учреждении помогают детям со всей страны, в том числе в самых тяжелых случаях. Эта работа уже дала заметный результат: детская смертность в стационарах региона снизилась на 20% за прошлый год, а в целом почти на 8%.

Также глава Подмосковья рассказал о поддержке медиков и других работников социальной сферы. Меры помощи получают почти 18 тысяч медицинских специалистов. В числе самых востребованных инструментов — компенсация аренды жилья.

Кроме того, в регионе действует программа социальной ипотеки. Благодаря ей более 3,5 тысячи квартир получили медики, учителя, молодые ученые и тренеры, работающие в Московской области.

Одно из важных направлений народной программы — развитие транспорта. Воробьев напомнил о запуске Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и реконструкции вылетных магистралей. Эти проекты помогают разгрузить столичный регион, вывести транзит из городов и создать для жителей новые маршруты.

Глава региона сообщил о строительстве 45-километровой дороги от Солнцево до Железнодорожного. Накануне открыли очередной участок Южно-Лыткаринской автодороги. Завершить крупный проект планируют в сентябре.

Заметные изменения произошли и в жилищной сфере. По словам Воробьева, в новые квартиры переехали более 36 тысяч жителей Подмосковья.

Отдельный блок работы связан с благоустройством. Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал программу обустройства парков в лесу в 2021 году. Благоустроенных парков и скверов в Московской области пять лет назад было 24, теперь же их 219. Еще 13 лесопарков планируют создать в регионе в этом году.

К тому же ведется модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Число жалоб по ключевым направлениям снижается, как подчеркнул Воробьев, что показывает результат проводимой работы.

