«Жить не на что»: сбежавшие из России артисты столкнулись с жесткой реальностью

Знаменитости, которые покинули Россию, стремительно теряют карьеры, деньги и даже жилье. Кем приходится работать за границей некогда популярным артистам? Правда, что Алла Пугачева вынуждена продавать московскую квартиру? Почему никто не хочет покупать недвижимость Примадонны? Из-за чего рэпер-иноагент Моргенштерн* рискует стать банкротом? И кто из артистов жалеет о своем решении покинуть родину? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Филипповский переулок — это та локация, тот дом, которую любят именно наши элиты. Это, скажем, приближение к Кремлю, это Арбат и Пречистенка, это самая „золотая миля“ Москвы», — отмечает риелтор Елена Ляпунова.

Именно в этом доме много лет назад купили себе квартиры Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Апартаменты бывших супругов находились на одном этаже. А недавно СМИ облетела новость: певица выставила свою жилплощадь на продажу. За 300 квадратных метров знаменитость якобы хочет почти 400 миллионов рублей.

«В данном доме лоты начинаются от миллиона до миллиона двести тысяч за квадратный метр. Поэтому стоимость 400 миллионов рублей за данную квартиру не сказать, что она прямо космос как дорогая. Она чуть-чуть завышенная, но тем не менее цена в рынке», — уточняет риелтор.

Раньше артистка говорила, что не собирается отказываться от недвижимости в столице. Поклонники уверены: планы изменились из-за материальных проблем. Как сообщает пресса, гонорары иноагента Максима Галкина* уменьшились втрое. Стоимость жилья на Кипре, где обосновались супруги, растет с каждым днем.

Да и на лекарства для 77-летней Примадонны наверняка уходят внушительные суммы. В интервью последних лет она регулярно жаловалась на здоровье. Скорее всего, чтобы помочь мужу, Пугачева и решила продать квартиру в центре Москвы.

«Я уверен, что многие жалеют, им там живется очень непросто. <…> Там жить не на что, поэтому избавляются от всего, что здесь есть. Жаба душит, жалко продавать. А дорого не дают», — говорит бизнесмен Андрей Ковалев.

По мнению риелторов, желающие связываться с такой проблемной недвижимостью едва ли найдутся. Риски перевешивают даже тот заманчивый факт, что среди соседей Филипп Киркоров.

«Здесь, наоборот, звездность может сыграть чуть-чуть отрицательный момент, потому что в основном покупают люди публичные, люди из, скажем, стабильного российского бизнеса, из элиты российской», — подчеркивает Ляпунова.

«Серьезный предприниматель, который честно заработал большие деньги, зачем ему эти скандалы? Зачем ему, чтобы люди знали, где он живет и его адрес? Конечно, ему это не нужно», — заявляет бизнесмен Ковалев.

Внук певицы Никита Пресняков уже несколько лет не может избавиться от дачи в Истре, которую переписала на него знаменитая бабушка. За последнее время стоимость особняка снизилась вдвое. Если раньше он выставлялся за 225 миллионов рублей, то на начало мая цена была уже 110 миллионов.

«Там есть и свои хамам, сауна, пляж, бассейн, кинотеатр, но все это на берегу, а земля в аренде у государства. Поэтому такие локации тоже не очень интересны приобретателю. У контингента с такими деньгами есть уже другие приоритеты и другие возможности купить», — объясняет Елена Ляпунова.

С похожей проблемой столкнулось большинство знаменитостей, которые покинули РФ. Иноагент Максим Покровский* так и не смог продать квартиру в столице. Не нашлись покупатели и на подмосковный дом Веры Брежневой. А ее бывший муж, продюсер Константин Меладзе, выставлял роскошный коттедж в Крыму за 300 миллионов рублей. Но в итоге сдает его в аренду за 60 тысяч в сутки.

«Это нерентабельный объект, который действительно очень дорогой, он очень выстроен, скажем, в очень дорогом месте из элитных материалов. Там, получается, даже не дом, а резиденция. Но эта резиденция не продастся», — рассказывает риелтор.

Многие артисты бежали из России с надеждой добиться успехов за рубежом, в итоге потерпели поражение. Некогда кумир подростков с миллионными гонорарами Даня Милохин сам утверждает, что теперь работает курьером в Дубае. А признанный иноагентом рэпер Моргенштерн потерял бизнес и оказался в реабилитационном центре, где почти полгода проходил лечение от зависимостей и психоза.

«Про Моргенштерна уже забыли. Все уже. В России уже его особо нет. Вот он вернется, если, дай бог, вернется, если ему дадут еще вернуться, еще не факт, что он будет собирать залы», — отмечает Андрей Ковалев.

Недавно российский суд назначил рэперу штраф за неисполнение обязанностей иноагента. Певец обязан выплатить государству семь миллионов рублей, иначе рискует лишиться имущества, на которое пока наложили арест.

«Это не конфискация. Это просто стандартная процедура, когда человек не исполняет свои обязательства перед государством. В дальнейшем, если сумма не будет уплачена, тогда уже с торгов может быть продано это имущество для компенсации долга, которое государство ему предъявляет», — объясняет юрист Александр Трещев.

Не получилось стать мировыми звездами и группе «Би-2». Из-за проблем с документами артистам запретили выступать сразу в нескольких странах. Теперь, как пишут СМИ, они едва сводят концы с концами и, по слухам, заглушают стресс антидепрессантами.

«Когда люди приезжают и должным образом не оформляют документы, пытаются сэкономить, пытаются не заплатить налоги, то когда, столкнувшись с тем, что получают запрет, они пытаются предстать в образе жертв, а не нарушителей», — говорит юрист Трещев.

Некоторые релоканты открыто говорят, что жалеют об отъезде. Милохин и иноагент Моргенштерн признавались, что скучают по Москве и осознают ошибку. А комик-иноагент Руслан Белый* в интервью сказал, что мечтает снова выступать в России.

«Просто работа в Москве и работа вообще, в принципе в любой точке мира очень сильно отличается, потому что здесь собраны все главные умы, так скажем, все самые клевые музыкальные продюсеры, все самые клевые фотографы, все самые клевые стилисты», — заявляет блогер Дилара Зинатуллина.

«Шанс есть у всех. Помните группу „Звери“? Тоже Рома что-то лишнего сказал, вернулся, на специальную военную операцию съездил, дал концерты. Кстати, хороший, мне понравился, как гитарочка с балалайкой, во (показывает два больших пальца вверх. — Прим. ред.). И все, конечно, и нормально все, все у него хорошо», — отмечает бизнесмен Андрей Ковалев.

Некоторые поклонники считают: артистов, что искренне раскаялись, действительно надо простить. Но другие уверены: кто предал однажды, доверия не заслуживает.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.