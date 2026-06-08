Самая опасная ночь лета: что нельзя делать на Ивана Купалу, приметы и гадания

На Руси считалось, что только раз в году, в ночь накануне Ивана Купалы, из водоемов выходят русалки, природа подсказывает девушкам их судьбу, а парни получают шанс найти цветок папоротника и разбогатеть.

В 2026 году этот праздник наступит в июле — но это по григорианскому календарю, а ведь славяне все обряды и гадания подстраивали под юлианский.

Чтобы не проспать самую мистическую летнюю ночь, 5-tv.ru решил разузнать все ее тонкости к первоначальной дате.

Когда отмечают ночь Ивана Купалы по старому стилю в 2026 году

Праздник Ивана Купала: когда и как отмечать в 2026 году, традиции, гадания, что можно и нельзя делать. Фото: © РИА Новости/Андрей Бок

В 2026 году ночь на Ивана Купалу наступает с 6 на 7 июля. Изначально у восточных славян этот день приходился на 21 июня — день летнего солнцестояния и самую короткую ночь в году.

Однако после принятия христианства на Руси языческое торжество совместили с днем рождения Иоанна Предтечи (Крестителя), которое отмечали 24 июня. А когда юлианский календарь сменился на григорианский, дата передвинулась на 7 июля.

Фактически в один день теперь сосуществуют два праздника: церковный — Рождество Иоанна Предтечи — и народно-языческий Иван Купала.

Откуда пошло название ночи Ивана Купалы

Праздник Ивана Купала: когда и как отмечать в 2026 году, традиции, гадания, что можно и нельзя делать. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

В самом названии праздника соединились две культуры.

Согласно одной из версий происхождения, у славян было божество лесов и полей по имени Купала или Купало, и день назывался просто «Купала».

По второй версии название появилось уже после того, как праздник приурочили ко дню Иоанна Крестителя. Дело в том, что слово «Креститель» переводится с греческого как «купатель, погружатель». Таким образом, «Иван Купала» — это упрощенное славянами имя Иоанна Предтечи.

По Евангелию Иоанн Креститель — пророк, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Он был ближайшим предшественником Спасителя.

Само его рождение было чудесным: священник Иерусалимского храма Захария и его супруга Елисавета всю жизнь были бездетны, но в преклонном возрасте, по воле Божьей, у них родился сын — будущий великий пророк.

Как праздновали Ивана Купалу на Руси

Праздник Ивана Купала: когда и как отмечать в 2026 году, традиции, гадания, что можно и нельзя делать. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

На Руси в гуляниях на Ивана Купалу участвовали все. Однако, поскольку в эту ночь активизировалась вся нечистая сила, считалось, что те, кто не появился у общего костра, являются ведьмой или колдуном.

Славяне верили, что только в день Ивана Купалы вода и огонь могут сосуществовать в гармонии. А еще у них было много традиций, например:

Разжигать костры на берегах рек. В них устраивали ритуальные омовения огнем и прыгали через них. Считалось, что в купальском костре нужно сжечь все старые, ненужные вещи и нашептать в костер старые боли и обиды. А если пройти через купальский очищающий костер, хворь отвяжется;.

Умываться водой. Считалось обязательным искупаться 7 июля до захода солнца. На Ивана Купалу также обязательно парились в банях. При этом пользовались вениками и водой, настоянной на ивановских травах. Верили, что баня в день Ивана Купалы способствовала укреплению и восстановлению жизненной энергии и здоровья;

Собирать травы. Также в ночь на Ивана Купалу принято рвать растение иван-да-марья. Поверье гласит, что, если разложить его цветы по углам дома, внутрь не смогут попасть воры;

Гадать. Девушки обязательно гадали с помощью венков. К венку крепили зажженную свечу или лучину, опускали его на воду и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь. Если крутился на месте, то замужество нужно было отложить до следующего года. Если же венок тонул, считалось, что у девушки нет пары, и ей придется коротать век одинокой;

Готовить «обетную кашу». На Купалу делалась особая каша. Для нее толкли в ступе ячмень, который потом варили и сдабривали сливочным маслом;

Запастись крапивой. Считалось, что для защиты от нападения ведьм следует класть на пороге дома и на подоконниках крапиву.

А корень плакун-травы, выкопанный накануне Ивана Купалы, был способен обезвредить страшные чары; с помощью этого корня можно было изгнать бесов из одержимых и бесноватых.

По легендам, именно в купальскую ночь раз в год цветет папоротник. Если его найти ночью в лесу, то он покажет клад, а также принесет счастье и богатство. Однако нечистые силы охраняют волшебное растение, поэтому найти и использовать его сможет только самый смелый.

Какие существуют приметы на Ивана Купалу

Праздник Ивана Купала: когда и как отмечать в 2026 году, традиции, гадания, что можно и нельзя делать. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Самая известная и романтичная легенда гласит, что в полночь на Ивана Купалу всего на одно мгновение из большой почки папоротника появляется огненно-красный цветок.

Тот, кому посчастливится его найти, обретет необычайные способности: сможет принимать любое обличье, понимать язык животных и птиц, видеть клады, спрятанные в земле, и обладать другими волшебными талантами.

Однако природа оставляла славянам подсказки и без папоротника. Предки умели читать знаки природы и по ним предсказывать погоду и будущий урожай. Вот некоторые из них:

Обильная роса утром предвещала хорошие урожаи огурцов и орехов;

Ясное звездное небо в Купальскую ночь обещало много грибов осенью;

Дождливый день предвещал плохой урожай хлеба и еще целую неделю дождей;

Увидеть радугу в этот день считалось большим счастьем для человека.

Если человек видел, как «играет» солнце на рассвете — то есть как его лучи дрожат и переливаются, — это считалось добрым знаком: год будет благополучным, урожайным, а семья — здоровой.

Какие существуют гадания на Ивана Купалу

Праздник Ивана Купала: когда и как отмечать в 2026 году, традиции, гадания, что можно и нельзя делать. Фото: © РИА Новости/Андрей Бок

Ночь на Ивана Купалу считается временем, когда природа достигает максимального расцвета, а границы между мирами становятся тоньше.

В эту, самую короткую ночь в году, все стихии — вода, огонь, земля и воздух — обретают особую силу. Именно поэтому было принято совершать множество обрядов, связанных с очищением, привлечением удачи и защитой от нечистой силы. В древности верили, что в это темное время лешие, русалки, водяные и прочая нечисть выходят «на охоту».

Также сохранилось множество купальских гаданий. Например, считалось: кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Тем, кто прыгнул парой, сулили крепкий и счастливый брак.

Но незамужние девушки ждали этот праздник не только ради прыжков через костер. Купальская ночь считалась лучшим временем, чтобы разобраться в вопросах любви.

Способов было много:

Гадание на венках. Девушки опускали в воду венки с зажженными свечами: если венок уплывал далеко — это сулило скорую встречу с суженым, а если свеча гасла или венок тонул — долгое одиночество; Гадание по костру. Девушки бросали в костер свои венки. Чей венок догорит первым, та первой и выйдет замуж. Если какой-то венок на лету поймает парень, то он и станет суженым этой девушки; Гадание на цветах. В час ночи брали две одинаковые ромашки, загадывали имя возлюбленного и бросали их в таз с водой. Если цветы тянутся друг к другу — он любит и вернется, если расходятся в разные стороны — интереса нет.

Что можно делать в ночь на Ивана Купалу

Праздник Ивана Купала: когда и как отмечать в 2026 году, традиции, гадания, что можно и нельзя делать. Фото: www.globallookpress.com/Anvar Galeev

Купальская ночь дарит уникальное время для очищения, обновления и привлечения удачи. Вот несколько советов, как провести ее с пользой:

Веселиться и не спать. В старину считалось, что нечисть может утащить спящих людей, поэтому до рассвета не смыкали глаз. Шумные гуляния, песни и танцы, наоборот, отпугивали злых духов;

Зажечь свечу или развести костер. Если нет возможности разжечь большой костер, можно зажечь свечу. Огонь в Купальскую ночь обладает мощной очищающей энергией;

Собрать травы и сплести венок. Стоит заготовить для себя обережные травы (зверобой, полынь, крапиву) и сплести венок. Можно также наломать березовых веток для веника — пар в бане с таким веником будет полезным вдвойне;

Погадать. Это одна из самых мистических ночей в году, когда легче всего приоткрыть завесу тайны.

Подготовка к купальским обрядам, которые совершают как парни, так и девушки, очень кропотлива. Накануне из березовых ветвей и соломы изготавливают фигуру Купалы. Для украшения чучела и самих себя плетут венки из цветов и лесных трав.

Ближе к вечеру соломенного Купалу устанавливают на пригорке возле воды и складывают около него подношения: сладости, различные подарки. После заката поджигают и начинают водить вокруг хороводы с народными песнями. Когда фигура полностью сгорает, ее выбрасывают в реку.

Что нельзя делать на Ивана Купалу

Праздник Ивана Купала: когда и как отмечать в 2026 году, традиции, гадания, что можно и нельзя делать. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Запрещено идти купаться ночью. Считалось, что именно в этот промежуток времени всякая нечисть становится особенно активной. Решившим все же зайти в воду в ночное время советовали не заплывать далеко и не купаться в одиночку. К тому же бытует мнение, что русалки могут увлечь на глубину неосторожного пловца.

Спать на Ивана Купалу тоже нельзя. По той же причине, что и в первом случае. Уснуть ночью — ждать в гости ведьм и бесов.

Тосковать и жаловаться на жизнь тоже не стоит, потому что можно навлечь на себя большие неприятности.

И это еще не все. С этим днем связано множество строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду на целый год: