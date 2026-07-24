Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массовой атаке дронов ВСУ

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ПВО сбила более полусотни украинских беспилотников.

Атака беспилотников на Санкт-Петербург 24 июля — новости

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

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Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об ударах по объектам сообщил губернатор города Александр Беглов в своем канале в мессенджере МАКС.

Он отметил, что вражеские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. По его словам, на месте происшествия находятся специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий.

«Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — подчеркнул Беглов.

Кроме того, глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом сбили 59 беспилотников противника. 

Ночью в городе и области ввели беспилотную опасность. Власти предупредили население о возможных перебоях с мобильным интернетом. Вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Пулково. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме, рассказали в Росавиации.

Ранее Дрозденко сообщал о ликвидации 33 беспилотников над Ленинградской областью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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