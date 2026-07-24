«Вы красотки, но»: Галич ответила на слова Гордон о «страшных бабах»

Ида Галич ответила на оскорбления Екатерины Гордон

Телеведущая и блогер Ида Галич отреагировала на провокационные высказывания Екатерины Гордон. Соответствующее видеообращение она разместила в Instagram*.

Скандал вспыхнул во время съемок реалити-шоу. Екатерина, приехавшая на площадку вместе со своей подругой Светланой Сильваши, резко высказалась в адрес других участниц проекта, раскритиковав их внешность. И заявила, что ее и Светлану хотят выгнать из шоу из-за их привлекательности.

«Ты че, не знаешь этих баб страшненьких? Они будут хотеть нас выгнать до тех дней, пока мы не станем страшнее их. А это еще нескоро», — сказала юрист.

Галич, которая тоже приняла участие в шоу вместе с братом Аланом, заявила, что сперва вообще не хотела отвечать на выпады Гордон. Однако все же не стала молчать после слов о внешности. Она назвала Екатерину и Светлану красотками, но подчеркнула, что этот статус не дает им права унижать других девушек.

«Мы все разные. Чтобы быть в своем прайме, мне нужно много заниматься спортом и ходить к косметологу на ежемесячной основе. И то, ко мне все равно будут вопросы. Катя и Света тоже собой занимаются, тут нет вопросов, но есть лица по-настоящему красивые. Ну да, вам повезло. Вы красотки. Но разве вам дает это право называть кого-то страшными и некрасивыми бабищами?» — отметила она.

В конфликт позже вмешалась Сильваши, которая обвинила Галич в двойных стандартах. Она напомнила о ее реакции на слова комика Гарика Мартиросяна о шутках над «красивыми и некрасивыми» дамами.

«Ругать коллег-женщин, по блогерскому цеху, за шутки можно, ругать своих продюсеров-сексистов за унизительное деление женщин на страшных и красивых нельзя. Так и запишем в биографии праведной Иды Галич, столь искреннего борца за женские права», — заявила она.

Ранее актер и музыкант Владимир Селиванов защитил народного артиста Григория Лепса, который угодил в скандал во время выступления на «Славянском базаре» в Витебске.

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