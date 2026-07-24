«Отсутствие стержня»: психиатр дал оценку картинам Байдена-младшего

Сын Байдена пытается заработать на продаже картин

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер пытается залатать свои финансовые дыры картинами. После ухода отца из Белого дома, доходы приближаются к нулю. И поэтому художник-самоучка продает свои полотна — 54 тысячи долларов за штуку. В стоимость также входит видеозвонок, в ходе которого Байден расскажет об истории создания картины. Тем более, что стиль у него необычный, так и хочется спросить: в каком состоянии вы находились в момент создания шедевра?

Именно поэтому, не называя автора, «Известия» попросили психиатра дать оценку художнику.

«Эти линии говорят о внутреннем напряжении, которое есть у человека. Какая-то у него есть спутанность определенной мысли, то есть есть изменения, и он застрял в какой-то определенной сложной ситуации. Это попытка обрести внутреннюю какую-то целостность, то есть чего, возможно, человеку не хватает. То есть своего стержня», — заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Не зная, чьи картины анализирует, врач тщательно подбирал слова. Но с уверенностью сказал, что их автор вполне мог бы быть его пациентом.

Напомним, в США Хантер благодаря отцу избежал тюрьмы за торговлю наркотиками, оружием и нелегальную проституцию.

Ранее стало известно, что Байден-младший устроился на работу в наркодиспансер.

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