«Вырубай»: SHAMAN «пожаловался» на зависимость Мизулиной от телефона

SHAMAN попросил Мизулину отложить телефон ради прогулки вдвоем

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в шутливой форме раскритиковал свою супругу Екатерину Мизулину за зависимость от телефона. Видео с семейной «перепалкой» глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала в своем Telegram-канале.

«Давай, нуди, скуф», — с улыбкой анонсировала жалобы мужа Мизулина.

В ролике SHAMAN рассказал, что даже во время прогулок супруга продолжает записывать видео для социальных сетей.

«Мы вышли погулять, кружки какие-то записываешь. Погода классная. Вечно вот это вот под руку все. Зачем это? Гуляем спокойно, и так редко удается. Тут опять: „Давай кружок“. Вырубай», — призвал артист.

Претензии мужа не смутили Мизулину. Она парировала с юмором: «Бу-бу-бу». А выложенный ролик подписала лаконично: «Дед разбушевался».

Как писал 5-tv.ru, SHAMAN и Екатерина Мизулина тайно сыграли свадьбу в июне. Позднее певец опубликовал кадры с торжества, на котором присутствовали близкие пары. Аренда ресторана «Большой» для проведения мероприятия обошлась им минимум в шесть миллионов рублей.

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