Собянин: Москва остается крупнейшим заказчиком в российской системе закупок

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Региональные поставщики получили треть столичных заказов.

Москва заключила 200 тысяч госконтрактов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Москва заключила более 200 тысяч государственных контрактов в первой половине 2026 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. По его словам, почти треть сделок заключена с региональными поставщиками.

«Столичный госзаказ — крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок. Благодаря развитой цифровой инфраструктуре участвовать в городских закупках могут предприниматели со всей страны», — написал Сергей Собянин.

За первые шесть месяцев этого года региональные компании заключили с Москвой около 73 тысяч контрактов.

Среди наиболее активных участников закупок, помимо столичных компаний, оказались организации из Московской, Свердловской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

В рамках городского заказа Москва чаще всего приобретала медицинские изделия и лекарственные препараты, услуги для образовательной сферы, строительные материалы, работы по обслуживанию оборудования и транспорта, а также хозяйственные товары и бытовую технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве запустили подготовку специалистов для железнодорожной отрасли. Жители столицы могут освоить новую профессию или повысить квалификацию всего за три месяца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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