Спасение из кошмара: как россиянку вызволили из трудового рабства за границей

Однажды менеджер отельного бизнеса Мария получила привлекательное рабочее предложение. За мечтой она отправилась на солнечный курорт, а потом пропала там на два года. И нет, не из-за хороших условий труда и огромной зарплаты — Мария оказалась в руках местной мафии.

Что случилось с девушкой и почему ее история может повториться с каждым? Как понимать и подавать секретные знаки о помощи? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Предложение о работе обернулось ловушкой для россиянки

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мария два года назад отправилась в Мексику. Ей предложили очень привлекательное место: солнце, пляж, высокая зарплата.

«Она получила приглашение выполнять роль хозяйки мини-отеля, согласилась на 4,5 месяца, объявив, что обратные билеты у нее приобретены на 12 мая», — рассказала мать Марии Таякиной Людмила.

Но в назначенный день Мария в обратный самолет не села. Близкие запаниковали. Спустя время 70-летняя мать женщины получила первую «весточку», но это напугало ее еще больше.

«23 августа, разбудив меня среди ночи, я даже не поняла, что это такое. Она всхлипывая рассказывала мне, что сейчас человек ее спас от уничтожения. На каком-то там маяке ей ослепляли глаза, ее били. Даже выстрелы она слышала. Это был какой-то кошмар. Речь ее была очень замедленная, всхлипывающая, даже нельзя было понять. Она пыталась мне донести имена этих людей», — вспоминает Людмила.

Оказалось, владелец отеля выгнал Марию на улицу, работу ей не оплатил, но что еще хуже — личные вещи и документы тоже остались у него. В поисках нового заработка девушка оказалась в руках представителей мафии.

Как программа «Страна советов» помогла вернуть домой попавшую в рабство девушку

Изначально продюсер программы «Страна советов» нашел информацию о пропаже Марии Таякиной на одном из форумов. Журналист незамедлительно отыскал семью и даже установил местонахождение самой Марии в Мексике.

Дальше предстояло привлечь компетентные организации, чтобы скорее освободить женщину, ведь для покупки билетов у нее не было даже документов.

«Я узнал о деле Марии Таякиной, потому что „Страна Советов“ Пятого канала, собственно, помогла маме ко мне обратиться. И после этого мы начали взаимодействовать. Уже я направил обращение в Министерство иностранных дел руководителю латиноамериканского департамента. В общем, подняли максимально всех, так скажем, на уши в этой ситуации, потому что действительно очень мало осталось дней», — рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Благодаря вмешательству программы Марию удалось вернуть на родину, документы были восстановлены буквально за несколько дней. Но почему до этого регулярные обращения матери пропавшей в различные ведомства не работали?

Дело в том, что когда человек оказывается в неволе у торговцев людьми, его психику подавляют запрещенными веществами, используют в качестве бесплатной рабочей силы, заставляют заниматься проституцией, избивают. В какой-то момент жертва перестает быть в ладу с собой и попадает в местный рехаб, а возвращаться домой отказывается.

«Несмотря на то, что консулы там спустя длительное-длительное время как-то ее там нашли, подъехали, спонтанно с ней смогли пообщаться, но опять же при этом она не чувствовала себя в безопасности, она не понимала вообще, что это, действительно ли это сотрудники посольства, или, может быть, это какие-то представители очередной бандитской группировки. Мы понимаем, что, к сожалению, к огромному часто, если человека берут в том числе в рабство в Мексике, могут намеренно кормить его какими-то психотропными препаратами, что затуманивает при этом еще и сознание человека», — пояснил Мельников.

Как россияне попадают в трудовое рабство на границей

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

История с похищением Марии не нова.

В Мьянме владельцы скам-центра взяли в заложники двух россиянок. Девушку в Турции едва не похитил продавец ковров. Дочь россиянки похитили прямо из мексиканской школы. Такие заголовки в СМИ, к сожалению, перестают быть редкостью.

За границей пострадали и девушки по имени Альфинур и Наталья. Они оказались в так называемом «Золотом треугольнике» на границе с Таиландом и Лаосом. Здесь транснациональные преступные группировки за решетками и колючей проволокой удерживают тысячи людей из разных стран. Их похищают для подневольной работы в мошеннических скам-центрах.

Альфинур и Наталью под страхом истязаний заставляли знакомиться в сети с иностранцами и вытягивать из них деньги.

«Гражданка Алфинур была освобождена нами через месяц после поступления первоначальной информации. Гражданка по имени Наталья через неделю. В настоящее время МВД России налажено тесное взаимодействие с представителями полицейских сил Мьянмы, что позволяет организовывать совместные мероприятия, координировать совместные действия и в кратчайшие сроки освобождать российских граждан», — сообщил представитель МВД России в Социалистической Республике Вьетнам, Республике Союз Мьянма и Лаосской Народно-Демократической Республике Василий Прокопов.

Журналисты программы встретили одну из пленниц после освобождения.

«Нужно проверять информацию, верить в себя. И сейчас у меня просто… Тебя украли просто», — сказала Альфинур.

Девушке было сложно поверить в реальность того, что с ней произошло.

«Там людей пытают током, избивают некоторых бывает, убивают людей специально на глазах демонстрируют других работников этих скам центров для того чтобы похищенные чувствовали страх. Чтобы боялись сбегать, боялись что-то не делать. Могут за то, что человек не выполнил план, опять же, несколько дней не кормить, избить до полусмерти», — рассказал Мельников.

К сожалению, на месте Альфинур может оказаться почти любой, кто отдыхает за границей.

Как подавать секретные знаки о помощи

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поездка в аэропорт Стамбула чуть не закончилась для Яны и ее мужа в безлюдных турецких горах.

«Мы выезжаем на трассу, то есть вокруг нас горы, склоны, траки и как бы больше ничего. И в один момент наш таксист начинает говорить, что, знаете, у меня что-то не так с двигателем, а как бы, ну честно, в машине ничего особо не менялось. Вы понимали, он останавливает машину и буквально через 15 секунд подъезжает эвакуатор. 15 секунд подъезжает его друг на эвакуаторе? Как вообще такое возможно? Я начинаю вызывать такси. А связи нет», — поделилась Яна.

Яну и ее мужа не выпускали из такси, не отдавали багаж — хотели погрузить машину на эвакуатор и куда-то увезти. К счастью, в ситуацию вмешался мужчина, который проезжал мимо. Он и отвез пару в аэропорт.

Как подать сигнал о помощи в такой ситуации? За рубежом существуют условные жесты и слова, с помощью которых человек может незаметно дать понять окружающим, что ему нужна помощь. Так подростку в США удалось выжить, когда она показала знак, который видела в интернет-роликах.

Программа «Страна советов» решила выяснить, известны эти сигналы у нас и как они работают на заграничных курортах.

«Мы на одной из популярных барных улиц Бали. Здесь обычно очень много туристов со всего мира. Это Аня, она сегодня будет в роли жертвы, я абьюзера», — рассказал корреспондент Максим Бойцов.

Первый знак — «Ладонь-кулак» или «Сжатая ладонь». Жест выполняется как одно непрерывное движение: поднятая ладонь — большой палец прижат к ней — остальные пальцы накрывают большой.

Второй знак — кодовые слова. Во многих зарубежных барах за стойкой и в женских туалетах висит инструкция: если вы боитесь, вас удерживают насильно или вам нужна помощь — закажите у бармена секретный напиток, и вам помогут. Чаще всего эти коктейли носят название «Ангел» или созвучные с ним. Знать это необходимо каждому в любой стране.

«В целом, феномен современного рабства и торговли людьми распространен глобально. То есть, по большому счету, на сегодняшний день нет ни одной страны, которую можно было бы считать абсолютно чистой в этом смысле. Сейчас в пятерку стран, наиболее распространенных в торговле людьми, считаются Северная Корея, Эритрея, Мавритания, Объединенные Арабские Эмираты, Турция. То, что составляет пятерку лидеров этого феномена», — отметила координатор спасательных операций волонтерского движения Арина Файрушина.

В ходе эксперимента на улицах Москвы ни один из прохожих не отреагировал на международный жест «Ладонь-кулак» или «Сжатая ладонь». Однако туристы в курортном районе Бали обращали внимание, были и те, кто отважился подойти, чтобы спасти девушку.

Заказ условного шота «Ангел» в барах Бали никакой реакции не вызвал. Попробовали заказать этот коктейль в Москве. Диалог возник следующий:

— Скажите, у вас есть ангельский шот?

— Еще раз, не расслышала вас…

— Ангельский шот у вас есть?

— Нет, к сожалению, такого нет.

Реакция оказалась молниеносной. Девушка в баре тут же вышла с телефоном и вызвала полицию.

«Вы перепугали весь наш коллектив. Спасибо вам за вашу бдительность», — обратились к ней.

Как не попасть в трудовое рабство за границей

Что делать, чтобы не оказаться на месте героев этих историй?

В первую очередь, отправляясь за границу — быть осторожным, а также:

Не доверять незнакомцам;

Держать при себе документы и деньги;

Не оставлять валюту в номерах отелей;

Никогда не пить напитки, которыми пытаются угостить новые курортные друзья.

Что касается привлекательных вакансий, следуйте главному правилу: если описание работы кажется слишком хорошим, чтобы быть правдивым — не откликайтесь. Скорее всего это ловушка!