Заберут квартиру и посадят в тюрьму? Что будет, если не платить кредит

Мгновенные кредиты давно стали обыденностью. Любое крупное приложение готово за пару минут оформить займ на покупку, а банки регулярно сами предлагают клиентам кредиты по выгодным условиям. Деньги кажутся такими легкими, что мало кто задумывается, как потом возвращать их обратно.

В какой-то момент платежи по кредитам становятся неподъемными, съедая большую часть зарплаты. Любые непредвиденные расходы, длительный больничный или потеря работы тянут на дно, а дата следующего обязательного платежа вызывает страх.

Что будет, если перестать выплачивать кредит и как выбраться из долговой ямы, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала основатель и руководитель юридической компании Алевтина Скударнова.

Имеет ли значение размер кредита

Что будет, если не платить кредит? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Если деньги вовремя не поступили на счет, система автоматически начисляет штрафы и пени, а операторы поддержки звонят с напоминанием о просрочке.

Банк может обратиться в суд после длительной просрочки, однако конкретные сроки зависят от внутренней политики кредитора. Только после суда и возбуждения приставами исполнительного производства в силу вступают государственные меры.

Размер кредитных средств непосредственно влияет на действия банка и последствия при просрочках. Чем меньше сумма, тем проще урегулировать спор через гражданский иск и взыскание или списание, если у должника нет имущества, которое можно было бы реализовать в уплату долга.

Согласно закону, гражданин может воспользоваться процедурой внесудебного банкротства при задолженности от 25 тысяч до одного миллиона рублей. Процедура проводится бесплатно через МФЦ и доступна, если судебные приставы уже установили отсутствие имущества, на которое можно обратить взыскание, либо в ряде других предусмотренных законом случаев, например если основным источником дохода являются пенсия или пособия. В общий размер задолженности могут входить долги по кредитам, займам, налогам, коммунальным платежам и поручительствам.

Если долг составляет превышает миллион рублей, процедура банкротства проводится через арбитражный суд. А еще — если есть имущество, которое можно продать, чтобы частично погасить долги.

Можно ли лишиться всего имущества и стать бездомным

Что будет, если не платить кредит? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Увы, должник по кредиту действительно рискует потерять крупное имущество, но в этом вопросе есть нюансы.

Иммунитетом по закону обладает единственное жилье клиента, его домашние животные, одежда и предметы бытовой необходимости, например, техника, посуда, мебель, текстиль.

Если же человек официально занимается разведением породистых или сельскохозяйственных животных на продажу, то они уже квалифицируются как объекты коммерческой деятельности и тоже могут быть изъяты.

А вот залоговое жилье, как это ни печально, прописанное в кредитном договоре, даже если оно единственное, после суда первым делом подлежит аресту и дальнейшей реализации.

Как сохранить ипотечное или залоговое жилье

Что будет, если не платить кредит? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Взыскание долга может быть обращено на залоговую недвижимость. По словам Скударновой, есть только один вариант сохранить такую квартиру.

«Есть ряд юристов, и закон это допускает, которые могут спасти залоговое жилье от потери. Нужно списать все другие долги, например, займы, кредитные карты, а потом в арбитражном суде направить локальный план, заключить мировое соглашение и сохранить эту квартиру. Это единственный возможный способ: списываются все другие долги, а ипотечное жилье сохраняется», — пояснила она.

Если же положение безвыходное, лучше самостоятельно продать квартиру по рыночной цене и остаться хоть в каком-то плюсе, чем ждать ареста и торгов.

Сажают ли в тюрьму за долги по кредиту

Что будет, если не платить кредит? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Многих волнует этот вопрос, но юрист уверяет: бояться не стоит. Сам по себе факт наличия долгов по кредиту не является преступлением — это гражданско-правовой спор. В этом случае предусмотрены как максимум арест и реализация имущества в уплату долга.

Уголовная ответственность может наступить только в двух случаях: если вскроется факт мошенничества или злостного уклонения от погашения долга по решению суда.

Нужно понимать, что маленький долг никогда не приведет к тюремному сроку. Уголовная ответственность может наступить при злостном уклонении от исполнения вступившего в силу судебного акта при наличии предусмотренных законом признаков состава преступления.

Когда же речь идет о сумме более двух миллионов рублей, а клиент, несмотря на решение суда о взыскании, решил скрыть реальные доходы и переписать свое имущество на других лиц, например, на родственников, тогда ему грозит штраф, принудительные работы, арест до полугода или лишение свободы до двух лет.

Под мошенничество подпадает подделка справки о доходах. Если человек предоставил в банк сведения о несуществующей большой зарплате, получил одобрение кредита, а потом не смог его выплачивать, он попадает в категорию недобросовестных заемщиков и подлежит уголовной ответственности.

Можно ли потерять всю зарплату в пользу банка

Что будет, если не платить кредит? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Банк действительно имеет право требовать с любых банковских счетов клиента все накопленные средства в уплату непогашенного долга.

«Если приставы накладывают ограничение на ваш зарплатный счет, то имеют право списывать не более 50% от зарплаты. В некоторых случаях сумма достигает 70%», — предостерегла эксперт.

Стоит помнить, что клиент может самостоятельно обратиться в службу судебных приставов с просьбой об уменьшении замороженной части и оставлении ему прожиточного минимума. Для этого необходимо перечислить обязательные ежемесячные траты, чтобы обосновать запрос.

Что будет с созаемщиком или поручителем

Что будет, если не платить кредит? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Важно помнить: когда основной заемщик больше не может выплачивать кредит сам, ответственность перекладывается на его поручителя или созаемщика.

«Не стоит думать, что я подпишу в банке за своего друга просто так какой-то договор и забуду про это. Если этот друг ведет процедуру банкротства и полностью списывает с себя задолженность, то оплата кредита переходит на второе лицо в документе», — пояснила юрист.

Есть ли защищенные категории граждан

Что будет, если не платить кредит? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Такие категории граждан России, как инвалиды, пенсионеры, многодетные родители, участники СВО и члены их семей, могут рассчитывать на послабления при возникновении трудной жизненной ситуации. Этим клиентам банки зачастую идут навстречу и предлагают смягчение условий кредитования.

«При этом нельзя полагать, что они могут вообще освобождаться от уплаты долгов в случае неплатежеспособности. Такого нет», — предостерегла глава юридической фирмы.

На какие варианты можно рассчитывать? Банк наверняка предложит пересмотр условий, например, предоставление кредитных каникул на несколько месяцев, снижение ставки или рефинансирование.

Защищает ли страховка от кредитных санкций

Что будет, если не платить кредит? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Страховка — это, действительно, очень хороший инструмент, поэтому, по словам эксперта, крайне желательно ежегодно продлевать полис, а еще лучше приобрести несколько.

Существует несколько популярных видов страхования — частичное или полное погашение кредита в случае смерти человека, временной или пожизненной утраты трудоспособности, чрезвычайной ситуации в регионе из-за природных катаклизмов и так далее.

Специалист советует внимательно читать условия полиса, особенно, пункт про размер страховой компенсации.

Что делать, когда нечем платить кредит

Что будет, если не платить кредит? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В первую очередь специалист рекомендует обратиться в банк и обсудить варианты реструктуризации долга или срок кредитных каникул.

«Если мы говорим про временные сложности с финансами, то можем рассчитывать на паузу в три-шесть месяцев. Это даст время собраться с силами и обдумать план действий», — советует Скударнова.

При этом желательно идти на переговоры до того, как возникла задолженность.

«Если завтра платеж, лучше сегодня обратиться в банк. Напишите в чат поддержки, сходите в отделение, позвоните на горячую линию. А лучше заблаговременно обращаться, потому как чаще всего кредиторы не идут на уступки, когда уже возникает просрочка. А так как есть жилье, которое можно реализовать, банку не всегда интересно его оставлять и сохранять», — развела руками она.

Когда жизненные обстоятельства изменились настолько сильно, что кредит совершенно никак не выплатить, придется прощаться с частью дорогостоящего имущества — либо продать самим, либо реализовать силами банка. Деньги с продажи уйдут на погашение долга.

В самых сложных ситуациях, когда вышеописанные варианты не подходят, стоит не затягивать и обратиться к юристу. Он поможет оформить списание задолженности через арбитражный суд либо внесудебное бесплатное банкротство через МФЦ.

По словам Скударновой, банки часто сами направляют клиентов по этому пути, поскольку им выгодно беспроблемно избавиться от должника.