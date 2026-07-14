Ставить ли прочерк в графе «Отец»: плюсы и минусы для матери-одиночки

Адвокат Блинкова объяснила плюсы и минусы прочерка в свидетельстве о рождении

Когда женщина остается одна во время беременности, ей приходится принимать решения, к которым она может быть не готова. Один из самых сложных вопросов — что делать с графой «Отец» в свидетельстве о рождении: вписать мужчину, который не участвует в жизни ребенка, или оставить место пустым?

На первый взгляд это кажется личным выбором матери. Но на самом деле одна запись в документе может повлиять на будущее ребенка — его права, возможности и отношения с отцом. Подробно об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала адвокат Мария Блинкова.

Можно ли не вносить отца ребенка в свидетельство о рождении

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если женщина забеременела и так случилось, что отец ребенка оставил мать, то в свидетельстве о рождении может быть как прочерк, так и указаны фамилия, имя и отчество конкретного мужчины.

Если мать не состоит в браке и отцовство добровольно не установлено, в графе «Отец» автоматически ставится прочерк. Однако, если женщина замужем или с момента развода прошло менее 300 дней, отцом по закону будет признан бывший супруг, и прочерк поставить уже не получится — это регулируется статьей 48 Семейного кодекса РФ.

«В основании внесения сведений об отце тоже будет стоять либо прочерк, либо информация, внесенная со слов матери. Казалось бы, и та, и другая ситуация несут одинаковые юридические последствия. Это так, за исключением случая, когда со слов матери указан биологический отец ребенка», — рассказала Мария Блинкова.

Впоследствии это может помочь упростить процедуру установления отцовства, потому что существует практика, где опека идет навстречу и дает свое согласие на внесение изменений в свидетельство о рождении.

Плюсы прочерка в графе отцовства

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

У прочерка в свидетельстве о рождении на месте отца есть свои плюсы и минусы. Самый главный плюс, по словам юриста, — возможность самостоятельно выбирать будущее ребенка.

«Поскольку мать является единственным законным опекуном ребенка, именно она принимает решение и о его обучении, воспитании, любых медицинских манипуляциях и прочем. То есть, соответственно, нет вмешательства отца в жизнь ребенка», — объяснила эксперт.

Второй плюс — это выезд за границу, для которого не понадобится разрешение отца. Единственное, для ряда стран, где необходима виза, требуется подтверждение статуса матери-одиночки.

«Если вернуться к понятию этого статуса, то мать-одиночка — это женщина, которая не установила отцовство для своего ребенка. А не та, которая развелась со своим мужем и воспитывает ребенка одна — юридически это совершенно не так», — подчеркнула юрист.

Другие плюсы:

в рамках трудового права мать-одиночка не может быть привлечена к труду в ночное время и к сверхурочной работе;

до пяти лет ребенка мать можно привлекать к сложным работам и к командировкам в другие города только с ее согласия;

нельзя уволить мать-одиночку, до исполнения ребенком 14 лет. Исключение — ликвидация организации, либо какие-то грубые нарушения самой матерью в рамках рабочего процесса;

удвоенный налоговый вычет;

избавление ребенка от будущих алиментных обязательств. В случае, если отец захочет подать на алименты на своего ребенка, ему будет судом отказано;

упрощенный порядок усыновления и удочерения для будущего супруга матери-одиночки.

при расчете многих социальных пособий (например, единого пособия на детей, выплат из маткапитала) доходы биологического отца не учитываются, что может дать право на повышенные суммы, если мать официально малообеспечена.

«В зависимости от региона могут быть предусмотрены дополнительные выплаты матерям-одиночкам. Это могут быть бесплатное питание в детском саду и в школе, льготы на проезд в общественном транспорте, приоритетная очередь для записи в детский сад, бесплатные лекарства для детей до трех лет и многие другие», — отметила Блинкова.

Также при отсутствии записи об отце исключаются споры о месте жительства ребенка, порядке общения с ним и необходимости получать согласие второго родителя на ряд юридически значимых действий. Это особенно актуально в конфликтных ситуациях между бывшими партнерами.

Минусы прочерка в графе отцовства

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Главный минус, по словам юриста, — это невозможность взыскания алиментов, отсутствие финансовой поддержки со стороны отца.

«Также минусом можно считать невозможность претендовать и на пособие, например, по потере кормильца. Помимо этого, у отца тоже может быть, например, какой-то определенный статус по службе, что ему положены какие-то льготы, которые могут распространяться и на его ребенка», — заметила адвокат.

Еще при прочерке в графе отцовства мать лишает своего ребенка наследственных прав после смерти биологического отца. Помимо прочего, если биологический отец является гражданином другой страны, ребенок с прочерком теряет возможность получить его гражданство по рождению в упрощенном порядке.

Как установить отцовство

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Юристы обращают внимание, что решение оставить графу «Отец» пустой не является окончательным. Российское законодательство позволяет установить отцовство позднее — как по совместному заявлению родителей, так и через суд. Поэтому при принятии такого решения важно оценивать не только текущие обстоятельства, но и долгосрочные интересы ребенка.

Бывают такие случаи, когда сначала в графе стоит прочерк, а потом биологический отец хотел восстановиться в своих правах. Сделать это несложно, если согласны оба родителя. Тогда они идут в ЗАГС, пишут заявление и устанавливают отцовство.

«В случае, если установить отцовство хочет только мама, а папа по-прежнему продолжает как-то прятаться, это будет сделать сложнее в плане судебных споров и разбирательств, потому что требуется экспертиза ДНК», — объяснила Блинкова.

Порядок простой: мать должна обратиться в суд с иском об установлении отцовства. Чаще всего вместе с ним сразу указывается взыскание алиментов.

«Кстати говоря, алименты можно взыскать за три прошлых года, если матери удастся доказать, что отец уклонялся, а она пыталась эти алименты от него получить. А по общему правилу вообще алименты будут взысканы с момента подачи такого искового заявления», — подытожила эксперт.

Если же отцовство хочет установить сам отец, то он тоже может обратиться в суд. Если его требования будут подтверждены доказательствами, включая результаты генетической экспертизы, запись об отце может быть внесена в документы ребенка независимо от первоначального решения матери.

Отдельно стоит упомянуть ситуацию, когда биологического отца уже нет в живых. Тогда установить отцовство можно только через суд в порядке особого производства. Для этого потребуется предоставить любые доказательства родства (письма, фото, свидетельские показания), а ДНК-экспертиза проводится с использованием биоматериала родственников умершего. Если суд признает отцовство, ребенок получает право на наследство и пенсию по потере кормильца задним числом.

Вопрос о том, указывать ли отца ребенка в свидетельстве о рождении, каждая семья решает исходя из своей конкретной ситуации. В жизни действительно бывают разные обстоятельства: иногда мужчина не готов брать ответственность, отказывается участвовать в воспитании ребенка или отношения между родителями становятся настолько конфликтными, что женщине приходится принимать непростое решение самостоятельно.

При этом специалисты отмечают: для ребенка в большинстве случаев лучше всего, когда рядом есть оба родителя, которые готовы заботиться о нем, поддерживать и принимать участие в его жизни. Сам по себе факт записи в документах не заменяет настоящего отцовства — важны не только юридические права, но и любовь, внимание и ответственность.