«Хочет сесть кое на что»: в семье покойной Жанны Фриске разгорелся новый скандал

В годовщину смерти Жанны Фриске разгорелся очередной семейный скандал. Как сестра певицы пыталась тайком связаться с ее сыном Платоном? Почему у Натальи ничего не получилось? В чем обвинил родителей Жанны Дмитрий Шепелев? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Он хочет и рыбку съесть, и сесть кое на что. Глупый и неумный, это уже давно доказано», — заявляет отец певицы Владимир Фриске.

«Уже перебирает парень своим враньем. Очень смешно это все читать, как-то, что он плачет, ему тяжело», — отмечает сестра звезды Наталья Фриске.

Каждый год 15 июня на Николо-Архангельское кладбище съезжаются поклонники Жанны Фриске. Именно в этот день певица ушла из жизни после изнурительной борьбы с глиобластомой — раком мозга.

«Она была добрый человек, очень добрый», — подчеркивает отец певицы Владимир Фриске.

Родственники артистки приехали на могилу ранним утром. Родители и сестра приводят в порядок захоронение. Общаются с теми, кто пришел почтить память Жанны.

«Добрая, светлая девочка, которая была просто открыта для всех, открыта для общения, открыта для людей. Как сейчас говорят: своя в доску, рубаха-парень», — говорит продюсер Андрей Загорский.

Владимир Борисович и Ольга Владимировна то и дело оглядываются, словно кого-то ищут. Присутствующие шепчутся: наверняка ждут появления Платона.

Но в тот день ни мальчик, ни его отец Дмитрий Шепелев на кладбище не приехали. Вместо этого телеведущий опубликовал у себя на странице пост, который многие восприняли как очередной укол в сторону семьи Фриске.

«За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было. Есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ», — заявляет телеведущий Дмитрий Шепелев.

«А где у меня, если он привезет ребенка ко мне на дачу, откуда там? Если он привезет его в квартиру, где там будут камеры? Мы же не журналисты, мы-то пенсионеры», — отмечает мать артистки Ольга Фриске.

«Это такая неправда. Все же знают прекрасно, что я любым способом пытался связаться со своим внуком, любыми способами. Но как он сказал, что мы пытались через камеру или через кого-то, чего-то, где-то. Но как я могу с ним связаться, если он все телефоны заблокировал?» — спрашивает отец Фриске.

«Шепелев просто забыл о том, что он продавал все фотографии, Жанны в том числе, и продавал все фотографии Платона», — делится Наталья Фриске.

Со дня смерти певицы прошло уже 11 лет. И столько же длится битва между ее самыми близкими людьми. Сразу после трагедии Шепелев забрал мальчика из дома родителей Фриске.

«Последний раз мама, когда ходила без меня в цирк, он ее посадил вообще куда-то. Платон сидел впереди, мама сидела в самом заднем ряду. И вот она сидела смотрела на затылок внука все время, которое у них было. А время — это было время представления. И у них не было даже пяти минут после представления, чтобы пообщаться. Он его сразу забрал и увез. Это нормально? Это встреча? Нет, это не встреча. Это просто издевательство над родителями, которые уже немолодые», — подчеркивает сестра Жанны Фриске.

А потом и вовсе запретил любое общение. Недавно у Натальи появилась возможность передать племяннику весточку. Но затея с треском провалилась. Каким-то образом обо всем узнал Дмитрий.

«Дима категорически против любого общения с нами. Мы никогда, еще раз повторю, не хотели как-то встречаться с ребенком только на камеры, как Дмитрий это говорит, это полнейший бред. Мы хотели просто с ребенком встречаться, так же, как и Ольга Орлова, его крестная», — уточняет Наталья Фриске.

Ольга, кстати, написала комментарий под тем самым постом Шепелева.

«Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и контента», — говорится в нем.

Дмитрий написал, что ответил Ольге Орловой лично, но что именно — остается загадкой.

«Жанна была моим очень близким другом. Для меня этот человек гораздо большее в моей жизни имеет значение», — заявляет Орлова.

Родители Жанны признаются: они следят за публикациями в соцсетях Дмитрия. Каждый раз ждут нового фото или видео Платона. И очень жалеют, что приходится наблюдать за взрослением внука через экран телефона.

«Я думаю, он бы нашел телефон бабушки и позвонил, но он не звонил ни разу. Я думаю, что он слушается отца», — предполагает мать Жанны Фриске.

«То, что его накрутили с детства против бабушки с дедушкой… Я думаю, что Платон с возрастом все-таки начнет анализировать и осознавать то, что происходило всю его жизнь», — говорит продюсер Загорский.

Без камер Владимир Борисович сообщил нашему журналисту: у мамы Жанны Фриске уже подорвано здоровье. Они с женой хотели бы встретиться с мальчиком еще и для того, чтобы переписать на него квартиру. В апартаментах ничего не изменилось с того дня, как известная певица была там в последний раз.

«Сейчас надо все оформлять, все сделать официально, все сделать хорошо, чтобы, не дай бог, что-нибудь случится с нами, если он не будет… Будет прятать ребенка, значит, я все оформлю на Луняшу, на свою внучку», — делится Владимир Фриске.

Несмотря на всю эту печальную ситуацию, близкие Жанны не желают Шепелеву зла. Они искренне рады, что Дмитрий после пережитого горя смог построить новую семью. Во второй раз стал отцом. В браке с дизайнером Екатериной Тулуповой у телеведущего родился сын Тихон.

«Это очень здорово, что он нашел свою любовь, нашел женщину, которая его понимает. Это очень хорошо», — отмечает сестра певицы.

Семья Фриске надеется, что однажды Дмитрий все-таки изменит свою позицию и позволит Платону самому сделать выбор. И тогда мальчик вернется в дом, где когда-то был счастлив с мамой.