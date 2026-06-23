Могут навредить душе: священник назвал вещи, которые категорически нельзя хранить дома

В некоторых храмах избегают «трезубцев дьявола» — вилок, в других спокойно предлагают их гостям за трапезой. Грань между суеверием и православной традицией сегодня провести сложно, поэтому список спорных предметов неумолимо пополняется. Такими темпами в квартире праведных христиан скоро совсем не останется вещей!

Какие предметы действительно опасны для души, а какие не несут вере никакого вреда? Эксклюзивно для 5-tv.ru все эти вопросы разобрал иерей, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук и богословия Стефан Домусчи.

Вилки — это бесовские, чертовы хвосты и трезубцы дьявола?

Какие предметы, вещи православным нельзя иметь дома. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

В народе говорят, что православному человеку нельзя хранить дома вилки. Этот прибор нередко называли «чертовым хвостом», потому что его очертания ассоциировались с «бесовским хвостом» или даже с трезубцем дьявола.

«Абсолютная глупость, конечно. Ни в одном храме я не сталкивался с тем, чтобы за столом не было вилок. Не говоря уже там про духовные школы или что-то подобное. И я не знаю ни одного священника, у которого дома не было бы вилок», — удивился суеверию Домусчи.

Откуда взялся этот миф? Дело в том, что на протяжении веков основным столовым прибором на Руси была ложка. Вилка проникла в обиход значительно позднее и поначалу воспринималась настороженно: непривычный инструмент вызывал у части населения недоверие.

Также ее избегали на поминках, потому что считалось, что душа умершего незримо находится рядом с близкими во время этой трапезы. Острые зубцы вилки могли напугать или даже «поранить» ее.

Но сегодня вилки, ножи и любые другие столовые приборы не имеют никакого духовного значения. Это просто бытовые предметы, которые никак не влияют на душу человека и не могут осквернить его дом.

Вещи усопших несут «плохую энергетику»?

Какие предметы, вещи православным нельзя иметь дома. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Еще один болезненный вопрос, который волнует многих верующих, — можно ли хранить в доме вещи умерших людей. Существует поверье, что такие предметы несут негативную энергетику, а то и вовсе являются проводниками смерти. Якобы их нужно немедленно выбрасывать или сжигать, чтобы не навлечь беду.

«Ничего подобного, это просто вещи как вещи, их можно использовать или можно в память об умершем раздать их. Но если они совсем не нужны, их спокойно можно выкинуть», — пояснил иерей.

Вещь сама по себе не обладает никаким духовным зарядом — ни положительным, ни отрицательным. Она становится ценной лишь в том случае, если человек сам наделяет ее каким-то значением.

Если дорогой сердцу свитер или книга напоминают о близком человеке и согревают душу — Церковь не видит ни греха, ни опасности в ее хранении.

Магические и оккультные предметы отводят от Бога?

Какие предметы, вещи православным нельзя иметь дома. Фото: www.globallookpress.com/Olaf Krüger

Речь идет о всевозможных амулетах, оберегах, талисманах, картах Таро, магических кристаллах и прочей оккультной атрибутике. В последние годы, на фоне всеобщего увлечения эзотерикой, такие предметы появляются в домах даже у тех, кто считает себя православными.

Люди носят «защитные» кулоны, вешают над дверью подковы или хранят «счастливые» камни — и не видят в этом ничего предосудительного.

«Нельзя хранить верующему человеку духовно опасные предметы. Церковь верит в Бога и знает, что не бывает какой-то такой нулевой позиции, ни в плюс, ни в минус. Если ты или с Богом, или ты не с Ним. И если ты не с ним, то тебе может казаться, что ты просто не занимаешь никакой позиции, но на самом деле это тоже позиция — отказ от него», — объяснил иерей.

Какие конкретно предметы запрещены:

Амулеты, обереги, талисманы;

Статуэтки языческих божеств или «домовых»;

Подковы «на счастье»;

«Глаза Фатимы» и другие подобные символы;

Предметы из фэншуя с оккультным подтекстом;

Гадальные принадлежности (карты, руны, астрологические календари);

Оккультная литература, заговоры, магические ритуалы.

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом». «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас». «И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель», — говорится в тексте второго Послания к Коринфянам 6:14–18 в Синодальном переводе.

С точки зрения православия — это не просто безобидные безделушки. Православному человеку важно не путать ее с атрибутикой церковной: иконами, крестами, свечами, которые освящены и связаны с Богом. Подковы «на счастье» вряд ли бывали в церкви.

«Этого хранить нельзя, потому что с этим связаны отношения с нечистыми, лукавыми, злыми силами», — резюмировал священник.

Разбитое зеркало сулит несчастья?

Какие предметы, вещи православным нельзя иметь дома. Фото: www.globallookpress.com/Heinz Krimmer

В народной культуре сюжет разбитого зеркала оброс таким количеством страшилок, что даже далекие от религии люди стремятся поскорее избавиться от тех зеркал, что вот-вот треснут.

У славян зеркало ассоциировалось с порталом, соединяющим мир живых с миром духов. Ему приписывали способность взаимодействовать с душами: одни верили, что оно может удерживать их внутри, другие — что способно выпускать их в наш мир. Согласно поверьям, повреждение стеклянной поверхности разрушало некую защитную границу.

Еще одно распространенное суеверие связано с верой в то, что зеркало обладает способностью впитывать энергетику окружающего пространства, поэтому старое зеркало и вызывало особое беспокойство.

«Нет, нет, конечно нет, это все тоже глупости. Церковь — может быть, это кого-то из современных людей удивляет — довольно рациональна, и она не склонна ко всякого рода мистификациям излишним, суевериям и так далее», — подчеркнул иерей.

Разбитое зеркало — это просто разбитое зеркало. В него неудобно смотреться, оно может поранить, если не убрать осколки. Но никакой мистики, никаких порталов в иной мир и тем более злых духов за ним нет.

Правда, если это осколок старинного зеркала XIX века, доставшийся от прабабушки, его можно спокойно хранить как семейную реликвию.

«Хранить дома нельзя только те вещи, которые вредят духовному здоровью и запрещены законом», — резюмировал Домусчи.

Церковь призывает верующих не плодить лишних страхов и не искать дьявола там, где его нет. Гораздо важнее сосредоточиться на том, что действительно имеет значение: на молитве, на покаянии, на жизни по заповедям. Остальное — просто вещи.