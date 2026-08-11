Путин согласился с ученым, что на Алтае лучше, чем в Европе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Молодой математик рассказал президенту, как вернулся из Бельгии в Россию.

Владимир Путин: Алтай лучше Европы

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин считает, что на Алтае лучше, чем в Европе

Владимир Путин поддержал молодого исследователя, сравнившего Алтай с ведущими европейскими научными центрами. Об этом стало известно в ходе визита главы государства в Новосибирский государственный университет.

Выпускник и действующий сотрудник НГУ Тимур Насыбуллов рассказал президенту, что после окончания вуза успел поработать в Италии и Бельгии. На упоминание Болоньи Путин отреагировал коротким замечанием о слишком жарком климате, а на рассказ о бельгийском Левене промолчал.

Однако, когда ученый подвел итог фразой «лучше всего на Алтае», глава государства без тени сомнения ответил, что согласен полностью.

Математик объяснил, что в 2020 году принял решение вернуться из Европы в родные стены НГУ, где он занимается фундаментальными исследованиями. Насыбуллов недавно побывал в алтайском регионе и был поражен его природой, что и послужило поводом для столь смелого сопоставления.

Путин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск вечером 10 августа и посетил учебный центр НГУ в Академгородке в сопровождении губернатора Андрея Травникова, зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, помощника президента Андрея Фурсенко и первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России рассказал о своем отношении к ИИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

14:10
Землетрясение в Колумбии: более 100 погибших, тысячи пропавших, мародеры и комендантский час
13:55
«Опускаться до этого дна»: будет ли Анастасия Волочкова судиться с авиакомпанией
13:40
«Достояние России»: главные заявления Путина на заседании совета по науке и образованию
13:30
Нешуточные вопросы: Путин посетил НГУ и встретился с молодыми учеными
13:19
Полив вишни, яблонь и сливы в августе: правила и грубые ошибки
13:10
Модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

Сейчас читают

Горькая судьба принцессы Мелисенты: одинокий закат жизни Натальи Трубниковой
Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова
Бедный пацан? Тайна романа дочери Любови Успенской и 22-летнего студента
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео