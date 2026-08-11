Путин согласился с ученым, что на Алтае лучше, чем в Европе

Путин считает, что на Алтае лучше, чем в Европе

Владимир Путин поддержал молодого исследователя, сравнившего Алтай с ведущими европейскими научными центрами. Об этом стало известно в ходе визита главы государства в Новосибирский государственный университет.

Выпускник и действующий сотрудник НГУ Тимур Насыбуллов рассказал президенту, что после окончания вуза успел поработать в Италии и Бельгии. На упоминание Болоньи Путин отреагировал коротким замечанием о слишком жарком климате, а на рассказ о бельгийском Левене промолчал.

Однако, когда ученый подвел итог фразой «лучше всего на Алтае», глава государства без тени сомнения ответил, что согласен полностью.

Математик объяснил, что в 2020 году принял решение вернуться из Европы в родные стены НГУ, где он занимается фундаментальными исследованиями. Насыбуллов недавно побывал в алтайском регионе и был поражен его природой, что и послужило поводом для столь смелого сопоставления.

Путин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск вечером 10 августа и посетил учебный центр НГУ в Академгородке в сопровождении губернатора Андрея Травникова, зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, помощника президента Андрея Фурсенко и первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова.

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