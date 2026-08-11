Бросить все и уехать в деревню: что нужно знать перед покупкой старого дома

Все чаще покупатели выбирают не безликие коттеджи, а исторические дома с печками и наличниками. Однако нередко дешевизна покупки часто оборачивается многомиллионными тратами на восстановление.

Подробно в этом разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Реставрация старинной избы

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Дом в деревне Рыжево Московской области — 1915 года постройки! Анна Шайбакова стала его новой хозяйкой буквально пару месяцев назад. Девушка мечтала именно о старинной избе — с наличниками и печкой. Тем более за два миллиона современный коттедж и 17 соток земли в Подмосковье точно не купишь.

«Это зеркало — одно из самых красивых элементов в нашем доме. Есть мнение, что верхнее зеркало делали для ангела-хранителя», — рассказывает хозяйка дома.

С чего начать реставрацию? «Стройнадзор» пригласил эксперта, чтобы он оценил фронт работ.

«Нужно запомнить как истину: при ремонте старого дома нельзя экономить ни на чем. Сэкономишь на фундаменте — просядут стены. Соответственно, если будет просадка стен, будет просадка крыши. Просадка крыши — все посыплется», — объясняет архитектор-реставратор Антон Дюмин.

Какой вердикт вынес профессионал? В первую очередь — провести строительную экспертизу и обследовать фундамент. Деревянные элементы, например наличники, все еще можно сохранить.

«Снять непосредственно, убрать всю вот эту старую краску, которая есть. Залить эпоксидкой, чтобы скрепить волокна дерева. Обработать все купоросом, огнезащитой, антисептиком», — говорит Антон.

В Истре Дмитрий и Вера Федченко уже отремонтировали 80-летний дом. Сначала супруги собирались его сносить, но передумали.

«Рабочие, которые когда-то работали в этом доме, что-то делали, какой-то ремонт мелкий, были из Белоруссии. И они сказали: „Слушайте, если вы когда-то будете этот дом сносить, то, пожалуйста, скажите нам, мы приедем, разберем его, увезем в Белоруссию и там восстановим, потому что он очень инженерно, здорово, качественно сделан, очень необычно и функционально», — рассказал Дмитрий.

Владельцы ни разу не пожалели, что решили реконструировать постройку. Дмитрий занимается техническими вопросами, а Вера — создает уют.

«Собирала все по всей стране, искала предметы необычные. Некоторые вещи мы сохранили от прежних хозяев. Например, как стулья на нашей кухне», — поделилась Вера.

Подводные камни старых домов: о чем нужно знать перед покупкой

РИА Новости/Кристина Соловьева

Покупка старых домов в деревнях — это новый тренд, отмечают эксперты. Причин несколько: люди устали от городского шума и типовой застройки. И стремятся к покою и аутентичности.

«В новых коттеджных поселках небольшие и дорогие земельные участки под жилыми домами. А здесь можно выбрать вариант с более значительным земельным участком — 15-20-30 соток», — рассказал оценщик недвижимости Алексей Поляков.

Но у такой покупки есть и минусы. Чтобы привести жилье в порядок, потребуются значительные вложения. Нередко дешевле поставить новый дом.

А если постройка относится к объектам культурного наследия — нужно подготовить проект, согласовать его и заказать реставрацию только у аккредитованных строительных компаний. Это тоже стоит больших денег. Есть и местные законы. Например, в Суздале часть старинных домов относятся к категории градоформирующих.

«Даже цвет дома вы не можете выбрать сами. Кровлю вы не можете выбрать, материалы постройки не можете выбрать, потому что очень многие материалы современные запрещены», — объясняет юрист Светлана Аркадьева.

На получение разрешения иногда уходят годы. Этот долгий путь проделала Евгения Дымова. У нее в Суздале несколько старинных домов. Реставрация одного из них заняла пять лет.

«Мы находимся в деревянной комнате. Она вся сделана из дерева, и это все оригинальное дерево. И на потолке, и на стенах, и даже на полу. То есть это доски, которым реально больше 60 лет», — показывает обстановку Евгения.

К вопросу восстановления Евгения отнеслась бережно — провода в стены не углубляли. И даже старые двери сохранили.

«Мы их все повесили. Если даже не на свое прежнее место, то они висят в новых проемах сформированных. Но вот эта дверь, например, — мы ее перекрасили, отреставрировали и повесили просто ее на стену», — рассказывает Дымова.

Местный историк Валерий Царев тоже не побоялся трудностей и сейчас постепенно благоустраивает жилье, которое на протяжении нескольких веков принадлежало династии медников. За время простоя без хозяев здание пришло в упадок.

«Я здесь еще мальчишкой проходил мимо, этот дом у меня до сих пор перед глазами стоит: вот на завалинке дед сидит, курит. Потомственный, последний. Я их вполне так вот представляю, как живых людей», — делится Валерий.

Если вы тоже загорелись идеей вдохнуть вторую жизнь в старинный дом, для начала оцените свою готовность вложить много сил, времени и денег в восстановление. Изучите все риски: относится ли объект к памятникам культурного наследия или другим категориям.

Проверьте юридическую чистоту сделки: есть ли земельные ограничения или возможные наследники? После покупки первым делом закажите строительную экспертизу, чтобы определить степень износа и объем работ.