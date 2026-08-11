Украл ее дочь: испанская теща превратила жизнь писателя в ад

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Напряжение в отношениях родственников не спадает уже на протяжении 30 лет.

Конфликт зятя и тещи: что делать и как наладить отношения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Telegraph: летний отпуск мужчины оказался под угрозой из-за визита тещи

Приезд испанской тещи в Лондон этим летом обернулся серьезным стрессом для семьи британского писателя Ника Дюэрдена. Об этом сообщило The Telegraph.

Из-за высоких расходов на обучение детей супруги не смогли позволить себе традиционный отпуск, решив вместо этого принимать родственников у себя дома.

Однако визит матери жены, с которой у автора складываются непростые отношения на протяжении 30 лет, превратил дом в зону постоянного напряжения.

Основной проблемой в общении стал не только языковой барьер, но и застарелые обиды. Дюэрден признается, что так и не смог освоить испанский язык. А теща, по его мнению, до сих пор видит в нем человека, «укравшего» ее дочь из родной страны.

Ситуация осложняется бытовыми неудобствами. Чтобы разместить гостью, одной из дочерей пришлось освободить свою комнату и перебраться на диван, что спровоцировало семейные скандалы.

Автор отмечает, что каждое появление родственницы заставляет его чувствовать себя неловким подростком, постоянно ожидающим критики за длину волос или время подачи ужина.

История их противостояния началась еще в середине 90-х, когда теща впервые посетила Лондон. С годами ситуация лишь обострилась, особенно после рождения внуков.

Тогда женщина приехала с огромным чемоданом и билетом в один конец, начав устанавливать свои порядки в доме: от фанатичной уборки и выбрасывания документов со стола зятя до попыток контролировать процесс родов.

Несмотря на то что Дюэрден считает ее достойным человеком, он признает, что их системы ценностей фатально столкнулись. Каждый раз, когда она уезжает, он испытывает странную смесь облегчения и грусти, понимая, что полноценного взаимопонимания достичь уже не удастся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

14:10
Землетрясение в Колумбии: более 100 погибших, тысячи пропавших, мародеры и комендантский час
13:55
«Опускаться до этого дна»: будет ли Анастасия Волочкова судиться с авиакомпанией
13:40
«Достояние России»: главные заявления Путина на заседании совета по науке и образованию
13:30
Нешуточные вопросы: Путин посетил НГУ и встретился с молодыми учеными
13:19
Полив вишни, яблонь и сливы в августе: правила и грубые ошибки
13:10
Модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

Сейчас читают

Горькая судьба принцессы Мелисенты: одинокий закат жизни Натальи Трубниковой
Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова
Бедный пацан? Тайна романа дочери Любови Успенской и 22-летнего студента
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео