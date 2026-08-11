Украл ее дочь: испанская теща превратила жизнь писателя в ад

The Telegraph: летний отпуск мужчины оказался под угрозой из-за визита тещи

Приезд испанской тещи в Лондон этим летом обернулся серьезным стрессом для семьи британского писателя Ника Дюэрдена. Об этом сообщило The Telegraph.

Из-за высоких расходов на обучение детей супруги не смогли позволить себе традиционный отпуск, решив вместо этого принимать родственников у себя дома.

Однако визит матери жены, с которой у автора складываются непростые отношения на протяжении 30 лет, превратил дом в зону постоянного напряжения.

Основной проблемой в общении стал не только языковой барьер, но и застарелые обиды. Дюэрден признается, что так и не смог освоить испанский язык. А теща, по его мнению, до сих пор видит в нем человека, «укравшего» ее дочь из родной страны.

Ситуация осложняется бытовыми неудобствами. Чтобы разместить гостью, одной из дочерей пришлось освободить свою комнату и перебраться на диван, что спровоцировало семейные скандалы.

Автор отмечает, что каждое появление родственницы заставляет его чувствовать себя неловким подростком, постоянно ожидающим критики за длину волос или время подачи ужина.

История их противостояния началась еще в середине 90-х, когда теща впервые посетила Лондон. С годами ситуация лишь обострилась, особенно после рождения внуков.

Тогда женщина приехала с огромным чемоданом и билетом в один конец, начав устанавливать свои порядки в доме: от фанатичной уборки и выбрасывания документов со стола зятя до попыток контролировать процесс родов.

Несмотря на то что Дюэрден считает ее достойным человеком, он признает, что их системы ценностей фатально столкнулись. Каждый раз, когда она уезжает, он испытывает странную смесь облегчения и грусти, понимая, что полноценного взаимопонимания достичь уже не удастся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.