Горе от ума: ЕГЭ могут усложнить, чтобы поступить в вуз было проще

Бывший министр образования Андрей Фурсенко предлагает такую меру, чтобы выпускники получали меньше баллов и понижали конкуренцию среди абитуриентов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Фурсенко: большое количество стобалльников привело к необходимости усложнить ЕГЭ
Необходимо усложнять Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил помощник президента РФ, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко.
Он уточнил, что необходимость повышения сложности экзамена появилась в связи с большим количеством выпускников, которые сдали ЕГЭ на сто баллов.
«Главная задача — это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, <…> тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех», — уточнил Фурсенко.
Он добавил, что если подобные меры примут, то важно будет понять, что итоговые баллы школьников снизятся не из-за того, что у детей упадет уровень знаний, а потому, что сложность экзамена повысили.
При этом на замечание журналиста о том, что родители выпускников могут за подобные решения проклясть, Фурсенко ответил, что и без внесения подобных изменений жалобы от мам и пап все равно сыплются. Только негодование связано с тем, что стобалльники, несмотря на высокие показатели, не могут поступить в вузы, потому что таких, как они, слишком много.
Также бывший министр образования добавил, что все тоже самое касается и школьных олимпиад. И постепенно, по его мнению, от большого количества таких конкурсов на проверку знаний придется и вовсе отказаться.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Общественной палате обсуждается инициатива о выдаче водительских удостоверений выпускникам школ вместе с аттестатом. Курс по вождению в таком случае будет преподаваться два года — в десятом и 11-м классах.
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