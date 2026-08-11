Горе от ума: ЕГЭ могут усложнить, чтобы поступить в вуз было проще

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Бывший министр образования Андрей Фурсенко предлагает такую меру, чтобы выпускники получали меньше баллов и понижали конкуренцию среди абитуриентов.

Усложнение ЕГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Тема:
ЕГЭ

Фурсенко: большое количество стобалльников привело к необходимости усложнить ЕГЭ

Необходимо усложнять Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил помощник президента РФ, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко.

Он уточнил, что необходимость повышения сложности экзамена появилась в связи с большим количеством выпускников, которые сдали ЕГЭ на сто баллов.

«Главная задача — это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, <…> тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех», — уточнил Фурсенко.

Он добавил, что если подобные меры примут, то важно будет понять, что итоговые баллы школьников снизятся не из-за того, что у детей упадет уровень знаний, а потому, что сложность экзамена повысили.

При этом на замечание журналиста о том, что родители выпускников могут за подобные решения проклясть, Фурсенко ответил, что и без внесения подобных изменений жалобы от мам и пап все равно сыплются. Только негодование связано с тем, что стобалльники, несмотря на высокие показатели,  не могут поступить в вузы, потому что таких, как они, слишком много.

Также бывший министр образования добавил, что все тоже самое касается и школьных олимпиад. И постепенно, по его мнению, от большого количества таких конкурсов на проверку знаний придется и вовсе отказаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Общественной палате обсуждается инициатива о выдаче водительских удостоверений выпускникам школ вместе с аттестатом. Курс по вождению в таком случае будет преподаваться два года — в десятом и 11-м классах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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