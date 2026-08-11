Также военными РФ удалось перехватить 12 управляемых авиабомб.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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За сутки силы ПВО России сбили 931 украинский беспилотник
За прошедшие сутки силы ПВО перехватили 931 украинский беспилотник и 12 управляемых авиабомб. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 931 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.
Там также добавили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по патрульному катеру противника в акватории Черного моря.
Кроме того, были армией России были атакованы логистические центры, склады боеприпасов, места хранения ударных дронов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Последние находились в 154 районах.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС России высокоточным оружием нанесли удар по офисно-складскому комплексу «Сан-парк» в Киеве. Он занимал около 50 тысяч квадратных метров. В ангарах комплекса хранились 15 тысяч беспилотников, а также наземные станции управления и комплектующие к ним.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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