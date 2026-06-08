Неожиданные заморозки — главный враг неокрепшей рассады. Даже если основная теплица уже установлена и готова к сезону, ночные перепады температур могут свести на нет все усилия садовода. Особенно остро эта проблема стоит для тех, кто живет за городом не постоянно, а наездами, и не может каждый вечер укрывать растения.

Садовод Светлана Самойлова нашла элегантное решение — мобильные мини-теплицы, которые она называет «матрешками». По принципу двойного термоса они сохраняют тепло и позволяют высаживать рассаду на месяц раньше обычных сроков.

Эксклюзивно для 5-tv.ru эксперт рассказала о своем изобретении.

Что такое теплица-матрешка и зачем она нужна

Самодельная теплица матрешка: как создать двойное тепло для рассады своими руками. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Представьте себе обычную теплицу из поликарбоната или пленки. А внутри нее — еще одну, меньшего размера, которую можно легко перемещать по участку.

Специалист создала мини-конструкции, похожие на миниатюрные теплицы, чтобы решить сразу несколько задач: защитить рассаду от возвратных заморозков, освободить подоконники от переросших растений и получить сверхранний урожай без лишних хлопот.

«Хочу поделиться с садоводами своим изобретением — мобильными тепличками для рассады. Они очень легкие. Сделан каркас из брусков и обшит поликарбонатом в четыре миллиметра, но лучше, конечно же, шесть», — рассказывает эксперт.

Главная фишка этих тепличек — их «вложенность». Когда в основной теплице стоит еще одна, получается двойной слой защиты, и температура внутри такой «матрешки» оказывается значительно выше, чем в окружающем пространстве.

«Получается наподобие термоса. Когда в нашей основной теплице стоят еще вот эти теплицы, то есть двойное тепло», — поясняет садовод.

Как работают мини-теплицы и какие дают преимущества

Самодельная теплица матрешка: как создать двойное тепло для рассады своими руками. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Самодельные мини-теплицы позволяют вынести рассаду из дома на улицу или в неотапливаемую теплицу уже в конце февраля — начале марта. Внутри «термоса» сохраняется стабильная температура, и даже если на улице минус, молодые растения не страдают.

«Таким образом, мы освобождаем наши подоконники и стеллажи. Конечно же, это подходит для тех садоводов, что живут постоянно за городом. Можно их вынести на улицу. И если вдруг ожидаются заморозки до минус двух, также поселить рассаду», — объясняет садовод.

При этом днем, когда солнце припекает, крышку такой мини-теплицы можно открывать, чтобы рассада не перегревалась и получала свежий воздух.

А вечером, не позднее 17 часов, ее снова закрывают, чтобы удержать накопленное за день тепло. Такая простая мера позволяет не заносить растения домой даже при серьезном похолодании.

Как самодельная мини-теплица поможет осенью

Самодельная теплица матрешка: как создать двойное тепло для рассады своими руками. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но не только весной пригодятся эти мобильные конструкции. Светлана Самойлова использует свои теплички-матрешки и после лета. В это время года на грядках еще остаются цветы, кабачки или помидоры, а ночью уже ожидаются заморозки.

«Вдруг ожидаются заморозки, а у вас на грядке еще остались какие-то овощи или цветы. Тогда я просто подхожу и ставлю вот такую конструкцию на растения», — делится эксперт.

По ее словам, это могут быть как овощи, так и цветы. Особенно ценны такие укрытия для кашпо с петуньями и калибрахоа, которые не любят дождь и ветер.

«А еще перед грозой или дождем я прячу сюда кашпо с петуньей и калибрахоа, которым не по нраву такая непогода», — добавляет знаток.

Из чего сделать самодельную мини-теплицу

Самодельная теплица матрешка: как создать двойное тепло для рассады своими руками. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сделать такую мини-теплицу совсем не сложно. Понадобятся деревянные бруски для каркаса и листы поликарбоната толщиной от четырех до шести миллиметров. Конструкция должна быть легкой, чтобы ее можно было легко переносить и устанавливать в нужное место.

Если вы живете за городом постоянно, такие теплички — настоящее спасение. Их можно размещать прямо на грядках, в неотапливаемых теплицах или даже на открытом воздухе.

Главное правило — днем открывать крышку для проветривания, а после 17 часов закрывать, чтобы сохранить ночное тепло.

«Тогда вам не придется рассаду заносить домой», — отмечает садовод.

Как сохранить тепло в теплице надолго

Самодельная теплица матрешка: как создать двойное тепло для рассады своими руками. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также Самойлова рекомендует наполнять водой все бочки и пластиковые бутылки, расставленные в теплице.

«Прежде чем сажать рассаду, позаботьтесь о том, чтобы все бочки были наполнены водой. И все бутыли я собираю весной при высадке рассады. Столько бутылей, сколько у меня есть», — объясняет она.

Вода днем нагревается, а ночью остывает, отдавая тепло растениям. Если даже в открытом грунте высадить кабачки и обложить их бутылями с водой, они переживут заморозки до минус одного градуса. А внутри теплицы этот эффект многократно усиливается.