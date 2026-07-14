Не выбрасывайте свекольную ботву: простые рецепты и заготовки из полезной зелени

Большинство без сожаления срезает свекольную ботву и отправляет ее в мусор, даже не подозревая, что выбрасывает одну из самых полезных частей овоща.

Эта зелень богата витаминами и минералами, а по вкусу легко заменит шпинат или мангольд. Как выбрать, хранить и что приготовить из свекольной ботвы — в материале 5-tv.ru.

Свекольная ботва и мангольд

Свекольная ботва или мангольд: как хранить и что приготовить из зелени свеклы — рецепты. www.globallookpress.com/AnnaReinert

Свекольная ботва и мангольд — близкие родственники. Мангольд, который часто можно встретить на прилавках европейских магазинов и рынков, является подвидом свеклы.

По вкусу и текстуре они действительно очень похожи, но есть одно существенное отличие: мангольд выращивают именно ради пышной зелени, тогда как ботва у свеклы появляется «в нагрузку» к корнеплоду.

Листья мангольда обычно более нежные и изящные, а свекольная ботва — крупнее и фактурнее.

Чем полезна свекольная ботва

Свекольная ботва или мангольд: как хранить и что приготовить из зелени свеклы — рецепты. wwwgloballookpress.com/Katharina Hild

Свекольная ботва — один из самых недооцененных продуктов с точки зрения диетологии. Она входит в десятку ведущих растительных источников железа, а по содержанию этого элемента среди овощей и зелени уступает только бобовым. Одна чашка сырой свекольной ботвы обеспечивает примерно 15% суточной нормы железа для взрослого человека.

Кроме железа, в ботве содержится огромное количество кальция и магния. В 100 граммах зелени — примерно 25% от рекомендуемой суточной дозы этих минералов.

Также свекольная ботва богата каротиноидами, в первую очередь лютеином и бета-каротином. Лютеин может защищать сетчатку глаза от возрастных изменений и снижать риск развития катаракты. А бета-каротин укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье кожи.

Кроме того, в ботве много витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки, которая нормализует пищеварение. При этом калорийность зелени очень низкая — около 28 килокалорий на 100 граммов.

Однако из-за высокого содержания щавелевой кислоты ботву не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с заболеваниями почек и склонностью к камнеобразованию.

Как правильно хранить свекольную ботву

Свекольная ботва или мангольд: как хранить и что приготовить из зелени свеклы — рецепты. www.globallookpress.com/imago stock& people

В супермаркетах свекольную ботву часто удаляют еще до того, как овощ попадает на прилавок. Потому что нежная зелень быстро вянет, теряет упругость и товарный вид. Когда у свеклы яркая и хрустящая зелень, не проходите мимо — это верный признак того, что овощ только что с грядки.

Свежая ботва должна быть насыщенно-зеленого цвета, с четкими бордовыми или розовыми прожилками, упругими листьями и без признаков увядания, пожелтения или темных пятен. Стебли у хорошей ботвы плотные и сочные, не вялые и не сухие.

После покупки или сбора урожая важно правильно обрезать ботву. Не срезайте ее под самый корень: оставляйте примерно два с половиной-три сантиметра у основания. Это позволит сохранить сок внутри корнеплода во время варки или запекания.

Если зелени оказалось много и за один раз вы с ней не справитесь, неиспользованную часть можно убрать в герметичный контейнер и хранить в холодильнике — так же, как вы храните салатные листья или шпинат.

В таком виде ботва остается свежей до одних-двух суток, при идеальных условиях — до четырех. Для более длительного хранения подходит сушка или заморозка.

Блюда из свекольной ботвы — рецепты

Свекольная ботва или мангольд: как хранить и что приготовить из зелени свеклы — рецепты. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Olga Sergeeva

Самое простое и быстрое применение свекольной ботвы — это, конечно, салат. Ботву можно использовать сырой, а можно и термически обработать — каждый из способов дает свой неповторимый результат.

Для одного из самых удачных салатов с сырой ботвой вам понадобятся молодая свекла с ботвой, свежие и малосольные огурцы, кисло-сладкое яблоко и красная луковица. Свеклу запекают в фольге до готовности, дают остыть, очищают и нарезают кубиками.

Огурцы и яблоко тоже нарезают, лук измельчают, а ботву режут небольшими кусочками. Заправкой служит смесь оливкового масла с натертым имбирем, сладкой горчицей и медом.

Если хочется более теплого варианта, ботву можно слегка обжарить. Для этого листья и стебли нарезают одинаковыми по размеру кусочками и обжаривают на среднем огне в течение полутора минут.

Готовую зелень смешивают с заправкой из оливкового масла, натурального йогурта, чеснока и лимона. Если добавить кедровые орехи или грецкие орехи — и салат заиграет новыми, ореховыми нотками.

Для смягчения текстуры и удаления горчинки ботву можно бланшировать: опустить ее в кипящую воду на одну минуту, а затем откинуть на дуршлаг.

Такая ботва отлично сочетается с помидорами, рукколой и латуком, а также с классической средиземноморской заправкой из оливкового масла, лимонного сока и сушеного орегано. Она не теряет своих полезных свойств и становится более нежной на вкус.

Творожная запеканка со свекольной ботвой

Свекольная ботва или мангольд: как хранить и что приготовить из зелени свеклы — рецепты. 5-tv.ru

Если классическая творожная запеканка с изюмом известна всем с детства, то творожная запеканка со свекольной ботвой — блюдо для настоящих гурманов, которое удивит даже самых искушенных гостей.

Для приготовления понадобится сама ботва, творог, сливочный сыр, яйца и немного муки. Ботву предварительно отваривают в подсоленной воде с добавлением сахара и лимонного сока — это помогает сохранить ее яркий цвет и убрать лишнюю горечь.

Затем зелень мелко нарезают и смешивают с сырной массой. Все это выкладывают в форму и запекают в духовке 50 минут при 180 градусах.

Запеканка получается с румяной корочкой и нежной кремовой текстурой внутри. Подавать ее лучше всего нарезанной на тонкие ломтики и с соусом бешамель или с домашним майонезом.

Ботвинья на квасе

Свекольная ботва или мангольд: как хранить и что приготовить из зелени свеклы — рецепты. 5-tv.ru

Куда свекольной ботве прямая дорога, так это в ботвинью — традиционное русское блюдо, которое сегодня незаслуженно забыто. Название говорит само за себя: ботвинья — это суп, в основе которого лежит именно свекольная ботва, а также шпинат, щавель и крапива по сезону.

В качестве жидкости используется смесь темного и светлого кваса, что придает блюду освежающую кислинку и легкий хлебный аромат.

Для приготовления ботвиньи вам потребуется филе красной рыбы (горбуши, форели или семги, хотя зачастую хозяйки используют мясной бульон или вовсе обходятся без рыбы), которую предварительно отваривают с луком и укропом, а затем нарезают кусочками.

Все зеленые компоненты — ботву, шпинат и щавель — нарезают и опускают в кипяток на две-три минуты, затем откидывают на сито. Огурцы очищают от кожицы и семян и нарезают кубиками.

Смешивают квас с тертым хреном и цедрой лимона, добавляют зелень и огурцы, солят и слегка подслащивают по вкусу. Полученную смесь отправляют в холодильник на несколько часов, чтобы она настоялась и хорошо охладилась. Подают ботвинью с кусочками рыбы и сметаной.

Штрудель со свеклой и свекольной ботвой

Свекольная ботва или мангольд: как хранить и что приготовить из зелени свеклы — рецепты. 5-tv.ru

А знаете ли вы, что свекольная ботва способна преобразить даже такой классический десерт, как штрудель? Тесто для штруделя замешивают на муке, яйце, воде и растительном масле, оставляют на полчаса настояться, а затем раскатывают в очень тонкий пласт.

Начинка готовится из свеклы, ботвы и лука. Свеклу и лук нарезают кубиками и обжаривают с сахаром и красным винным уксусом. Ботву бланшируют, нарезают и смешивают с обжаренными овощами, добавляя нарезанные укроп и петрушку. Начинку распределяют по тесту, посыпают панировочными сухарями и сворачивают в рулет.

Запекается штрудель 30 минут, а перед подачей посыпается тертым твердым сыром. На разрезе такой пирог выглядит невероятно живописно, а вкус — сладковатый и чуть терпкий — удивляет своей глубиной.

Маринованная свекольная ботва на зиму

Свекольная ботва или мангольд: как хранить и что приготовить из зелени свеклы — рецепты. 5-tv.ru

И наконец, маринованная свекольная ботва — та самая заготовка, которая точно пригодится вам на кухне, особенно в холодное время года. Ее можно добавлять в борщи, щи, солянки и другие горячие блюда, чтобы придать им приятную кислинку и насыщенный цвет. А можно подавать как самостоятельную закуску.

Ботву для маринования нарезают кусками, равными высоте банки. Укладывают плотно в стерилизованную банку вместе с зубчиками чеснока, зонтиками укропа, листьями черной смородины или вишни для аромата. Заливают горячим маринадом из воды, сахара, соли и яблочного уксуса, обязательно добавляя лавровый лист и перец горошком.

Банку стерилизуют в кипящей воде 15 минут, а затем плотно закрывают крышкой.