Диета пещерного человека: что будет с организмом, если перейти на питание каменного века

Отказаться от сахара, хлеба и полуфабрикатов, забыть о фастфуде и начать есть так, как будто на дворе каменный век. Именно такую идею предлагает палеодиета — один из самых популярных вариантов питания последних лет.

Ее сторонники считают: человеческий организм за тысячи лет эволюции лучше приспособился к рациону охотников и собирателей, чем к современной еде с большим количеством переработанных продуктов. Поэтому в основе меню оказываются мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, орехи и ягоды, а под запрет попадают сахар, многие крупы, бобовые, молочные продукты и промышленная пища.

Звучит логично: наши предки не знали сладких напитков, фастфуда и продуктов с длинным списком ингредиентов. Но главный вопрос остается открытым — действительно ли возвращение к «питанию пещерного человека» способно сделать современного человека здоровее и снизить риск таких серьезных заболеваний, как рак?

Что такое палеодиета и почему она стала популярной

Палеодиета зародилась в конце XX века, но настоящий интерес к ней пришел позже — на фоне популярности идеи «возвращения к естественному питанию».

Главная концепция проста: до появления земледелия люди питались тем, что могли добыть охотой, рыболовством и собирательством. Сторонники палеодиеты считают, что современный рацион с большим количеством сахара, рафинированных продуктов и промышленной еды сильно отличается от того, к чему организм человека якобы привык за время эволюции.

Обычно палеодиета включает:

мясо и рыбу;

яйца;

овощи;

фрукты и ягоды;

орехи и семена;

натуральные масла.

При этом исключаются или сильно ограничиваются:

сахар и сладости;

газированные напитки;

полуфабрикаты;

многие зерновые продукты;

бобовые;

часть молочных продуктов.

Однако важно понимать: единого исторического меню «пещерного человека» не существовало. Рационы древних людей сильно отличались в зависимости от региона, климата и доступных продуктов.

Одни группы получали больше мяса, другие — больше растений и морепродуктов. Поэтому современная палеодиета — это не точное воспроизведение питания предков, а современная интерпретация этой идеи.

Чем палеодиета может быть полезна для здоровья

Несмотря на спорность некоторых утверждений, у такого питания есть стороны, которые действительно могут улучшить состояние здоровья.

Меньше переработанных продуктов

Один из главных плюсов палеодиеты — отказ от большого количества промышленной еды. В рационе становится меньше сладостей, фастфуда, сладких напитков и продуктов с высоким содержанием добавленного сахара.

Именно сокращение таких продуктов специалисты считают одним из важных направлений здорового питания. При этом польза связана не с тем, что человек «перешел в эпоху каменного века», а с тем, что он уменьшил количество еды с низкой питательной ценностью.

Контроль веса

Палеодиета часто приводит к снижению веса, особенно у людей, которые раньше употребляли много сладкого и переработанной пищи.

Причина обычно проста: человек начинает есть больше продуктов, богатых белком и клетчаткой, а количество быстрых углеводов и калорийных перекусов уменьшается.

Контроль веса имеет важное значение для профилактики многих хронических заболеваний. Избыточная масса тела связана с повышенным риском ряда видов рака, поэтому поддержание здорового веса является одним из признанных направлений профилактики.

Больше овощей и натуральных продуктов

Хотя палеодиета ограничивает некоторые группы продуктов, ее сторонники обычно увеличивают количество овощей, фруктов, орехов и других цельных продуктов.

Именно этот момент совпадает с рекомендациями многих организаций, занимающихся профилактикой рака: рацион с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых связан с более низкими рисками ряда заболеваний.

Что говорят специалисты: не все ограничения идут на пользу

Главный спор вокруг палеодиеты начинается в тот момент, когда речь заходит не о том, что в нее добавляют, а о том, что из нее исключают.

Сторонники питания «как в каменном веке» предлагают отказаться от целых групп продуктов — например, зерновых, бобовых и части молочной продукции. Но специалисты по питанию относятся к таким жестким ограничениям осторожно.

Роспотребнадзор в своих рекомендациях делает акцент не на поиске одной «идеальной» диеты, а на разнообразном и полноценном рационе. Организм должен получать необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и минералы из разных источников. Исключение отдельных продуктов без медицинских причин может привести к тому, что питание станет менее сбалансированным.

При этом в идеях палеодиеты есть и рациональное зерно. Отказ от избытка сахара, сладких напитков, фастфуда и сильно переработанной еды действительно соответствует современным представлениям о здоровом питании. Именно эти изменения, а не сама идея «есть как древний человек», могут давать положительный эффект.

Получается, главный вопрос не в том, стоит ли «возвращаться» в каменный век. Гораздо важнее понять, какие привычки в питании из этой идеи действительно работают: больше натуральных продуктов, меньше «химозной» еды и разумный баланс в рационе.

Кому стоит осторожнее относиться к палеодиете

Жесткие ограничения подходят не всем. Особенно внимательно к таким системам питания стоит относиться людям с хроническими заболеваниями, нарушениями обмена веществ, а также тем, кому важно получать определенное количество питательных веществ.

Кроме того, полностью исключать привычные продукты бывает сложно психологически. Если диета превращается в постоянный запрет и борьбу с собой, соблюдать ее долго становится значительно труднее.