Трамп призвал назначить суровое наказание для экс-советника Джона Болтона
Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в ненадлежащем хранении секретных документов.
Фото: Reuters/Ken Cedeno
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Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
«Надеюсь, с ним поступят сурово», — написал Трамп в Truth Social.
Глава Белого дома разместил эту публикацию на фоне новостей о том, что Болтону предъявлено обвинение в ненадлежащем хранении секретных документов. В том же после Трамп назвал экс-чиновника неуравновешенным и некомпетентным.
По словам американского лидера, Болтон — ужасный человек». Мало того, где бы тот ни появлялся, то «всегда сеял смуту». Именно он, как подчеркнул Трамп, стремился развязать войну с кем-либо.
Джон Болтон был советником президента США по национальной безопасности в 2018–2019 годах. После того, как чиновник покинул свой пост, он занял критическую позицию по отношению к Трампу.
По данным ряда зарубежных изданий, вынесение приговора Болтону назначено на осень, 28 октября 2026 года.
Ранее Дональд Трамп заявил о провале Кира Стармера на посту премьера Британии. По мнению американского лидера, политик принял правильное решение, заявив о своей отставке.
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