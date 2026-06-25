Подводный гороскоп: какая ты рыба по знаку зодиака

В июне, 27-го числа, не только Рыбы могут быть рыбами — хотя бы в душе. В этот день в мире отмечается праздник рыболовства, который впервые появился еще в 1985 году.

Как-то нечестно получается в такую дату лишать воздушных, огненных и земных знаков зодиака возможности расправить плавники. В честь праздника 5-tv.ru решил дать возможность представителям всех стихий нырнуть и поплавать. Чешуей какого цвета тогда обрастут переменчивые Близнецы и на какой плавник сменит свой хвост избирательный Лев?

Овен — щука

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Christian GUY

Овны целеустремленные и обычно знают, чего хотят. Это страстные, темпераментные, честные и способные управлять люди, которые живут по принципу «как сказал, так и будет».

Вот и щука тоже хищница. Эта рыбка стремительно атакует добычу, не терпит соперников и всегда готова броситься в бой. Щука не ждет, пока еда сама придет, а активно охотится.

Овен тоже не сидит на месте, а идет напролом к своей цели. Вспыльчивый нрав щуки, ее готовность вступить в схватку с любой рыбой — даже более крупной — идеально совпадает с боевым характером первого знака зодиакального круга.

Телец — дискус

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Petra Schramböhmer

Телец одновременно скромен и романтичен, это надежные, сильные, терпеливые и ответственные люди. Этот знак зодиака осторожен, идет проторенной дорожкой, ему сложно менять привычки.

Рыбка дискус — король аквариумного мира, образ которого идеально совпадает с натурой Тельца. Дискусу нужна идеально чистая вода, определенная температура и богатое, разнообразное питание.

Он будет «капризничать» до тех пор, пока условия не станут идеальными, точно так же, как Телец не успокоится, пока не добьется желаемого уровня уюта и стабильности.

Дискус плавает медленно и величаво, никогда не суетится и не вступает в бесполезные конфликты — вот и земной знак не тратит энергию понапрасну.

Близнецы — рыба-попугай

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. www.globallookpress.com/AIC

Близнецы — сообразительный, легкий на подъем, общительный и подвижный знак. Он заряжается, взаимодействуя с людьми. Близнецы готовы попробовать что угодно, а вот на чем-то одном остановиться им сложно.

Рыба-попугай тоже постоянно перемещается, исследует новые участки, меняет окраску в зависимости от настроения и обстоятельств. Живет она в стаях, постоянно взаимодействует с сородичами, и ее невероятно трудно застать на одном месте.

Рыбы-попугаи, как и Близнецы, не выносят скуки и однообразия — им нужны новые впечатления, новые лица, новые темы для разговора. При этом они легко переключаются с одной задачи на другую, и их яркая внешность всегда привлекает внимание.

Рак — морской конек

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Раки — очень верные знаки, которые полностью посвящают себя дому и семье. Однако они достаточно ранимые, поэтому им бывает трудно говорить правду и делиться чем-то сокровенным. Зато Рак умеет выслушать и успокоить других.

Среди всех рыб именно у морского конька самая трогательная привычка заботиться о потомстве: самец вынашивает икру в специальной сумке до полного созревания мальков.

Эти рыбки ведут оседлый образ жизни, не покидают своих участков, как и Рак, который не стремится к дальним странствиям, предпочитает обустроенное гнездо.

При этом морской конек отличается удивительной интуицией — он безошибочно находит партнера и чувствует опасность, как Рак распознает настроение и намерения окружающих.

Лев — рыба-лев

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Norbert Probst

Льва часто называют «вечным ребенком»: жизнерадостный, общительный, любит быть в центре внимания и считает, что все хорошее в этом мире — для него. Своим настроением он щедро делится с близкими людьми. Это огненный знак, для которого важно быть на виду, получать признание и восхищение.

Рыба-лев, она же крылатка, — одна из самых узнаваемых и царственных особ океана. Ее роскошные плавники, похожие на львиную гриву, сразу привлекают внимание. Рыба-лев не агрессивна без причины, хотя в океане ее и остерегаются. Так и Лев поддерживает свой авторитет без деспотизма.

Дева — скалярия

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Kurt Kracher

Рациональная Дева умеет выстраивать четкие стратегии, любит составлять планы. В целом этот знак зодиака редко ленится, постоянно чем-то занят, его отличает предусмотрительность и педантичность.

Скалярия — это образец грации, симметрии и аккуратности в подводном мире. Ее тело имеет строгую, почти геометрическую форму, а плавники расположены идеально пропорционально, что сразу ассоциируется с любовью Девы к порядку и точности.

Скалярия очень чистоплотна — она не потерпит грязи или хаоса, как и Дева, которая наводит идеальную чистоту и системность во всем, что ее окружает.

Весы — рыба-ангел

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Norbert Probst

Доброжелательные Весы — это очень гармоничный знак, но при этом у него часто включаются противоречия. Обладает гибким умом, склонностью к анализу, не делает поспешных выводов, а вот решительности ему часто не хватает.

Идеальная, почти симметричная форма тела рыбы-ангела напоминают о стремлении Весов к балансу.

Однако эта рыба уязвима к изменениям в окружающей среде. Ее красота и грация требуют стабильности и покоя. Когда эти условия нарушаются, рыба становится апатичной.

Скорпион — мурена

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Norbert Probst

Скорпион знает, чего хочет, обладает недюжинной волей, оказывает влияние на людей и умеет манипулировать ими, если это нужно для достижения его цели.

Ему свойственна сильная интуиция и способность предугадывать события. Этот знак зодиака отличается страстностью, но есть и обратная сторона медали — человек может замучить близких ревностью.

Идеально соответствует Скорпиону в подводном мире мурена. Она скрывается в расщелинах скал и коралловых рифов, появляясь внезапно и наводя ужас на всех обитателей окрестностей. Мурена, как и Скорпион, обладает той же глубинной, почти мистической силой, ведь она всегда держит дистанцию.

Стрелец — марлин

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Doug Perrine

Искренность, оптимизм и доброжелательность — за эти черты Стрельцов уважают другие знаки зодиака. Это авантюристы и путешественники, которые не выносят ограничений.

Марлин — это настоящий странник океана. Он не знает покоя, постоянно преодолевает огромные расстояния в поисках добычи и теплых течений, как и Стрелец, который всегда ищет новые горизонты. Марлин не боится борьбы и готов вступить в схватку с любой добычей, даже если она превосходит его по размеру.

Козерог — краснохвостая акула

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: jack perks/legion media

Козерог — трудоголик, суперответственная личность и требует того же от других. Этот знак зодиака никогда не паникует: видит цель и знает, как ее достичь. Люди этого знака ценят конкретику, факты, не очень-то доверяют чувствам.

Краснохвостая акула — декоративная рыба, которая как раз по своему характеру и повадкам невероятно близка Козерогу. Она всегда держится особняком и не терпит посягательств на свою зону обитания. Краснохвостая акула очень активна и постоянно находится в движении, исследует каждый уголок аквариума.

Водолей — рыба-удильщик

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: Luis Pérez Berrocal/legion media

Открытый ко всему новому выдумщик — Водолей любит все нестандартное. Часто знак зодиака отличает яркое чувство юмора, хотя его шуточки могут не всем понравиться. Водолей на все имеет свое мнение и стремится изменить мир к лучшему.

Рыба-удильщик, или морской черт, — одно из самых необычных и эксцентричных созданий океана. На голове у нее есть светящийся «фонарик» — вырост с биолюминесцентными бактериями, который она использует как приманку. Удильщик, как и Водолей, добивается своего в подводной охоте, но точно не так, как другие рыбки.

Рыбы — рыба-клоун

Какая ты рыба по знаку зодиака: гороскоп, праздник. Фото: www.globallookpress.com/Norbert Probst

Самый загадочный водный знак зодиака — это сами Рыбы. Часто это люди, близкие к искусству или просто готовые проявлять творческий подход везде. Единственное, что может им помешать, — непостоянство.

Рыбы добродушны, умеют сочувствовать и готовы помогать тем, кто в этом нуждается. Правда, чтобы сделать человека этого знака своим другом, нужно еще постараться.

Рыбу-клоуна знают по мультфильмам, но ее характер гораздо глубже, чем кажется. Она живет среди ядовитых щупалец актиний, которые смертельны для других обитателей рифа.

Одна лишь рыба-клоун нашла способ уживаться с опасностью — выработала иммунитет к яду и стала единственной, кто может прятаться в этом убежище.

Так и знак зодиака Рыб способен находить общий язык с самыми сложными людьми, проникать в их душу и становиться для них незаменимыми.