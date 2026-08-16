«С ума сходишь»: пловец Кожакин пожаловался на условия на ЧЕ в Париже

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 16 0

Спортсмен надеется, что в следующий раз все будет по-другому

Иван Кожакин об условиях на чемпионате Европы в Париже

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Пловец Иван Кожакин раскритиковал условия на чемпионате Европы в Париже

Российский пловец Иван Кожакин остался недоволен организацией чемпионата Европы 2026 года по водным видам спорта, который прошел в Париже. Свое мнение он выразил в интервью изданию «Чемпионат».

Россиянин пожаловался на духоту в зонах разминки и комнатах, где пловцы собирались перед стартом соревнований. По его словам, такие условия вредят спортсменам.

«Здесь, в Париже, в зоне разминки для спортсменов не хватает вентиляции совершенно. И в колл‑руме ты сидишь, тебе очень душно, влажно, и с ума сходишь от этой жары. Вот это сбивает, в самом деле», — сказал он.

Кожакин выразил надежду, что отвечающие за организацию летней Олимпиады, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе, прислушаются к пожеланиям спортсменов и создадут более комфортные условия. При этом он добавил, что на Игры еще предстоит попасть.

Европейское первенство проходило во французской столице с 31 июля по 16 августа. Помимо соревнований по плаванию, медали разыгрывали в таких дисциплинах, как прыжки в воду, синхронное плавание, хай-дайвинг и заплыв на открытой воде.

Российская сборная на этом турнире завоевала 19 наград — пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых. В медальном зачете национальная команда заняла третье место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России по плаванию на чемпионате Европы стала первой в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. Спортсмены проплыли дистанцию за 3 минуты 19,95 секунды и побили рекорд соревнований.

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