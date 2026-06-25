Психолог Суфиева: желание постоянно сидеть дома — тревожный симптом

«Мне здесь хорошо. Зачем мне выходить?» — эту фразу сегодня можно услышать не от подростка-хикки, а от вполне успешного 40-летнего человека. Современный мир подстроился под нас до такой степени, что физический выход из дома потерял всякий практический смысл.

О том, почему так происходит и чем это опасно, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала Анастасия Суфиева — психолог, психосоматолог, сексолог, EMDR-терапевт.

Почему люди выбирают годами не выходить из дома

www.globallookpress.com/Jenny Norquist

По словам психолога, если человек сидит постоянно дома, это не всегда говорит о его лени или о депрессии. К тому же в последние годы произошло очень много изменений, изменилась наша психика, наше восприятие реальности. И статистика таких «домоседов» шокирует.

«В Японии, например, число людей, которые не выходят из дома годами, достигает полутора миллионов. В США и Европе цифры растут постоянно. И это не только подростки, это люди в возрасте 30-50 лет. Люди, которые просто однажды закрыли дверь и больше ее не открывали. И произошло это неслучайно. Инфраструктура нашей современности создала идеальные условия для этого: доставка еды, развлечения, удаленная работа, общение, медицина, образование — все это можно получить, имея под рукой лишь смартфон. Мы построили мир, в котором физически выходить из дома больше вообще не обязательно», — объяснила Суфиева.

Для некоторых людей это стало своеобразным спасением — от социальной тревожности, от травм, от ощущения, что мир враждебен. Но на деле это спасение превратилось в ловушку. Потому что, когда человек не выходит из дома, его мир сжимается до комнаты, в которой он сидит.

Почему люди перестают хотеть выходить из дома

www.globallookpress.com/Elisa Schu

Сначала человеку кажется, что не выходить из дома безопасно. Потом это становится единственным, чего он хочет и в принципе может. Стены становятся роднее, чем люди, чем близкие.

Экран монитора становится ближе, чем солнце, небо. И в какой-то момент человек понимает, что просто не может выйти. Не потому, что не хочет, а потому, что даже забыл уже, как это делается.

И современная инфраструктура позволила людям вот так, сидя дома, удовлетворять все базовые потребности.

«Но она не учла одно: человеку нужно не только выживать, ему нужно жить. Ему нужны неожиданные встречи, случайные разговоры, ощущение того, что он часть чего-то большего. Ему нужны вызовы, которые заставляют его расти. И люди, которые перестали выходить из дома, часто говорят одно и то же: „Мне здесь хорошо. Почему я должен выходить?“. Но комфорт — это не то же самое, что жизнь. И люди выбирают затворничество, потому что внешний мир кажется им слишком сложным, слишком непредсказуемым, слишком требовательным», — подчеркнула психолог.

Почему это вредно

www.globallookpress.com/Weronika Peneshko

Современный мир говорит таким домоседам: «Ладно, оставайся дома, я позабочусь обо всем остальном». Это действительно удобно и безопасно, но приводит к деградации. Люди, которые живут так, часто не видят проблемы, они наконец-то видят мир, который как будто адаптировался под них, а не наоборот. Но где-то глубоко в той части, которую они не хотят слышать, себя живет голос, который шепчет: «Что-то не так, ты теряешь что-то важное, ты теряешь себя».

«Все-таки, несмотря на все удобства, есть вещи, которые невозможно доставить курьером. Это чувство принадлежности к чему-то большему, это живой смех, живое общение, случайные встречи, улыбки, ощущение пространства, запах дождя, рассветы и закаты. Прогулка без цели, контакт глаза в глаза, тепло настоящего общения», — перечислила Суфиева.

Наш мозг миллионы лет развивался среди людей. Для него социальный контакт — это не роскошь, а одна из базовых потребностей. Когда она долго не удовлетворяется, человек часто перестает замечать, чего именно ему не хватает. Такие люди говорят, что им и одним нормально. Иногда это действительно так — не всем нужна шумная компания, не все любят постоянное общение, движение.

Как понять, что у вас начинается проблема с выходом из дома

www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Интровертность — это нормально. Любить одиночество — это нормально. Побыть иногда один на один с собой — это даже нужно и важно. Но есть важная разница: быть одному — это выбор. Не мочь выйти из дома — это уже ограничение.

«И проверить это очень просто. Если вы можете спокойно выйти в любой момент, встретиться со знакомым, прогуляться, а потом снова с удовольствием вернуться домой, у вас все в порядке. Но если сама мысль о выходе вызывает сильную тревогу, желание отменить планы или бесконечно переносить их на потом, то здесь стоит прислушаться к себе, обратить на это внимание, потому что проблема начинается не тогда, когда человек сидит дома. Она начинается тогда, когда дом перестает быть местом отдыха и становится единственным местом, где человек чувствует себя в безопасности», — подчеркнула специалист.

Самая коварная побочка здесь — человек не замечает, как его жизнь теряет полноту в затворничестве. Сначала исчезают прогулки, потом друзья, потом новые впечатления. Потом мечты. Потом появляется ощущение, что дни стали одинаковыми… Не потому, что жизнь закончилась, а потому, что психика перестала получать новый опыт.

«Именно новый опыт помогает мозгу чувствовать интерес, развиваться, сохранять гибкость, ощущать вкус жизни. Дело не в том, сколько времени вы проводите дома. Вопрос в другом: ваш дом — это место, куда приятно возвращаться, или это место, из которого все труднее выйти? Ответ может многое рассказать не о вашем характере, а о том, как сегодня чувствует себя ваша психика. Возможно, стоит задуматься об этом именно сейчас, пока выбор еще остается вашим», — подытожила Суфиева.