Смертельная жара под «крышкой»: эколог предупредил об опасности теплового купола в городе

Эколог Рыбальченко: тепловой купол может привести к смертельным случаям

Когда синоптики произносят словосочетание «тепловой купол», в воображении невольно рисуются кадры из фильмов-катастроф. На самом деле это не фантастический силовой барьер, а вполне реальный и опасный атмосферный феномен.

Это ситуация, при которой область высокого давления застывает над территорией, запирая горячий воздух у поверхности и превращая город в подобие парниковой камеры. Однако, как выяснилось, природа этого явления куда прозаичнее.

Подробно об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

Чем опасен тепловой купол

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Если коротко, то тепловой купол — это ситуация, когда мощная область высокого давления надолго зависает над территорией. Воздух опускается вниз, сжимается, прогревается и мешает облакам, дождям и вообще перемешиванию воздуха.

«Опасен не сам термин — опасна длительная жара без ночного охлаждения, особенно при высокой влажности. Тело хуже сбрасывает тепло, городские здания перегреваются. Ну и, конечно, растет нагрузка на медицину, на энергетику, на транспорт. Если говорить про Москву, то по текущим прогнозам это совсем не похоже на классический тепловой купол. В Москве облачность, кратковременные дожди, 18—20 градусов по Цельсию, а не многодневная экстремальная жара», — заметил эколог.

Как работает тепловой купол

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Если объяснять простыми словами, тепловой купол — это вовсе не купол из какого-то фантастического фильма.

«Представьте себе кастрюлю с теплым супом, которую накрыли тяжелой крышкой. Пары уходят, поверхность греется дальше, а кухня становится похожа на баню с плохо открывающейся форточкой. В атмосфере роль такой крышки играет устойчивый антициклон, то есть область высокого давления. При высоком давлении воздух опускается к поверхности и действует как крышка над атмосферой и помогает удерживать тепло внизу», — объяснил Илья Рыбальченко.

Физика здесь довольно честная, без какой-либо мистики: опускающийся воздух сжимается и нагревается, ясное небо пропускает больше солнечной энергии к Земле. Слабый ветер хуже выносит перегретый воздух наружу, а отсутствие дождей уменьшает охлаждение, так как испарения нет.

«Это как двор после полудня. Асфальт горячий, даже лавочка обжигает через тонкие шорты. А зеленый газон рядом хоть немного потеет влагой и охлаждает воздух, но этого явно недостаточно», — отметил эксперт.

Почему стоит опасаться теплового купола

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Дело в том, что организм человека охлаждается не по желанию, а благодаря базовой физике — через испарение пота, теплообмен с воздухом и через идущее от человека инфракрасное излучение, благодаря которому он немного охлаждается. Если жарко и влажно, пот испаряется хуже.

Если ночью температура не падает, то тело не успевает восстановиться. И это достаточно большие риски и для здоровья, и для инфраструктуры, и для сельского хозяйства, и для экосистем.

«Иногда это приводит к закрытию школ, к перегрузке аварийных служб. А иногда даже к смертельным случаям», — сказал эколог.

Как не пострадать от теплового купола

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Однако бояться поездки в жаркую страну не надо. Но ехать в регион с красными предупреждениями по жаре — это все равно, что идти на дачу в белых кедах после ливня: можно, но потом не следует удивляться тому, что они грязные.

«Западная Европа сейчас действительно переживает серьезную жару. В некоторых странах температура приближается к 40 градусам и выше, и действительно вводятся ограничения и меры защиты населения», — привел пример Рыбальченко.

Здесь главный принцип простой. Сама температура важна, но только ее мало. Нужно смотреть на дневной максимум, ночной минимум, влажность, температуру, как говорят синоптики, по ощущениям. Наличие ветра, качество воздуха, доступ к тени, к воде и к кондиционерам в жилье и в транспорте, брать с собой воду.

Для детей и пожилых людей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тех, кто работает на улице, жара еще опаснее. Им нужен не героизм, а тень, перерывы и прохладное помещение.

Для Москвы сегодня картина простая — у нас никакой не тепловой купол, а скорее задержавшийся прохладный день.

«Вот если бы в прогнозе стояло 30—35 градусов дней подряд и при этом ночи с температурой выше 20, со слабым ветром, сухостью или, наоборот, чрезмерной влажностью, с высоким давлением — тогда уже появляется повод включать режим управления рисками. А не думать: „Так, ой, лето же, потерпим“», — отметил эколог.

В городе главный рычаг — не паника, а охлаждение среды. Деревья, тень, светлые покрытия, проветривание ночью, доступные пункты охлаждения должны быть в городах с риском возникновения теплового купола.

«А самим людям нужно корректировать рабочий график, контролировать возможность перегрева, особенно в школах, в больницах и в транспорте. Экология тут — нормальный управленческий риск-менеджмент. Где и кто перегревается, кто уязвим? Какие меры и сколько они стоят? Все это важнее, чем скорая помощь потом на перегретом асфальте.

Тепловой купол — это не повод отменять жизнь, но это хороший повод перестать относиться к жаре как к просто погоде», — подытожил эксперт.