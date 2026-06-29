Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram, Twitch, Pinterest и Likее на 14 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram, Twitch, Pinterest и Likee

Таганский районный суд Москвы оштрафовал четыре крупные интернет-платформы на общую сумму 14 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Согласно решениям, мессенджер Telegram, стриминговый сервис Twitch, соцсеть Pinterest и платформа коротких видео Likee признаны виновными по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. Каждой из компаний назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Причиной стал отказ исполнять обязанности по мониторингу социальных сетей и ограничению доступа к информации, противоречащей российскому законодательству.

Это далеко не первые санкции в отношении данных сервисов. Ранее Telegram уже привлекался к ответственности и в феврале 2026 года выплатил семь миллионов рублей. Pinterest в августе 2025-го был оштрафован более чем на десять миллионов рублей. Twitch также неоднократно наказывали за несоблюдение норм в сфере IT и деятельности интернет-площадок. Оборотные штрафы стали следствием систематического игнорирования предписаний Роскомнадзора.

Несмотря на финансовые взыскания, работа платформ на территории России не приостанавливалась. Еще в декабре 2025 года в Роскомнадзоре заявляли, что не занимаются блокировкой Twitch, объясняя сбои у пользователей техническими проблемами на стороне сервиса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кремль увидел подрыв доверия к Apple после удаления VK из AppStore.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.