Несбывшиеся мечты Шатунова: что так и не успел сделать солист «Ласкового мая»

Четыре года без Юры Шатунова. Кто пришел на могилу артиста в печальную дату? Как почтили память звезды в его родном Оренбурге? Эксклюзивный репортаж из города, где будущий солист «Ласкового мая» начинал свой творческий путь. Каким помнят Юру местные жители? И кому достались права на песни артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это легенда. Это всеобщая любовь. Это и показывает, что эти песни просто объединяют многих, потому что такая армия любителей песен, любителей творчества», — отмечает бывший участник группы «Ласковый май» Рафаэль Исангулов.

«От Находки до Владивостока. До аэропорта четыре часа и потом девять часов лететь. Юра — моя жизнь, не могу без него», — заявляет поклонница певца Елена Соловьева.

«Как Юра говорил: „Те, кто меня любит, будут со мной до конца“», — говорит фанатка Шатунова.

«Моя армия будет со мной до конца», — цитирует слова артиста другая поклонница.

Вот уже четвертый год подряд 23 июня фанаты Юры Шатунова со всей страны приезжают на Троекуровское кладбище. Многие в футболках с изображением кумира. Они несут к могиле артиста белые розы и поют его легендарные хиты.

«Те люди, которые сейчас здесь, все они приходили на наши концерты, когда им было по 15-20 лет. Они подросли, у них родились дети. Потом у этих детей рождаются тоже дети, внуки. А музыка играет, играет, играет. В каждом доме все равно играет „Ласковый май“», — подчеркивает Рафаэль Исангулов.

«Чистота и искренность на самой высшей точке, поэтому эти песни популярны до сих пор. Потому что у нас у всех было детство, у нас у всех были мама, папа, были дворы и друзья», — отмечает художник, друг Юрия Шатунова Константин Мирошник.

Экс-солист знаменитой группы «Ласковый май» умер от сердечной недостаточности, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда. Ему было всего 48 лет. Уход певца стал шоком для всей страны. Буквально за несколько дней до трагедии он выиграл суд против Андрея Разина. И в эксклюзивном интервью программе «Светская хроника» делился своей радостью.

«Можно поздравить, конечно же, можно поздравить абсолютно, глобальную часть мы уже сделали», — говорил Юрий Шатунов в 2022 году.

Артист очень переживал за судьбу знаменитых песен. Разин грозился запретить ему их исполнять. Судебный процесс длился несколько лет, и с каждым заседанием нервы Шатунова сдавали все больше.

«Своими судами он его просто, как мне кажется, каждый подтвердит, он его убил. Потому что я видела его последнее интервью, когда он выходил из зала суда уже в роли победителя. Он, конечно, опухший, видно, что измученный, уставший в связи со всеми этими концертами», — заявляет поклонница звезды Ирина Соловьева.

Сразу после смерти певца продюсер подал очередной иск, на этот раз против вдовы Юры Шатунова. И опять экспертизы, расследования, выяснение обстоятельств. Лишь недавно в этом деле была поставлена точка. Суд признал: права на композиции официально принадлежат Светлане Шатуновой.

«Материальные результаты интеллектуальной деятельности — песни, музыку, все эти авторские отчисления — он присвоил себе тем, что подделал договор. Там ущерб порядка полутора миллиардов», — уточняет адвокат семьи Шатуновых Олег Ситников.

Светлана вместе с детьми Дэннисом и Эстеллой живет в Германии. Именно там развеяли часть праха Шатунова — над озером, где артист часто ловил рыбу.

«Юра очень любил рыбалку. Последняя наша была договоренность: порыбачить на Азовском море. Он говорит: «Все, обязательно я приеду, поедем на Азовское море, будем рыбу ловить, будем пеленгас, лодку с сеткой и удочками. Абсолютно бескрайний пляж, и никто тебя там не увидит. Только ты, море, удочка, рыба, чайки и ветер», — вспоминает художник Константин Мирошник.

Эти планы так и не осуществились. Певец не успел посетить и родной Оренбург, куда давно собирался приехать с концертом.

«Это комната-музей. Организована про Юрия Шатунова. Его детские фотографии, книги, посвященные ему, рисунки, бисером вышитые. Поклонники, которые приезжают, и дети вместе с ними организовали музей памяти Юрия Шатунова», — рассказывает сотрудник детского дома Разиля Байгильдина.

Музей находится в школе-интернате, где прошло детство Юры.

«Поклонниками Юры Шатунова была разбита аллея роз в память о Юре Шатунове, где установлен небольшой обелиск Юре Шатунову и посажены розы. Розы высажены именно белого цвета», — уточняет директор детского дома Кристина Маркелова.

Оренбуржцы бережно хранят память о выдающемся земляке.

«Часть этой экспозиции посвящена Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову. Возникла она еще до смерти обоих, в 2020 году. Тогда Сергей Кузнецов подписал здесь как раз пластинку для этой экспозиции и дал целый ряд фотоматериалов и видео. Здесь очень часто люди приходят и слушают, и смотрят, и читают», — делится президент оренбургского благотворительного фонда Игорь Храмов.

В честь коллектива даже переименовали один из городских скверов. А в скором времени планируют установить памятник.

«Это же парк Шатунова, назвали „Ласковый май“. Я рада, я рада этому, счастлива. Наш оренбургский Шатунов. Наш, мы горды», — говорит жительница Оренбурга Алла Инделевна.

Все, кто лично знал Шатунова, отзываются о нем исключительно с теплотой.

«Он организовывал концерты для детей-сирот Оренбургской области. Три часа был посвящен концерт для детей-сирот, а вечером — для горожан, кто хотели», — отмечает Разиля Байгильдина.

Юра Шатунов для всех был родным. Именно поэтому на его могиле так много цветов. Певец навсегда останется в сердцах своих поклонников. А его песни наверняка будут слушать еще много поколений.