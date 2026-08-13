Последний дом Эльдара Рязанова: что стало с могилой режиссера спустя 10 лет после смерти

С того дня, когда не стало народного артиста СССР и режиссера Эльдара Рязанова, прошло десять лет. Его могила на Новодевичьем кладбище в Москве — место скромное, но примечательное, особенно после странной метаморфозы с памятником.

5-tv.ru решил самостоятельно проверить состояние места захоронения легенды.

Необычная бронза в памятнике Эльдара Рязанова

Как выглядит могила Эльдара Рязанова: биография. 5-tv.ru

Осенью 2021 года дочь режиссера Ольга Рязанова, регулярно посещающая могилу отца, обнаружила странное изменение. Бронзовый монумент неожиданно сменил привычный серо-темный оттенок на розоватый.

Обычно бронза со временем темнеет или покрывается зеленоватым налетом, но розовый цвет для нее нехарактерен. Из-за этого появились разные версии произошедшего: кто-то предположил, что причиной могло стать агрессивное чистящее средство, другие увидели в этом мистический знак. Еще одна версия связывала изменение цвета с воздействием погодных условий.

Позже специалисты предположили, что причина могла быть в составе металла и наличии определенных примесей. Цинк или кобальт в сплаве при взаимодействии с водой или под воздействием высокой температуры могли вызвать появление красно-розового оттенка. Таким образом, цвет памятника мог измениться из-за внешних условий и со временем снова поменяться.

Сейчас с цветом памятника все в порядке.

Еще одна особенность памятника Эльдара Рязанова

Как выглядит могила Эльдара Рязанова: биография. 5-tv.ru

Установленный режиссеру памятник выглядит монументально. На мраморном основании размещен бронзовый бюст Рязанова, который изображен слегка наклонившимся вперед и опирающимся на стул.

При детальном рассмотрении можно заметить, что скульптура имеет определенное сходство с режиссером, но не до конца. Бюст создан по фотографии Рязанова примерно 50–60-летнего возраста.

Могила всегда украшена цветами, которые стоят в специальных вазах по обе стороны от памятника. Практически всегда у могилы режиссера свежие гвоздики.

В этом же месте покоится его супруга Эмма Абайдуллина. Отдельного памятника у нее нет, только фотография.

Расположение могилы Эльдара Рязанова

Как выглядит могила Эльдара Рязанова: биография. 5-tv.ru

Новодевичье кладбище весьма компактное, поэтому, чтобы найти место упокоения Эльдара Рязанова, долго гулять не придется. Оно расположено примерно в 300 метрах от входа.

Двигаться нужно по центральной аллее до специального перехода на новые участки. По пути встречается множество известных захоронений, среди которых могила первого президента России Бориса Ельцина, расположенная по левой стороне аллеи.

После перехода направо захоронение станет заметно примерно через 30 метров, сразу после пересечения дорожек.

Три любви Эльдара Рязанова

Как выглядит могила Эльдара Рязанова: биография. 5-tv.ru

Эльдар Рязанов ушел из жизни 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность. За его плечами осталась целая эпоха в отечественном кинематографе — более 60 картин, включая «Иронию судьбы», «Служебный роман», «Карнавальную ночь», «Вокзал для двоих» и «Гусарскую балладу».

Личная жизнь маэстро была не менее насыщенной, чем творческая. Он женился трижды.

Первая супруга, Зоя Фомина, была его однокурсницей по ВГИКу. В этом браке, продлившемся более 20 лет, родилась единственная дочь режиссера — Ольга. Развод дался Рязанову тяжело.

Второй женой режиссера стала редактор «Мосфильма» Нина Скуйбина. Именно в браке с ней Рязанов снял свои самые знаменитые фильмы, включая «Иронию судьбы». Так бы и не расстались, если бы в 1994 году Скуйбина не скончалась от рака. Ее фотография оставалась в кабинете режиссера до последних его дней. На ее могиле он установил памятник в виде разбитого сердца.

Третьей и последней любовью Рязанова стала киноредактор Эмма Абайдуллина. Они познакомились в 1987 году на Московском кинофестивале, где она брала у него интервью, а поженились в 1995 году. Позже Рязанов признавался, что живет только благодаря Эмме, которая стала для него надежной опорой в последние годы. У него сложились теплые отношения и с ее сыновьями от первого брака.

Наследие Эльдара Рязанова

Как выглядит могила Эльдара Рязанова: биография. 5-tv.ru

Интересно, что начало творческого пути Рязанова было связано с комедией, которую он не хотел снимать. Он заявлял, что будет работать только в серьезном жанре, однако директор «Мосфильма» буквально заставил его взяться за «Карнавальную ночь».

Работу над этим фильмом Рязанов потом называл кошмаром — на момент съемок не были прописаны характеры героев, а исполнительница главной роли Людмила Гурченко ему не нравилась. Его даже хотели уволить с картины. Однако в итоге «Карнавальная ночь» стала суперхитом проката.

Всего Эльдар Рязанов снял 64 фильма, к большинству из них он сам писал сценарии. Работа над многими из них осложнялась критикой и цензурой. Фильм «Человек ниоткуда» сняли с экранов, посчитав провокационным, а после выхода «Жестокого романса» Рязанова обвиняли в искажении классического литературного произведения, а некоторые критики считали фильм скучным. «Зигзаг удачи» вызвал недовольство советских профсоюзов, из-за чего его выпустили в прокат тихо, без рекламы.

И даже несмотря на сложности, каждый его фильм становился популярным.

Поистине народным стал фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Первый показ картины посмотрели 100 миллионов зрителей. Она имела такой успех, что 7 февраля, по просьбам телезрителей, ее снова показали на Центральном телевидении.

Рязанов часто и сам появлялся в своих фильмах в эпизодических ролях.

Символическое соседство Эльдара Рязанова

Как выглядит могила Эльдара Рязанова: биография. www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

На Новодевичьем кладбище, где покоится Рязанов, в 2012 году открыли памятник Людмиле Гурченко. Тогда Рязанов еще был жив, он лично принес актрисе белые розы.

Памятник открыли под мелодию из последнего фильма артистки «Пестрые сумерки». Скульптура в монументе выполнена из белого мрамора. Людмила Гурченко стоит в длинном платье и практически в полный рост. Рязанов тогда обратил внимание, что памятник отражает главное качество актрисы — ее застенчивость и скромность.

Теперь Рязанов и Гурченко соседствуют на Новодевичьем кладбище — два великих имени, связанных «Карнавальной ночью».