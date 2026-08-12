Концертные промахи: как грандиозные шоу Билана, Крида и Дмитриенко обернулись скандалами

Дима Билан попал на деньги? Из-за чего фанаты требуют с заслуженного артиста РФ крупную сумму? Кто устроил травлю Егору Криду и заказал провокацию против Вани Дмитриенко? Настоящие или массовка: программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, как двадцатилетняя звезда собрал самую крупную концертную площадку России. И может ли закончиться подозрение в плагиате судом между двумя артистами?

«Надеюсь, до этого дело не дойдет все-таки. И никто нас не будет сталкивать лбами», — говорит Билан.

«Твой номер один» — амбициозное название, отсылка к собственной песне. От шоу Димы Билана ждали нечто грандиозное. Билеты раскупили заранее, стоимость места в фан-зоне начиналась от пяти тысяч рублей.

Но, по словам зрителей, ближе к заветной дате ценник доходил уже до всех двенадцати. И масштабы действительно поразили многих. Поклонники теперь знают, что по размерам сцены их кумир теперь точно номер один.

«Здесь очень высокие борта, так что практически ничего не видно», — показывает посетительница концерта.

«Все, кто сейчас стоит в первом ряду, просто немножечко, как бы так помягче сказать, в неком замешательстве… Вот это что?» — комментирует фанатка.

«Из-за высоты сцены мы смогли более-менее разглядеть только несколько номеров. А если бы у нас не было телефонов, то мы, возможно, вообще ничего бы и не увидели, кроме некоторых моментов, когда Дима летал над залом», — рассказывает зритель Анастасия Семенычева.

Недовольство зрителей вылилось в требование вернуть им деньги, потому что они просто ничего не увидели. Но артист спешит оправдаться — с ним такое впервые.

«Подобного опыта еще не было ни у нас, ни, пожалуй, вообще в индустрии. Мы обязательно внимательно разберем все моменты и найдем решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон», — заявляет Дима Билан.

«Надо думать в первую очередь о зрителях, потому что они покупают билеты, выкладывают видео о своих ощущениях. Поэтому надо все-таки о них заботиться, чтобы в следующий раз они пришли на твой концерт», — подчеркивает певица Таша Белая.

Впрочем, от организационных ошибок не застрахован никто. Весной гнев фанатов вызвал концерт Вани Дмитриенко, когда некоторым зрителям пришлось буквально сидеть на доске вместо комфортного кресла и смотреть в стену. Цена за такую роскошь — пять тысяч рублей.

«В большинстве своем суть не в том, готово ли у вас с профессиональной стороны, а как вы внутренне к этому относитесь», — отмечает Ваня Дмитриенко.

В этот раз молодой артист старался учесть все нюансы и угодить своему зрителю, но оказался в центре другого скандала. Фанаты Егора Крида обвинили Дмитриенко не меньше, чем в плагиате.

«Когда ты видишь счастье стольких людей, это правда бесценно», — признается Ваня Дмитриенко.

70 тысяч фанатов. На сцене фееричное шоу: то туман, то огонь на фоне готических башен. Однако, кажется, все это они уже видели на недавнем сольнике Егора Крида.

«Художественное оформление было очень схоже. Это рыцарская тематика, которая в принципе не нова, но вдруг такое совпадение, что и у одного певца, и у второго нечто похожее возникает на сцене», — говорит светский обозреватель Катерина Молния.

Но кто у кого мог позаимствовать идею оформления?

«Мы эту концепцию прорабатывали с января. Лиза у меня, директор, она нарисовала макет сцены первой. Когда мы поняли, что там и вправду настолько большое совпадение, конечно, разные были мысли», — делится певец Ваня Дмитриенко.

А началось все с провокационного поста Ксении Собчак. Она осталась недовольна выступлением Крида. В своем обращении телеведущая как раз заметила, что оформление концерта рэпера перекликается с анонсом программы Дмитриенко.

«Конечно, в этом мире все уже придумано и „было“, но мне все же показалось забавным, что практически одновременно вышли настолько схожие по стилю фотосессии двух топовых певцов. Что мы имеем по таймингу? Фото Вани, как анонс его концерта и тематики шоу в „Лужниках“, появились в сети на две недели раньше снимков Егора в доспехах. Поэтому Крид тут все-таки выступает с позиции подглядывающего», — заявляет Ксения Собчак.

И, кажется, обвинение телеведущей вызвало цепную реакцию. Заговорили даже о возможном иске одного артиста к другому.

«Знаешь, я за свою жизнь дал нереальное количество концертов. Я — перфекционист, и я себя ********** (донимаю. — Прим. ред.) во всех сферах вообще абсолютно и за всем слежу всегда сам», — подчеркивает Егор Крид.

Если до суда все-таки не дойдет, то до открытой конфронтации вполне может. Ведь накануне концерта Дмитриенко в сети появились вот такие объявления.

«Срочно! Набираем массовку на концерт Вани Дмитриенко. <…> Оплата налом после ссылки на публикацию у нас в офисе или перевод. <…> Ставка — две тысячи рублей», — говорится в тексте.

«Светская хроника» провела небольшое расследование и выяснила, что публикации созданы искусственно. Проще говоря, это фейки, поскольку ни одного достоверного поста журналисты не нашли. И тут уже светские эксперты допустили, что провокация может быть на руку Егору или его фан-клубу.

«Можно предположить, что это армия поклонниц Егора Крида сделала такую операцию, дабы очернить Ваню Дмитриенко. Вместо того, чтобы слушать, впечатляться и вдохновляться творчеством певцов, они начинают активно вступать в перепалку и отвлекаются на какой-то черный пиар и на какую-то негативную информацию», — отмечает Катерина Молния.

Сами артисты открыто все это не комментируют, хотя случайные выпады ранее уже были.

«Конечно же, они считают сто процентов, что они лучше друг друга, поэтому мне кажется, что это чувство в них присутствует, конкуренция, просто они об этом никогда не скажут», — говорит певец ISTOKIYA.

Чем бы это все ни закончилось, одно понятно точно: оба сейчас на волне большой популярности, оба покорили крупнейшую площадку. И если уж Крид уступает в чем-то, то разве что в возрасте. Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, который собрал «Лужники».