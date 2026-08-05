Как приготовить Киндер, Рафаэлло и Ферреро Роше дома: простые рецепты любимых сладостей

Kinder, Raffaello и Ferrero Rocher давно перестали быть бюджетным удовольствием. Но отказываться от любимых сладостей вовсе не обязательно: многие из них легко приготовить дома.

Это получится не только дешевле, но и зачастую полезнее — ведь можно самостоятельно выбрать качественные ингредиенты и уменьшить количество сахара. 5-tv.ru собрал простые рецепты домашних десертов с любимым вкусом.

Простой рецепт киндера «Молочный ломтик»

Как приготовить дома киндер молочный ломтик, конфеты рафаэлло и ферреро роше — простые и вкусные рецепты. Фото: legion media

Этот десерт практически полностью воспроизводит вкус одного из самых покупаемых продуктов Kinder «Молочный ломтик». Особенность рецепта — если его не нарезать на классические размеры, получится торт или пирожное.

Ингредиенты:

Для шоколадного бисквита:

Яйца — 4 штуки;

Сахар — 120 граммов;

Мука пшеничная — 90 граммов;

Какао-порошок — 30 граммов;

Масло растительное — 100 миллилитров;

Разрыхлитель теста — чайная ложка;

Соль — 0,3 чайной ложки.

Для молочного мусса:

Сливки жирностью 33% — 400 миллилитров;

Сгущенное молоко — 150 граммов;

Творожный сыр (маскарпоне либо альметте) — 100 граммов;

Желатин — 10 граммов;

Вода — 60 миллилитров.

Приготовление:

Разогреть духовку до температуры 180 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой. В отдельной емкости соединить сухие компоненты: муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Просеять смесь для придания воздушности. В глубокой посуде взбить яйца с сахаром в течение 8–10 минут на высокой скорости до увеличения объема в два–три раза и приобретения светлой пышной текстуры. К яично-сахарной массе добавить растительное масло, аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх. Постепенно ввести сухую смесь, продолжая перемешивать до однородности. Вылить тесто на подготовленный противень, равномерно распределить и выпекать 10–12 минут. Готовность определить с помощью деревянной шпажки — она должна оставаться сухой. Остудить бисквит на решетке, удалить сухие края и разрезать корж вдоль на две равные части. Теперь крем. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания на 10–15 минут. После этого нагреть до полного растворения (в микроволновой печи либо на водяной бане), не допуская кипения. Сливки взбить до состояния мягких пиков. Творожный сыр соединить со сгущенным молоком до получения однородной массы. В сырно-сгущенную смесь тонкой струей ввести растворенный желатин при непрерывном перемешивании на низкой скорости. Аккуратно соединить полученную массу со взбитыми сливками, используя силиконовую лопатку и движения снизу вверх. На дно формы либо доски выложить пищевую пленку, затем — одну половину бисквита. Равномерно распределить весь объем мусса, разровнять и накрыть второй половиной бисквита, слегка прижимая. Завернуть десерт в пленку для фиксации формы. Поместить десерт в холодильник минимум на три часа для стабилизации мусса. Потом нарезать на порционные прямоугольники.

Простой рецепт киндер буэно

Как приготовить дома киндер молочный ломтик, конфеты рафаэлло и ферреро роше — простые и вкусные рецепты. Фото: iSky Media/legion media

Ингредиенты:

Для шоколадного бисквита:

Сметана жирностью 15–20% — 75 граммов;

Сгущенное молоко — 75 граммов;

Сахар (первая и вторая порции) — 20 + 35 граммов;

Темный шоколад — 40 граммов;

Яйцо;

Мука — 75 граммов;

Какао — 10 граммов;

Разрыхлитель, ванилин— по 4 грамма;

Соль — щепотка.

Для ганаша:

Сливки жирностью 33% — 200 граммов;

Молочный шоколад — 200 граммов;

Сливочное масло — 50 граммов.

Для крема:

Молоко — 300 граммов;

Сахар — 50 граммов;

Ванилин — 4 грамма;

Желтки — 60 граммов (от 4 яиц);

Маскарпоне — 250 граммов;

Сливки жирностью 33% — 100 граммов;

Фундучная паста — 40 граммов.

Приготовление:

Смешать сметану, сгущенное молоко, первую порцию сахара и растопленный темный шоколад. Яйцо взбить со второй порцией сахара до образования пышной светлой массы. Частично соединить яичную смесь с шоколадной основой, затем ввести сухие ингредиенты и быстро, но аккуратно замесить тесто. Распределить тесто в виде пласта размером 35×25 сантиметров толщиной около 0,5 сантиметра и выпекать при температуре 180 градусов в течение 10–15 минут. Для ганаша в горячие сливки добавить измельченный молочный шоколад, оставить на несколько минут, затем пробить блендером. Ввести сливочное масло и повторно пробить до однородности. Стабилизировать при комнатной температуре. Для крема молоко, сахар и ванилин соединить с желтками и при постоянном активном помешивании нагревать до появления первых пузырьков. Охладить до комнатной температуры. Маскарпоне смешать со сливками и фундучной пастой, затем добавить охлажденную заварную основу и взбить до однородной консистенции. На подложку поместить слой бисквита, на него — ореховый крем, затем — слой ганаша, кусочки шоколадки. Накрыть вторым слоем бисквита, сверху отсадить оставшийся крем и поместить заготовку в холодильник на два часа.

Перед подачей покрыть поверхность остатками ганаша.

Простой рецепт конфет рафаэлло

Как приготовить дома киндер молочный ломтик, конфеты рафаэлло и ферреро роше — простые и вкусные рецепты. Фото: Zoonar GmbH/legion media

Это самый простой рецепт рафаэлок, который один в один передает их вкус!

Ингредиенты:

Вафли с начинкой (кокосовые либо сливочные) — 100 граммов;

Сгущенное молоко — 5 столовых ложек;

Миндаль — 10 штук;

Кокосовая стружка — 30 граммов.

Приготовление:

Миндаль залить кипятком на 5–10 минут, слить воду и повторно залить кипятком. Оставить на пару минут, после чего удалить кожицу и просушить орехи на сухой сковороде. Вафли измельчить до состояния крошки. Постепенно добавлять сгущенное молоко к вафельной крошке, добиваясь пластичной консистенции, позволяющей формировать шарики. Из полученной массы сформировать лепешечки, в центр каждой поместить очищенный миндальный орех и скатать шарики. Шарики предварительно обмакнуть в небольшое количество сгущенного молока, затем обвалять в стружке. Поместить конфеты в холодильник для стабилизации структуры.

Простой рецепт конфет ферреро роше

Как приготовить дома киндер молочный ломтик, конфеты рафаэлло и ферреро роше — простые и вкусные рецепты. Фото: legion media

Конфеты готовятся несколько дольше рафаэлок, но тоже очень просто!

Ингредиенты:

Шоколадная паста — 180 граммов;

Фундук — 200 граммов;

Вафли — 100 граммов;

Горький шоколад — 200 граммов;

Сливки жирностью 20% — 150 миллилитров;

Приготовление:

Фундук обжарить. Отложить 14 цельных орешков — они станут сердцевиной конфет. Оставшиеся орехи измельчить в блендере либо порубить ножом до состояния крупной крошки. Измельченные вафли соединить с половиной рубленого фундука и шоколадной пастой, тщательно перемешать до формирования плотной, пластичной массы. На водяной бане растопить 50 граммов горького шоколада, ввести 50 миллилитров сливок и добиться однородности смеси. Полученную шоколадно-сливочную массу вмешать в вафельно-орехово-пасточную основу. Емкость с подготовленной массой поместить в морозильную камеру на 10–15 минут — это позволит ей уплотниться и облегчить последующее формование. Для глазури на водяной бане растопить 150 граммов горького шоколада, добавить 100 миллилитров сливок, тщательно перемешать. Готовую смесь остудить в холодильной камере в течение 10–15 минут — она должна приобрести умеренно густую консистенцию, удобную для глазирования. Из охлажденной массы сформировать шарики. В центр каждого поместить по одному цельному орешку. Заготовки выложить на лист пергаментной бумаги и дополнительно выдержать в морозильной камере пять минут для стабилизации. Каждый шарик аккуратно погрузить в подготовленную шоколадную глазурь, затем обвалять в оставшейся смеси рубленого фундука. Готовые конфеты поместить в холодильник до полного застывания глазури.

Кокосово-сливочный кофе со вкусом рафаэлло — рецепт

Как приготовить дома киндер молочный ломтик, конфеты рафаэлло и ферреро роше — простые и вкусные рецепты. Фото: 5-tv.ru

Напиток будет больше напоминать рафаэлло, если посыпать его сверху кокосовой стружкой либо тертым белым шоколадом.

Ингредиенты:

Молотый кофе — 2 чайные ложки;

Сахар — 2 чайные ложки;

Вода — 300 граммов;

Кокосовая стружка — чайная ложка;

Сливки жирностью 10% — 210 граммов.

Приготовление:

В турку поместить молотый кофе, сахар и кокосовую стружку, слегка подогреть на плите в течение 10–20 секунд, затем влить воду. Варить кофе примерно 3 минуты до момента подъема пенной «шапочки», после чего снять с нагрева. Альтернативно — приготовить кофе с помощью кофемашины, затем добавить кокосовую стружку и сахар, настоять три минуты и процедить. Сливки подогреть в сотейнике либо в микроволновой печи, затем взбить до легкой пены с помощью френч-пресса либо капучинатора. Процедить кофе через сито в высокую чашку, влить взбитые сливки.

Овсянка в стиле Kinder Joy — рецепт

Как приготовить дома киндер молочный ломтик, конфеты рафаэлло и ферреро роше — простые и вкусные рецепты. Фото: 5-tv.ru

Kinder Joy можно превратить в завтрак, который к тому же будет полезным.

Ингредиенты:

Основа:

Ореховая (фундучная) паста — 2 чайные ложки;

Греческий либо кокосовый йогурт — 200 граммов;

Овсяные хлопья — 40–50 граммов;

Кокосовое молоко — 40 миллилитров;

Мед — чайная ложка;

Какао — 2 чайные ложки.

Для сливочного слоя:

Греческий либо кокосовый йогурт — 200 граммов;

Масло ГХИ — 15 граммов;

Ванилин;

Мед либо кокосовая сгущенка — чайная ложка.

Приготовление: