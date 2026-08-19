Экс-министр обороны Федоров призвал найти способ провести выборы на Украине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Он считает, что голосование должно быть доступно гражданам за рубежом.

Федоров призвал провести выборы на Украине

Фото: Reuters/Andrii Nesterenko

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал найти механизм для проведения выборов в стране, несмотря на продолжающийся конфликт. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам Федорова, Украина должна вернуть гражданам возможность выбирать власть, даже если боевые действия будут продолжаться длительное время. При этом, подчеркнул он, процедура должна быть законной, безопасной и вызывать доверие у общества.

«Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс», — заявил бывший министр.

Отдельно Федоров остановился на том, как организовать голосование в нынешних условиях. По его словам, право участвовать в выборах необходимо обеспечить и военнослужащим, и миллионам украинцев, находящимся за границей, а также жителям прифронтовых районов.

Ранее Федоров выдвинул ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому, потребовав вернуть его на должность в течение 12 дней. Этот срок истек 18 августа.

На фоне отставки Федорова в июле начались массовые протесты в Киеве и других городах Украины.

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