Август — последний месяц лета, который дарит садоводам и огородникам не только щедрый урожай, но и ставит новые задачи. В это время плодовые деревья и ягодные кустарники закладывают цветочные почки будущего года, а освободившиеся грядки требуют внимания и подготовки к новому циклу.

Что нужно успеть сделать в саду и огороде в августе — в материале 5-tv.ru.

Огород в августе: сбор, уход и задел на будущее

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Главное и самое приятное занятие августа — сбор урожая. Промедление грозит перезреванием, растрескиванием плодов и атаками вредителей.

Помидоры, перцы и баклажаны собирают регулярно, по мере созревания — это стимулирует образование новых завязей. Если ночи уже стали холодными, томаты лучше снимать бурыми и дать им дозреть в домашних условиях.

Огурцы требуют ежедневного внимания: сбор мелких и средних плодов продлевает плодоношение плетей. Кабачки и патиссоны тоже лучше снимать молодыми.

Картофель — отдельная история. В начале августа выкапывают ранние сорта, к концу месяца — среднеспелые. Сигнал к уборке — пожелтение и полегание ботвы.

Лук и чеснок тоже убирают, когда листья пожелтели и полегли. Сушат их под навесом и только потом отправляют на хранение. За две-три недели до уборки картофеля и лука полив прекращают, чтобы урожай лучше хранился.

У столовой свеклы и моркови основная уборка впереди, в сентябре, но прореживание и выборочный сбор крупных корнеплодов уже актуальны.

Уход за огород в августе

www.floballookpress.com/Doukdouk

В августе завершаются активный рост культур и созревание плодов, поэтому на смену азотным удобрениям приходят фосфор и калий. Азот в конце лета исключают, так как он провоцирует рост новой вегетативной массы, которая не успеет вызреть до холодов.

Фосфор укрепляет корневую систему и способствует закладке цветочных и плодовых почек на будущий год. Калий повышает зимостойкость и устойчивость к болезням. Подкармливают калийно-фосфорными смесями капусту, корнеплоды, клубнику после сбора ягод. Древесная зола — отличный натуральный источник калия.

Формирование растений

У томатов удаляют пасынки и цветущие кисти, которые уже не успеют дать урожай. Верхние побеги у помидоров и перцев прищипывают, чтобы ускорить созревание уже завязавшихся плодов. У тыкв обрезают основной и боковые побеги, оставляя лишь несколько завязавшихся плодов.

Борьба с болезнями и вредителями

Фитофтора и другие грибковые заболевания в августе активизируются, особенно в прохладную и дождливую погоду. Особое внимание — томатам, картофелю, перцам и баклажанам. Профилактическую обработку от фитофторы лучше провести в первые дни августа.

Посев сидератов и подготовка почвы

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Освободившиеся грядки не должны пустовать. Их засевают сидератами — растениями, которые выращивают не ради урожая, а для последующей заделки в почву. Это мощный и экологичный способ восстановить плодородие земли после сбора овощей.

Зачем нужны сидераты

Сидераты выполняют сразу несколько важных функций:

Обогащают почву органикой и питательными веществами — азотом, калием, фосфором, кальцием и железом.

Улучшают структуру почвы — корни разрыхляют землю, повышая ее воздухо- и водопроницаемость.

Подавляют рост сорняков — быстро разрастаясь, сидераты не дают шанса сорным растениям.

Защищают почву от эрозии, пересыхания, выветривания и вымывания.

Оздоравливают грунт — некоторые виды подавляют грибковые заболевания и отпугивают вредителей.

Какие бывают сидераты

По своему действию сидераты делятся на несколько групп:

Бобовые (горох, вика, люпин, фасоль, клевер) — обогащают почву азотом, который они накапливают из воздуха.

Злаковые (овес, рожь, пшеница, ячмень) — улучшают структуру почвы и эффективно подавляют сорняки.

Крестоцветные (горчица белая, рапс, редька масличная) — борются с болезнями и вредителями, обеззараживают почву.

Универсальные смеси бобовых и злаковых сочетают преимущества разных видов.

Лучшие сидераты для посева в августе

Эксперты рекомендуют следующие культуры для августовского посева:

Горчица белая — быстро растет, подавляет грибковые заболевания и нематоду, рыхлит почву. Особенно хороша после картофеля — она оздоравливает почву и отпугивает проволочника.

Фацелия — универсальный сидерат, подходит для любых почв и культур-предшественников. Разрыхляет грунт, нейтрализует кислотность, привлекает пчел-опылителей и помогает бороться с одуванчиками.

Редька масличная — обладает глубокой корневой системой, борется с проволочником и другими вредителями.

Овес — отлично подходит для улучшения структуры глинистых почв.

Люпин — идеален для бедных почв, активно обогащает их азотом и улучшает структуру.

Рапс — неприхотлив, обогащает почву макро- и микроэлементами.

Рожь озимая — подходит для всех овощных культур, хорошо подавляет сорняки.

Клевер — при мягкой зиме может перезимовать, накапливает азот и улучшает структуру почвы.

Где и как сеять сидераты

Сеять сидераты можно:

На грядки после уборки лука, чеснока, раннего картофеля, капусты и других культур.

В междурядья сада, под плодовыми деревьями и кустарниками.

На участках, которые готовятся под весенние посадки.

Посеянные в августе сидераты должны успеть до холодов нарастить зеленую массу и укорениться. Скашивают их в фазе бутонизации или в самом начале цветения — в этот момент растения накопили максимум полезных веществ и еще не начали грубеть. Зеленую массу заделывают в почву при осенней перекопке или закладывают в компост.

Параллельно с сидератами можно посеять зелень для осеннего урожая: укроп, петрушку, салат, шпинат. Редис и дайкон тоже сеют в начале августа — им нужен короткий световой день.

Сад в августе: яблоки, груши и закладка будущего урожая

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Август — старт яблочно-грушевого сезона. Начинают созревать летние сорта, их плоды нежные, сочные и совершенно не лежкие — их нужно съедать или перерабатывать в течение нескольких дней. Следом, во второй половине августа, подходят раннеосенние сорта — они уже могут храниться пару недель.

При сборе никогда не тяните плод вниз — так вы рискуете обломить плодушку (короткую веточку, на которой завязались плоды). Правильный прием — слегка приподнять яблоко и повернуть его, оно само отделится от ветки. Снимайте плоды вместе с плодоножкой — так они дольше хранятся.

Начинайте с нижних веток, постепенно переходя к верхним. Обязательно уберите всю падалицу — она служит рассадником плодовой гнили и привлекает ос.

Сливу снимают по мере достижения сортовой спелости: у ранних сортов косточка легко отделяется от мякоти. Если плоды планируется перевозить или хранить, их лучше снимать слегка недозрелыми, за три-пять дней до полной спелости. (Терн, в отличие от сливы, имеет плохо отделяющуюся косточку.)

Уход за плодовыми деревьями в августе

www.globallookpress.com/Helmut Meyer zur Capellen

В конце лета деревья уже потратили огромное количество сил на рост побегов, цветение и налив плодов. Теперь им нужна поддержка.

Если август сухой и жаркий, деревья поливают глубоко, по периметру кроны. Но если дожди идут часто, полив сокращают, чтобы избежать растрескивания плодов и грибных болезней.

В подкормке азот исключаем. Вносим фосфор и калий — монофосфат калия, сульфат калия плюс суперфосфат, или просто золу (1–1,5 стакана на квадратный метр приствольного круга). Подкормку проводят в первой половине августа.

Санитарная обрезка обязательна: удаляют сухие, больные, сломанные и трущиеся ветви, а также волчки — вертикальные жирующие побеги. Все срезы больше сантиметра замазывают садовым варом.

Борьба с болезнями и вредителями

www.globallookpress.com/R. Koenig

В августе активизируются парша, монилиоз, мучнистая роса и плодовая гниль. На листьях появляются темные пятна, плоды покрываются бурыми гниющими участками.

Химические обработки на созревающих плодах уже нежелательны, поэтому используют специальные биопрепараты и народные средства: настой чеснока, отвар полыни, содовый раствор.

Главное — не допустить массового заражения. Обязательно собирают и уничтожают все мумифицированные плоды, оставшиеся на ветках с прошлого сезона, и регулярно убирают опавшую листву.

Ягодные кустарники в августе

www.globalloopress.com/Lars Hallstrom

Малина. Сразу после сбора урожая вырезают все отплодоносившие двухлетние побеги под корень. Молодые однолетние побеги прищипывают на высоте 1–1,2 метра для ветвления, оставляя пять-семь самых сильных.

Особенность ремонтантной малины. Если вы планируете получить два урожая (летом на прошлогодних побегах и осенью на молодых), вырезают только старые побеги, а молодые не трогают. Однако если вы выращиваете ремонтантную малину для одного осеннего урожая, то все побеги вырезают под корень — это дает более мощный и поздний урожай на однолетних побегах.

Смородина и крыжовник. Их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями для вызревания древесины. Проводят санитарную обрезку: удаляют поломанные, засохшие и старые ветки (у черной смородины — старше трех лет, у красной и белой — старше пяти-шести, у крыжовника — с темной корой).

Земляника садовая (клубника). У ремонтантных сортов продолжают цветение и завязывание ягод — их поливают и подкармливают слабыми растворами калия. У обычных сортов удаляют усы, если они не нужны для размножения, чтобы не ослаблять кусты.

Сразу после удаления усов рекомендуется провести азотную подкормку для роста новых листьев. Также проводят профилактику от серой гнили и пятнистостей.

Подготовка к зиме и закладка нового сада в августе

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Август — отличное время для подготовки посадочных ям для осенней посадки саженцев. Ямы копают уже сейчас: глубина 50–60 сантиметров, диаметр 80–100 сантиметров.

На дно закладывают дренаж, перегной, суперфосфат и золу, перемешивают с верхним слоем почвы и оставляют до октября. К осени земля осядет, и саженцы приживутся лучше.

Также в августе проводят влагозарядковый полив, если стоит засуха. За две-три недели до листопада деревья проливают большим объемом воды, чтобы корни накопили влагу для зимовки.