Разлучили после смерти: почему вдову Александра Маслякова тайно похоронили отдельно от мужа

Вдову Александра Маслякова похоронили отдельно от мужа на другом кладбище

Они прожили вместе больше полувека — рука об руку, в радости и в горе. Их называли «неразлучниками».

Но 20 июля 2026 года Светлана Маслякова, верная спутница и соратница легендарного ведущего КВН, нашла последний приют не рядом с мужем на Новодевичьем кладбище, а на Троекуровском — отдельно от того, с кем прожила 53 года.

Почему Масляковых разлучили после смерти

Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Светлана Маслякова умерла на 79-м году жизни 17 июля после продолжительной болезни. Многие думали, что она по умолчанию будет похоронена рядом с любимым мужем, который покоится на Новодевичьем кладбище.

Но 20 июля 2026 года церемония прощания с режиссером КВН прошла в закрытом формате — только для самых близких. Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище… Рядом с матерью. Поклонники Масляковых были шокированы этой новостью.

Почему же их разлучили после смерти? В СМИ прошла информация, что Светлана Анатольевна якобы при жизни еще сама выступила с такой инициативой. Мол, она не желала, чтобы на Новодевичьем кладбище демонтировали памятник ее мужа.

Корреспондент 5-tv.ru связался с сыном Масляковых, чтобы выяснить причину произошедшего, но он отказался комментировать ситуацию.

История любви Масляковых

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Их история началась в 1966 году в Молодежной редакции Центрального телевидения. 19-летняя Светлана Семенова пришла в КВН ассистентом режиссера. Тогда Александр Масляков уже был обаятельным ведущим программы.

«Однажды я пришел на репетицию КВН в телевизионный театр. Тогда многие передачи там снимались. И вот смотрю — сидит наш режиссер Белла Сергеева, а рядом с ней симпатичная девушка. Белла говорит: „Вот, Саша, познакомься. Это Светлана, и она будет у нас работать“. „Отлично! — говорю я. — Еще одна невеста!“. Как в воду глядел. Через пять лет мы поженились. Вместе работали в молодежной редакции. Потом она ушла в другую редакцию, и около двадцати лет мы трудились в разных местах. Сейчас Светлана — режиссер КВН», — рассказывал Александр Масляков в интервью KP.RU.

Правда, при первых встречах Масляков посчитал девушку излишне наглой, но быстро взял свои слова назад, поразившись ее эрудиции и манерам.

Их роман вспыхнул не сразу — на это понадобилось несколько лет. Но 2 октября 1971 года Светлана Семенова и Александр Масляков стали мужем и женой. В 1980 году у них родился сын Александр, который позже продолжил семейное дело.

Масляков всегда с нежностью отзывался о супруге. Вспоминая трудные первые годы, когда они ютились в маленькой квартире с его родителями, он говорил, что его супруга — героический человек.

«Мы же пять лет провели вместе с моими родителями в маленькой квартире на Хорошевке. Представь: смежные, разделенные шкафом комнаты, две женщины на крошечной кухне… Свете надо отдать должное — сумела найти общий язык с моей матушкой», — говорил он.

«50 лет с этой красивой девушкой — это счастье»

РИА Новости/Михаил Клементьев

Супруги не просто любили друг друга — они были единым целым в работе и в жизни. Светлана Анатольевна стала главным режиссером КВН, фактически архитектором телевизионной версии игры.

Коллеги называли ее «серым кардиналом» Клуба веселых и находчивых, «талисманом» проекта и человеком, без которого программа не могла бы стабильно работать десятилетиями.

В телевизионных кругах ее уважали за жесткий, но справедливый подход. Диктор Центрального телевидения Анна Шатилова вспоминала: «Светлана — строгая, умная. Саша всегда прислушивался к мнению жены, она многое решала и в КВН, и в семье была главной».

Близкая подруга семьи, телеведущая Ангелина Вовк, называла Светлану Анатольевну настоящим «ангелом-хранителем» в своей семье: «Светочка Сашу обожала, любила бесконечно».

Сам Александр Васильевич на золотой свадьбе произнес трогательный тост.

«50 лет с этой красивой девушкой — это счастье. И поверьте мне, от года к году отношения становятся счастливее. Во всяком случае, у нас со Светой именно так», — говорил он.

В одном из интервью Александр Масляков-старший рассказал, что проанализировал свою жизнь и вывел «формулу счастья». Первым и главным пунктом в ней стала женитьба на Светлане.

«Первое, естественно, то, что Светлана согласилась выйти за меня замуж. Я попал на телевидение в 1964-м, она пришла в КВН двумя годами позже, а расписались мы осенью 1971-го. Никогда не загадывали, сколько нам дано провести вместе, а вот уже полвека живем», — говорил он.

Удар, от которого не оправиться

РИА Новости/Илья Питалев

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года после продолжительной борьбы с онкологией. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Для Светланы Анатольевны это стало сокрушительным ударом. Как говорили друзья семьи, «после ухода его сердца, с которым они прожили больше полвека вместе, она скучала. Иначе и быть не могло».

Она ушла из жизни спустя два года, 17 июля 2026 года. Причины смерти назывались разные — от осложнений сердечно-сосудистого заболевания до онкологии. Ей было 78 лет, до 79-летия она не дожила несколько месяцев. Ее сын Александр Масляков-младший подтвердил лишь одно: мама ушла после продолжительной болезни.

Конечно, многие поклонники и близкие хотели бы, чтобы Светлана и Александр Масляковы покоились рядом, в одной земле, — как того требовала их полувековая история.

Но, возможно, это лишь наше земное представление о бесконечной близости. Вероятно, они теперь встретились там, где нет ни кладбищ, ни памятников, ни разделяющих оград… И ничто уже не сможет разлучить тех, кто и при жизни был единым целым.