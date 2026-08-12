Родители разных поколений: как воспитывать детей с большой разницей в возрасте

Психолог Зберовский: сблизить детей с разницей более 20 лет помогут мультфильмы

Уровень жизни, современная медицина сделали семьям драгоценный подарок — теперь женщины все чаще становятся мамами в 40-летнем возрасте. Но с неожиданным расширением семьи неожиданно увеличивается и круг проблем.

Когда разница между старшим и младшим ребенком превышает 19 лет, абсолютно непонятно, как им общаться. Как построить дружную семью из разных поколений, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал семейный психолог Андрей Зберовский.

Как воспитывать детей из разных поколений

Как воспитывать детей с большой разницей в возрасте. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Когда разница между детьми превышает десятилетие, старший ребенок уже вступает в подростковый возраст или даже становится взрослым, а младший только начинает осваивать алфавит. Это совершенно разные миры, и родителю приходится постоянно переключаться между ними.

Разница в возрасте накладывает отпечаток не только на повседневное общение, но и на методы воспитания. То, что работало со старшим ребенком 10 лет назад, может оказаться неэффективным для младшего, потому что дети растут в разное время, с разными технологиями и разными социальными установками.

«Ребенок вырастает уже совершенно в новой информационной реальности. Игрушки другие. Если ребенок вдруг придет в класс или в детский сад с игрушкой, которая в которую играл брат или сестра, на него посмотрят с недоумением, это будет явный анахронизм», — считает Зберовский.

И подход к воспитанию тоже должен это учитывать.

Какая разница в возрасте считается оптимальной для детей

Как воспитывать детей с большой разницей в возрасте. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Золотой серединой считается промежуток от трех до пяти лет. При такой разнице у родителей есть время восстановиться физически и морально после рождения первого ребенка, а старший к моменту появления младшего уже проходит кризис трех лет или адаптируется к детскому саду. Это снижает общий уровень стресса в семье.

«То есть, если дети попадают в эту разницу, какого-то особого различия между ними, между их поведением, между их восприятием мира еще нет. Если разница между детьми начинает быть более четырех — пяти лет, то, конечно же, между детьми уже коммуникация становится хуже», — отметил психолог.

Однако идеальных схем не существует. Многие семьи живут с разницей в один-два года, и у такого варианта тоже есть свои плюсы. Дети-погодки становятся лучшими друзьями, у них общий круг общения, и родителям проще организовывать их досуг.

Они проходят одни и те же возрастные этапы практически одновременно. Им легче понимать друг друга, у них формируется очень тесная эмоциональная связь. Но для родителей это огромная нагрузка, потому что им приходится справляться с двумя младенцами или двумя подростками одновременно.

Как старший ребенок может помогать с младшим

Как воспитывать детей с большой разницей в возрасте. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Когда разница достигает 10-12 лет и больше, характер отношений между детьми кардинально меняется. Старший ребенок уже не воспринимает младшего как партнера по играм — скорее, как объект, о котором нужно заботиться или который может раздражать своим присутствием.

«Когда дети рождаются в интервале более семи лет, конечно, надо понимать, что это всегда точка-ноль, это полное обновление, это абсолютно совершенно. Будет разное поведение родителя, и самое главное, дети между собой тоже будут находить общение с трудом», — предупреждает Зберовский.

Кроме того, при большой разнице родители часто неосознанно перекладывают часть обязанностей по уходу за младшим на старшего. К этому стоит прибегать только при личном желании первенца. Если заставить одного ребенка следить за другим, проснется ревность.

«Ребенок, который дорастает уже до там восьми-девяти, а тем более после 10 лет, он уже считает себя взрослым, он, наоборот, не хочет нянчиться, не хочет возиться в эти всякие там игрушки, в эти настолки», — подчеркивает эксперт.

Еще одна сложность связана с тем, что младший ребенок при большой разнице часто оказывается в центре внимания, что вызывает у старшего чувство ревности. Родителям придется балансировать, чтобы ни один из детей не чувствовал себя обделенным.

Как родителям сближать детей с большой разницей в возрасте

Как воспитывать детей с большой разницей в возрасте. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Несмотря на трудности, воспитание детей с разницей в 10 и более лет может быть успешным, если родители придерживаются нескольких важных правил.

Во-первых, нельзя допускать, чтобы старший ребенок чувствовал себя обделенным вниманием. Даже если младший требует много заботы, у родителей должно находиться время для старшего. Важно, чтобы он знал: его по-прежнему любят и ценят.

«Задача родителя, когда особенно дети совершенно разных возрастов у него в семье, постараться показать детям, что с учетом, конечно, возраста, там, пола и всего остального, что есть у детей индивидуального», — советует Зберовский.

Во-вторых, важно не завышать ожидания от старшего. Не стоит требовать от него идеального поведения или примера для младшего — он тоже имеет право на ошибки и на свои трудности переходного возраста.

В-третьих, родителям стоит объяснять младшему, что старший — это не второй родитель, а брат или сестра, со своим характером и своими потребностями. И уважение к старшему должно быть взаимным.

Может ли большая разница в возрасте у детей стать преимуществом

Как воспитывать детей с большой разницей в возрасте. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

У разницы в возрасте есть и свои плюсы. Родители, которые уже вырастили одного ребенка, подходят к воспитанию второго более осознанно, спокойнее и мудрее. Они уже знают, какие ошибки совершали в первый раз, и стараются их не повторять. Меньше паникуют по пустякам.

Кроме того, старший ребенок может стать для младшего наставником и примером для подражания. Если старший успешен в учебе или спорте, младший будет стремиться повторить его успех. При этом ревность и конкуренция, которые часто возникают у близких по возрасту детей, при большой разнице выражены слабее.

«Но важно, чтобы не получилось так, что одного ребенка все время хвалят, а другого все время ругают. Хотя, безусловно, да, причины могут быть именно соответствующими: один там отличник, а второй ребенок учится плохо», — подчеркивает Зберовский.

Как воспитывать детей из разных поколений

Как воспитывать детей с большой разницей в возрасте. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Чувство, что родители воспитывают детей из разных эпох, может быть связано не столько с реальной разницей в возрасте, сколько с непониманием того, как выстроить отношения внутри семьи.

«Все равно есть точки общие, точки соприкосновения, в которые можно вовлечь всех детей. Например, аквапарки или путешествия, походы в магазин за вкусняшками вне зависимости, одному ребенку 5 лет, а другому 15 или даже 20. Потому что именно в получении чего-то хорошего мы очень сильно легко объединяемся», — рекомендует эксперт.

Некоторые семьи вместе ходят в бассейн, катаются на велосипедах.

«Могу сказать к чести создателей разного контента, есть и сериалы, мультфильмы, которые выходят из года в год на протяжении 10—15 лет. И в этом смысле младший ребенок интегрируется в те события, которые были 10—15 лет назад, когда старший брат или сестра смотрели только первые еще серии. <...> Старший еще помнит себя, ему правда интересно продолжение, а младший присоединяется к этой традиции», — отмечает психолог.

Важно, чтобы дети знали: в семье их любят вне зависимости от возраста и интересов. Родительская любовь не зависит от поколений.