От мужа-миллионера до долгов в 300 млн: как изменилась жизнь Ольги Кабо после развода

Ольга Кабо пожаловалась на трудности в общении с 14-летним сыном. Сколько денег бизнесмен-миллионер ежемесячно перечисляет актрисе в счет алиментов? Почему заслуженная артистка РФ едва не оказалась на улице после развода? И собирается ли звезда сериала «Королева Марго» снова замуж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Иногда просыпаешься, думаешь: как хорошо, солнце, улыбка, столько нового, интересного впереди. А иногда так устаешь от каких-то переездов, поездок, перелетов и думаешь: боже мой, сколько же мне лет?» — признается актриса.

Ольга Кабо, как и прежде, красавица. Недавно актриса посетила премьеру, где поразила гостей цветущим внешним видом. Она уверяет, что еще не прибегала к пластике — не хочет портить мимику, которая важна в ее профессии. А секрет очарования — в регулярном правильном уходе.

«Очень люблю аппаратную косметологию. Я очень люблю массажи разные совершенно. В поездках у меня половина багажа — это косметичка со всякими кремами, ампулами. И плюс гаджеты, которые помогают иногда проснуться и что-то такое сделать чудесное», — делится артистка.

«Ольга, конечно, выглядит просто потрясающе. Ярко, естественно, бодро. Я думаю, что секрет именно Ольги — во внутреннем стержне, как и у любой девушки. Тогда это дает эффект молодости и такого жизненного кайфа», — говорит светский журналист Светлана Рябкова.

Неудивительно, что у такой эффектной женщины большая армия поклонников. И некоторые чересчур настойчивы. В прошлом году артистка рассказала, что ее изматывает сталкер. Некий мужчина по имени Константин караулит ее возле дома, присылает ей сообщения интимного характера. И длится это уже три года.

«Это очень неприятная ситуация, которая никак не контролируема. Когда я приезжаю куда-то на гастроли, показываю фотографию, говорю: „Пожалуйста, вот этот человек к сцене не должен подойти“. Вы знаете, я бы не хотела муссировать эту тему, тем более делать пиар этому странному человеку. Он просто нездоровый», — рассказывает Ольга Кабо.

Впрочем, актриса остается равнодушной и к другим мужчинам. После развода звезды с бизнесменом Николаем Разгуляевым прошло уже шесть лет, а знаменитость все не торопится знакомить публику с новым кавалером. Сама артистка уверяет: ей пока хорошо и одной.

«У меня нет стрессов, нет депрессии, я не знаю, что такое выгорание. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я сделала выбор в пользу своей профессии. Если чего-то мне не нравится, я от этого отказываюсь. Если какой-то человек мне некомфортен, я с ним не общаюсь», — подчеркивает звезда.

Однако многие считают: актрисе просто некогда налаживать личную жизнь. Ведь после разрыва с супругом она осталась практически без средств к существованию.

Ольга Кабо дважды выходила замуж. От первого мужа и отца ее дочери Татьяны, предпринимателя Эдуарда Василишина, она ушла, чтобы строить карьеру. Супруг категорически запрещал ей работать. А Кабо не могла без театра.

«Мы, допустим, с моим первым супругом, с Таниным отцом, встречаемся как родители. И сейчас у нас такие очень ровные, хорошие отношения», — делится актриса.

В 2009 году Кабо вступила в брак с предпринимателем Николаем Разгуляевым, родила сына Виктора и выглядела абсолютно счастливой. Но в 2020-м грянул скандал: бизнесмен разорился. Более того, своим кредиторам он задолжал свыше 300 миллионов рублей. И актриса, как его жена, оказалась обязана разделить с ним расходы.

«Финансовый управляющий имеет право выходить с требованием об обращении взыскания на совместно нажитое имущество», — уточняет адвокат Гюзель Пушкарева.

Разгуляев подал на банкротство. С молотка должны были уйти все семейные богатства. И даже квартира Кабо, которую она купила на личные средства. От долговой ямы мужа Ольгу спас брачный договор и факт того, что они уже четыре года как жили раздельно.

«Мы с Ольгой просто решили, что не будем жить вместе. Она меня спросила, мол, нужно ли мне иметь чистый паспорт для того, чтобы, если я захочу новую семью, поставить штамп? Я сказал, что меня это абсолютно не беспокоит. Она сказала, что ее тоже», — делится Разгуляев.

«Отсутствие совместного быта и то, что они, по сути, не жили вместе, безусловно, является юридически значимым обстоятельством», — говорит адвокат Пушкарева.

Ольга Кабо не раз говорила: чтобы в тот период дать Татьяне и Виктору все самое необходимое, она очень много работала. И порой неделями не видела детей. Сейчас они выросли. Дочь работает психологом в клинике, помогает матери деньгами и советом. Да и сыну уже 14 лет. Однако артистка все равно не ощущает долгожданного чувства свободы. На днях она разоткровенничалась, что младший ребенок начал требовать слишком много внимания.

«Он находится в стадии отрицания, в стадии взросления, у него все бурлит. Сблизиться, если человек, допустим, в отрицании, очень сложно. Пытаюсь много говорить, пытаюсь сдерживать свои эмоции, потому что понимаю, что ему тоже непросто сейчас, что он меняется для самого себя и не понимает, как это происходит», — отмечает актриса.

Ольга Кабо говорит: сейчас бы очень помогло участие бывшего мужа. Однако, по словам артистки, Разгуляев не спешит исполнять свой родительский долг.

«Я бы хотела, чтобы он больше времени уделял сыну, больше внимания. Пока этого не происходит. Я понимаю, что дело не во мне, а дело в том, что у него есть сын, который, наверное, уверенно мечтает о том, чтобы у него был отец-друг», — заявляет Кабо.

Словом, кинодиве непросто. Куда уж тут крутить романы. Но поклонникам хочется верить, что эта сильная женщина, которая отказалась от дублеров в кинотрюках, выдержала тяжесть судебных разборок и сохранила такую прекрасную форму к своим 58 годам, однажды обретет личное счастье.