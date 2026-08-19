Что вкусного закатать с рисом? ТОП-6 рецептов сытных заготовок на зиму в банках
Рис в банках — это не скучно, а сытно и вкусно. Голубцы без капустных листьев, фаршированный перец в томатном соусе, харчо с крупой — эти заготовки никого не оставят равнодушными!
Фото: 5-tv.ru
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После классических соленых огурцов в банке следующий уровень — туристский завтрак. Но ведь с рисом можно придумать и необычные, а еще сытные блюда, закатать которые ничуть не сложнее.
Так что крупу в области закруток напрасно недооценивают. 5-tv.ru решил дать рису шанс стать главным героем этой зимы и вместе с шеф-поваром Зинаидой Тарантиновой собрал подборку простых рецептов сытных блюд в банках: от острого завтрака до наваристого харчо. А совет по их приготовлению эксклюзивно подсказал шеф-повар Антон Прокофьев.
Совет шеф-повара для приготовления закруток с рисом на зиму
Простые рецепты заготовок с рисом на зиму в банках. Фото:
Прежде чем приступить к консервации, стоит учесть одну важную тонкость. В домашних условиях, в отличие от промышленных автоклавов, сложно создать условия для полноценной стерилизации крупы в банке.
Рис — капризный продукт: он продолжает впитывать жидкость и разбухать даже после закатки.
«Мы проварим его чуть-чуть, буквально вот до даже не до полуготовности, а на треть готовности. Затем нафаршируем перец, зальем жидкостью, закатаем в банке и будем пастеризовать», — сказал шеф-повар.
Если заложить сырой рис в фаршированные перцы или кабачки и отправить на пастеризацию, есть высокий риск, что крупа превратится в кашу, а заготовка потеряет аппетитный вид. Чтобы избежать этого и получить действительно вкусное блюдо, опытные кулинары рекомендуют варить рис до состояния, когда он готов лишь на треть.
В этом случае в процессе хранения он впитает оставшуюся жидкость из соуса, дойдет до идеального состояния, но не переварится и сохранит структуру. Такой подход гарантирует, что зимой получится открыть банку с аппетитным блюдом, а не с рисовой размазней.
Острый завтрак вместо туристского — рецепты заготовок с рисом на зиму в банках
Рецепт заготовки на самом деле практически идентичен классическому, но в этой вариации туристский завтрак получается гораздо интереснее. Смесь овощей и крупы отлично насыщает, а жгучий перец бодрит не хуже кофе.
Ингредиенты:
- Помидоры — 3 килограмма;
- Лук репчатый — 1 килограмм;
- Перец болгарский — 1 килограмм;
- Перец красный острый — 200 граммов;
- Чеснок — 100 граммов;
- Уксус — 100 миллилитров;
- Рис — 200 граммов;
- Сахар — 150 граммов;
- Соль — 2 столовые ложки;
- Масло растительное — 300 миллилитров.
Приготовление:
- Подготовить овощи: произвольно нарезать томаты, сладкий и горький перец, а также очищенный чеснок. Промыть рисовую крупу до прозрачности воды.
- Соединить в большой емкости все подготовленные компоненты, добавить сахар, соль, масло и уксус.
- Довести массу до кипения и варить на тихом огне примерно 50 минут. Важно периодически перемешивать содержимое, чтобы избежать пригорания.
- Разложить горячий салат по стерильным банкам и герметично закупорить.
Ленивые голубцы в банке — рецепты заготовок с рисом на зиму
Процесс приготовления максимально упрощен: не нужно возиться с капустными листьями, а вкус остается таким же домашним и уютным. Это полноценное второе блюдо, которое зимой можно будет просто разогреть.
Ингредиенты:
- Помидоры — 3,5 килограмма;
- Морковь — 1 килограмм;
- Перец сладкий красный — 2 килограмма;
- Масло растительное — 0,5 литра;
- Рис — 300 граммов;
- Сахар — 4 столовые ложки;
- Соль — 3 столовые ложки;
- Перец красный острый стручковый — 1-2 штуки.
Приготовление:
- Вымыть овощи и дать им обсохнуть.
- Помидоры перекрутить через мясорубку, полученную томатную массу проварить в течение 15 минут.
- Морковь очистить и натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить от семян и плодоножек, нарезать мелким кубиком.
- Отправить в кастрюлю к томатам подготовленную морковь и перец. Добавить соль, сахар, рубленый горький перец и растительное масло.
- Дать смеси закипеть и всыпать рис.
- Варить все компоненты до полной готовности крупы. В горячем виде расфасовать заготовку по прогретым стерильным банкам и сразу закатать.
Перец фаршированный в соусе — рецепты заготовок с рисом на зиму в банках
Эффектная и сытная консервация для особого случая. Перцы, начиненные овощным фаршем с рисом, в томатном соусе выглядят как ресторанное блюдо.
Ингредиенты:
- Перец болгарский — 1,25 килограмма;
- Томатный соус — 1,5 литра.
Для фарша:
- Морковь — 830 граммов;
- Лук — 170 граммов;
- Корень пастернака — 35 граммов;
- Корень сельдерея — 15 граммов;
- Корень петрушки — 15 граммов;
- Зелень — 35 граммов;
- Соль — 35 граммов;
- Рис — 1 килограмм;
- Масло растительное — 110 граммов.
Для соуса:
- Томаты — 1,4 килограмма;
- Сахар — 95 граммов;
- Соль — 50 граммов;
- Перец черный молотый — 0,3 грамма;
- Перец душистый молотый — 0,5 грамма.
Приготовление:
- Перебрать рис, удалить примеси и бланшировать в кипятке, затем тщательно промыть холодной водой до исчезновения мути.
- Все овощи для фарша обжарить на масле, соединить с подготовленным рисом и специями, хорошо перемешать.
- Болгарский перец пробланшировать, очистить от семян и наполнить подготовленным фаршем.
- Для соуса перекрутить томаты, добавить сахар, соль и перец.
- На дно банок налить горячий соус слоем 1-2 сантиметра. Уложить фаршированный перец (по 3-4 штуки) и залить оставшимся соусом доверху.
- Накрытые крышками банки поместить в стерилизатор с водой, нагретой до 60-70 градусов. Время стерилизации: для банок объемом 0,5 литра — 70 минут, для банок объемом 1 литр — 120 минут.
Салат «Рисовый рай» — рецепты заготовок на зиму в банках
Максимально простой рецепт с минимальной термической обработкой. Отличный способ превратить урожай перцев и помидоров в универсальный гарнир на зиму.
Ингредиенты:
- Рис отварной до полуготовности — 500 граммов;
- Помидоры — 3 килограмма;
- Перец сладкий — 1 килограмм;
- Сахар — 200 граммов;
- Лук — 1 килограмм;
- Соль — 2 столовые ложки;
- Масло растительное — 500 граммов;
- Зелень и приправы — по вкусу.
Приготовление:
- Отварить рисовую крупу до состояния полуготовности.
- Все оставшиеся овощи произвольно нарезать.
- Смешать овощи с маслом и специями, варить на протяжении 20 минут.
- Ввести полуготовый рис и продолжить тушение еще 10 минут.
- Горячий салат разложить по стерильным банкам и закатать.
Капустный салат с томатами — рецепты заготовок с рисом на зиму в банках
В этом рецепте собрано практически все, что выросло на огороде. Благодаря маринаду и пастеризации заготовка отлично хранится, а капуста остается плотной.
Ингредиенты:
- Помидоры — 2,5 килограмма;
- Капуста белокочанная — 2,5 килограмма;
- Морковь — 1 килограмм;
- Лук-порей — 1 килограмм;
- Вода — 0,5 литра;
- Масло растительное — 0,5 литра;
- Перец болгарский — 6 штук;
- Рис, залитый кипятком на 5 минут — 18 столовых ложек;
- Сахар — 200 граммов;
- Соль — 4 столовые ложки.
Для маринада (на 1 литр воды):
- Соль — 50 граммов;
- Сахар — 50 граммов;
- Уксусная эссенция 70% — 4 столовые ложки.
Приготовление:
- Тонко нашинковать капусту, морковь натереть на терке, помидоры и перец нарезать кубиками, лук-порей — кольцами.
- Смешать все овощи с рисом, добавить соль, масло, воду и сахар.
- Варить смесь на медленном огне в течение 50 минут.
- Залить приготовленным маринадом. Провести пастеризацию при температуре 85 градусов: для литровых банок — 15-20 минут, для трехлитровых — 30 минут.
- Закатать горячие банки, перевернуть и укутать.
Такана — рецепты заготовок с рисом на зиму в банках
Блюдо с восточным колоритом, где овощи обжариваются по отдельности, чтобы сохранить текстуру, а затем соединяются с рисом и томатным соком.
Ингредиенты:
- Перец сладкий — 1 килограмм;
- Лук — 1 килограмм;
- Морковь — 700 граммов;
- Рис — 1 стакан;
- Масло растительное — 0,5 литра;
- Томатный сок — 1 литр;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Обжарить каждый овощ по отдельности (достаточно 5 минут), чтобы они остались слегка хрустящими.
- Отварить рис до полуготовности.
- Соединить все ингредиенты в большой кастрюле, влить томатный сок и добавить соль.
- Проварить массу до полной готовности компонентов.
- Горячую закуску расфасовать по банкам и герметично закатать.
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