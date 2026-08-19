Что вкусного закатать с рисом? ТОП-6 рецептов сытных заготовок на зиму в банках

После классических соленых огурцов в банке следующий уровень — туристский завтрак. Но ведь с рисом можно придумать и необычные, а еще сытные блюда, закатать которые ничуть не сложнее.

Так что крупу в области закруток напрасно недооценивают. 5-tv.ru решил дать рису шанс стать главным героем этой зимы и вместе с шеф-поваром Зинаидой Тарантиновой собрал подборку простых рецептов сытных блюд в банках: от острого завтрака до наваристого харчо. А совет по их приготовлению эксклюзивно подсказал шеф-повар Антон Прокофьев.

Совет шеф-повара для приготовления закруток с рисом на зиму

Простые рецепты заготовок с рисом на зиму в банках. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Прежде чем приступить к консервации, стоит учесть одну важную тонкость. В домашних условиях, в отличие от промышленных автоклавов, сложно создать условия для полноценной стерилизации крупы в банке.

Рис — капризный продукт: он продолжает впитывать жидкость и разбухать даже после закатки.

«Мы проварим его чуть-чуть, буквально вот до даже не до полуготовности, а на треть готовности. Затем нафаршируем перец, зальем жидкостью, закатаем в банке и будем пастеризовать», — сказал шеф-повар.

Если заложить сырой рис в фаршированные перцы или кабачки и отправить на пастеризацию, есть высокий риск, что крупа превратится в кашу, а заготовка потеряет аппетитный вид. Чтобы избежать этого и получить действительно вкусное блюдо, опытные кулинары рекомендуют варить рис до состояния, когда он готов лишь на треть.

В этом случае в процессе хранения он впитает оставшуюся жидкость из соуса, дойдет до идеального состояния, но не переварится и сохранит структуру. Такой подход гарантирует, что зимой получится открыть банку с аппетитным блюдом, а не с рисовой размазней.

Острый завтрак вместо туристского — рецепты заготовок с рисом на зиму в банках

Простые рецепты заготовок с рисом на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Рецепт заготовки на самом деле практически идентичен классическому, но в этой вариации туристский завтрак получается гораздо интереснее. Смесь овощей и крупы отлично насыщает, а жгучий перец бодрит не хуже кофе.

Ингредиенты:

Помидоры — 3 килограмма;

Лук репчатый — 1 килограмм;

Перец болгарский — 1 килограмм;

Перец красный острый — 200 граммов;

Чеснок — 100 граммов;

Уксус — 100 миллилитров;

Рис — 200 граммов;

Сахар — 150 граммов;

Соль — 2 столовые ложки;

Масло растительное — 300 миллилитров.

Приготовление:

Подготовить овощи: произвольно нарезать томаты, сладкий и горький перец, а также очищенный чеснок. Промыть рисовую крупу до прозрачности воды. Соединить в большой емкости все подготовленные компоненты, добавить сахар, соль, масло и уксус. Довести массу до кипения и варить на тихом огне примерно 50 минут. Важно периодически перемешивать содержимое, чтобы избежать пригорания. Разложить горячий салат по стерильным банкам и герметично закупорить.

Ленивые голубцы в банке — рецепты заготовок с рисом на зиму

Простые рецепты заготовок с рисом на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Процесс приготовления максимально упрощен: не нужно возиться с капустными листьями, а вкус остается таким же домашним и уютным. Это полноценное второе блюдо, которое зимой можно будет просто разогреть.

Ингредиенты:

Помидоры — 3,5 килограмма;

Морковь — 1 килограмм;

Перец сладкий красный — 2 килограмма;

Масло растительное — 0,5 литра;

Рис — 300 граммов;

Сахар — 4 столовые ложки;

Соль — 3 столовые ложки;

Перец красный острый стручковый — 1-2 штуки.

Приготовление:

Вымыть овощи и дать им обсохнуть. Помидоры перекрутить через мясорубку, полученную томатную массу проварить в течение 15 минут. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить от семян и плодоножек, нарезать мелким кубиком. Отправить в кастрюлю к томатам подготовленную морковь и перец. Добавить соль, сахар, рубленый горький перец и растительное масло. Дать смеси закипеть и всыпать рис. Варить все компоненты до полной готовности крупы. В горячем виде расфасовать заготовку по прогретым стерильным банкам и сразу закатать.

Перец фаршированный в соусе — рецепты заготовок с рисом на зиму в банках

Простые рецепты заготовок с рисом на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Эффектная и сытная консервация для особого случая. Перцы, начиненные овощным фаршем с рисом, в томатном соусе выглядят как ресторанное блюдо.

Ингредиенты:

Перец болгарский — 1,25 килограмма;

Томатный соус — 1,5 литра.

Для фарша:

Морковь — 830 граммов;

Лук — 170 граммов;

Корень пастернака — 35 граммов;

Корень сельдерея — 15 граммов;

Корень петрушки — 15 граммов;

Зелень — 35 граммов;

Соль — 35 граммов;

Рис — 1 килограмм;

Масло растительное — 110 граммов.

Для соуса:

Томаты — 1,4 килограмма;

Сахар — 95 граммов;

Соль — 50 граммов;

Перец черный молотый — 0,3 грамма;

Перец душистый молотый — 0,5 грамма.

Приготовление:

Перебрать рис, удалить примеси и бланшировать в кипятке, затем тщательно промыть холодной водой до исчезновения мути. Все овощи для фарша обжарить на масле, соединить с подготовленным рисом и специями, хорошо перемешать. Болгарский перец пробланшировать, очистить от семян и наполнить подготовленным фаршем. Для соуса перекрутить томаты, добавить сахар, соль и перец. На дно банок налить горячий соус слоем 1-2 сантиметра. Уложить фаршированный перец (по 3-4 штуки) и залить оставшимся соусом доверху. Накрытые крышками банки поместить в стерилизатор с водой, нагретой до 60-70 градусов. Время стерилизации: для банок объемом 0,5 литра — 70 минут, для банок объемом 1 литр — 120 минут.

Салат «Рисовый рай» — рецепты заготовок на зиму в банках

Простые рецепты заготовок с рисом на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Максимально простой рецепт с минимальной термической обработкой. Отличный способ превратить урожай перцев и помидоров в универсальный гарнир на зиму.

Ингредиенты:

Рис отварной до полуготовности — 500 граммов;

Помидоры — 3 килограмма;

Перец сладкий — 1 килограмм;

Сахар — 200 граммов;

Лук — 1 килограмм;

Соль — 2 столовые ложки;

Масло растительное — 500 граммов;

Зелень и приправы — по вкусу.

Приготовление:

Отварить рисовую крупу до состояния полуготовности. Все оставшиеся овощи произвольно нарезать. Смешать овощи с маслом и специями, варить на протяжении 20 минут. Ввести полуготовый рис и продолжить тушение еще 10 минут. Горячий салат разложить по стерильным банкам и закатать.

Капустный салат с томатами — рецепты заготовок с рисом на зиму в банках

Простые рецепты заготовок с рисом на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

В этом рецепте собрано практически все, что выросло на огороде. Благодаря маринаду и пастеризации заготовка отлично хранится, а капуста остается плотной.

Ингредиенты:

Помидоры — 2,5 килограмма;

Капуста белокочанная — 2,5 килограмма;

Морковь — 1 килограмм;

Лук-порей — 1 килограмм;

Вода — 0,5 литра;

Масло растительное — 0,5 литра;

Перец болгарский — 6 штук;

Рис, залитый кипятком на 5 минут — 18 столовых ложек;

Сахар — 200 граммов;

Соль — 4 столовые ложки.

Для маринада (на 1 литр воды):

Соль — 50 граммов;

Сахар — 50 граммов;

Уксусная эссенция 70% — 4 столовые ложки.

Приготовление:

Тонко нашинковать капусту, морковь натереть на терке, помидоры и перец нарезать кубиками, лук-порей — кольцами. Смешать все овощи с рисом, добавить соль, масло, воду и сахар. Варить смесь на медленном огне в течение 50 минут. Залить приготовленным маринадом. Провести пастеризацию при температуре 85 градусов: для литровых банок — 15-20 минут, для трехлитровых — 30 минут. Закатать горячие банки, перевернуть и укутать.

Такана — рецепты заготовок с рисом на зиму в банках

Простые рецепты заготовок с рисом на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Блюдо с восточным колоритом, где овощи обжариваются по отдельности, чтобы сохранить текстуру, а затем соединяются с рисом и томатным соком.

Ингредиенты:

Перец сладкий — 1 килограмм;

Лук — 1 килограмм;

Морковь — 700 граммов;

Рис — 1 стакан;

Масло растительное — 0,5 литра;

Томатный сок — 1 литр;

Соль — по вкусу.

Приготовление: