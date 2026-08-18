Рассольник в банке на зиму: 5 рецептов домашних заготовок сытного супа на зиму
Сезон заготовок — отличный момент запастись рассольником в банках. Зимой такая заготовка сэкономит время и поможет быстро приготовить ароматный, сытный суп для всей семьи.
Фото: 5-tv.ru
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Сезон заготовок — это не только варенье и салаты. Если заранее закатать заготовки рассольника, зимой появится отличная возможность переложить приготовление обеда на плечи этих самых банок.
Чтобы в самые неприятно-морозные дни не приходилось долго стоять у плиты ради любимого наваристого кисловатого супа, 5-tv.ru узнал у шеф-повара Зинаиды Тарантиновой разные способы консервации.
Рассольник в банке с томатной пастой — рецепты заготовок на зиму
Этот вариант предполагает использование свежих овощей и томатной пасты, что придает супу насыщенный цвет и легкую кислинку. Перловка добавляется в полуготовом виде, что сокращает время финальной варки зимой.
Ингредиенты:
- Крупа перловая — 250 миллилитров;
- Огурцы свежие — 700 граммов;
- Морковь — 300 граммов;
- Перец сладкий — 300 граммов;
- Лук репчатый — 300 граммов;
- Паста томатная — 150 миллилитров;
- Соль — 1 столовая ложка (с небольшой горкой);
- Сахар — 1 чайная ложка;
- Масло растительное — 3 столовые ложки;
- Уксус столовый (9%) — 40 миллилитров.
Приготовление:
- Промыть перловую крупу, залить чистой водой и отварить в течение примерно 20 минут. Крупа должна оставаться слегка упругой.
- Очистить морковь, репчатый лук и сладкий перец. Морковь натереть на крупной терке, остальные овощи нарезать кубиками среднего размера.
- Разогреть растительное масло в казане. Отправить туда нарезанный лук и обжаривать до прозрачного состояния.
- Добавить к луку морковь, спустя 5 минут — сладкий перец и томатную пасту. Перемешать, накрыть крышкой и тушить около 15 минут. Если смесь кажется слишком густой, влить немного горячей воды.
- Всыпать нарезанные свежие огурцы, полуготовую перловку, сахар и соль. Еще раз перемешать и тушить все вместе 15 минут.
- Влить столовый уксус, прогреть массу на огне около 5 минут.
- Разложить получившуюся смесь по предварительно стерилизованным стеклянным банкам. Закатать прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть емкости вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного остывания.
Белорусский рассольник с перловкой — рецепты заготовок на зиму
Эта заготовка ценна тем, что не требует предварительной варки или замачивания крупы — все тушится вместе. Интересная особенность: свежие огурцы в процессе хранения в банке приобретают вкус соленых, что максимально приближает заготовку к классическому рассольнику.
Ингредиенты:
- Огурец свежий — 3 килограмма;
- Помидоры — 1,5 килограмма;
- Лук репчатый — 1 килограмм;
- Морковь — 1 килограмм;
- Крупа перловая — 500 граммов;
- Соль — 2 столовые ложки;
- Сахар — 4 столовые ложки;
- Уксус (9%) — 0,5 стакана;
- Вода — 0,5 литра;
- Масло растительное — 0,5 стакана.
Приготовление:
- Огурцы нарезать кубиками (или натереть на терке для большей однородности). Лук мелко порубить, морковь натереть на крупной терке.
- С томатов удалить кожицу, мякоть нарезать кусочками или пропустить через мясорубку.
- Перловую крупу тщательно промыть под проточной водой.
- В емкость с толстым дном выложить подготовленные помидоры, влить воду, добавить соль, сахар и растительное масло.
- Засыпать огурцы, лук, морковь и промытую перловку. Перемешать. Массу рекомендуется перемешивать ложкой, чтобы осталось меньше лишней жидкости.
- Варить содержимое емкости 20 минут с момента начала кипения.
- Добавить уксус и продолжать тушение еще 10 минут.
- Расфасовать горячую заготовку по стерильным банкам, закатать крышками. Банки перевернуть и обязательно укутать до полного остывания.
Пикантный рассольник с оливками — рецепты заготовок на зиму
Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото:
Нестандартное решение для тех, кто хочет добавить традиционному супу нотку Средиземноморья. Оливки в вареном виде дают интересную кислинку, которая отлично сочетается с солеными огурцами.
Ингредиенты (на одну кастрюлю супа):
- Оливки без косточки — 50 граммов;
- Морковь — 1 штука (около 100 граммов);
- Огурцы соленые — 2 штуки (около 60 граммов);
- Лук репчатый — 1 штука (около 80 граммов);
- Перловка — 100 граммов;
- Паста томатная — 2 столовые ложки;
- Сахар — 1 чайная ложка;
- Лавровый лист — 2 штуки;
- Соль и перец черный молотый — по вкусу;
- Масло растительное — для обжарки.
Приготовление:
- Репчатый лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на терке. В сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистого оттенка.
- Добавить к луку морковь, натертые соленые огурцы, томатную пасту и сахар. Перемешать, тушить овощи в течение 10 минут до размягчения.
- В отдельной кастрюле отварить перловку в течение 20 минут после закипания.
- Соединить в кастрюле отваренную перловку и тушеную овощную заправку.
- Оливки разрезать пополам и отправить в кастрюлю.
- Добавить лавровый лист, соль и специи. Варить суп еще 5–10 минут.
- Разложить суп по предварительно стерилизованным стеклянным банкам. Закатать прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть емкости вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного остывания.
Рассольник в банке без перловки — рецепты заготовок на зиму
Эта заготовка — настоящий «конструктор». В ней нет крупы, а есть только овощная основа. Зимой уже можно решить, добавлять ли в суп соленые огурцы, рис или картошку.
Ингредиенты:
- Крупа перловая — 2 стакана;
- Морковь — 1 килограмм;
- Помидоры — 1 килограмм;
- Лук репчатый — 1 килограмм;
- Соль — 1 столовая ложка;
- Масло растительное — 1 стакан;
- Уксус столовый (9%) — 40–50 миллилитров.
Приготовление:
- Перловую крупу замочить в холодной воде на ночь.
- Утром промыть и отварить до полуготовности.
Овощи очистить. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками. Помидоры измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
- В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло. Выложить лук и пассеровать до мягкости.
- Добавить тертую морковь и жидкую томатную массу. Перемешать и довести до кипения. Уменьшить огонь и тушить 40 минут, периодически помешивая.
- Посолить овощи, добавить к ним готовую перловку и тушить еще 5–10 минут.
- В конце приготовления влить уксус, перемешать и прогревать смесь 5 минут.
- Разлить заготовку по стерилизованным банкам, закатать крышками. Перевернуть и укутать одеялом для медленного остывания.
Экспресс-рассольник с овощами — рецепты заготовок на зиму
Этот метод подходит для самых занятых хозяек. Минимальный набор продуктов, никакой варки круп — только овощи и уксус. Идеально для быстрого приготовления супов на мясном бульоне.
Ингредиенты:
- Огурцы свежие — 1 килограмм;
- Морковь — 300 граммов;
- Лук репчатый — 250 граммов;
- Чеснок — 4 зубчика (или по вкусу);
- Петрушка (или любая другая зелень) — 70 граммов;
- Соль — по вкусу;
- Уксус столовый (9%) — 50 миллилитров.
Приготовление:
- Свежие огурцы (и при необходимости очистить от грубой кожицы) и морковь натереть на крупной терке.
- Репчатый лук нарезать мелким кубиком. Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить.
- Соединить все измельченные овощи в просторной кастрюле, добавить соль и перемешать. Оставить под крышкой на 2 часа при комнатной температуре, чтобы выделился сок.
- Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения на среднем огне. Убавить нагрев и проварить заправку 10–15 минут.
- За 5 минут до готовности влить уксус, перемешать.
- Разложить горячую овощную массу по стерильным банкам, закатать. Перевернуть и укутать до остывания.
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