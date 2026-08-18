Лягушонок умер? Куда пропал Crazy Frog и что с ним стало

Если ваше детство или юность пришлись на начало двухтысячных, вы наверняка помните этот звук. Короткий, пронзительный, ритмичный — «бррр-динг-динг-динг», от которого невозможно было отмахнуться. А еще — на экранах телевизоров крутили клип с маленьким зеленым существом, которое тряслось и издавало этот звук, словно заводило невидимый мопед.

Это был Crazy Frog — Сумасшедший Лягушонок. Однако он исчез так же внезапно, как и появился. Кто создал этого персонажа, откуда взялся его голос и куда он пропал — в материале 5-tv.ru.

Как появился звук Сумасшедшего Лягушонка

Crazy frog: почему исчез и где теперь знаменитый Сумасшедший Лягушонок. Кадр из клипа «Crazy Frog — Axel F», режиссер Андреас Виклунд, 2005 г.

История культового интернет-мема началась задолго до того, как мир узнал имя Crazy Frog. В 1997 году в шведском Гетеборге 17-летний старшеклассник Даниэль Мальмедаль проводил время с друзьями.

Он решил пошутить и воспроизвел звук заводящегося мопеда. Получилось настолько правдоподобно и одновременно абсурдно, что приятели покатились со смеху. Кто-то из них включил диктофон, и эта короткая аудиозапись навсегда осталась в истории.

Парень даже не предполагал, что его шутка выйдет далеко за пределы дружеской компании. Запись выложили в интернет, и она начала распространяться с невероятной скоростью. Вскоре о Даниэле и его «мопедном» звуке узнала вся Швеция — школьника пригласили на местное телевидение, где он продемонстрировал свои уникальные вокальные данные в прямом эфире.

В 2003 году та самая аудиозапись Мальмедаля случайно попала в руки шведского дизайнера и аниматора Эрика Вернквиста. Он занимался компьютерной графикой и искал вдохновение для нового проекта. Услышав забавный звук, Вернквист представил, как он мог бы выглядеть визуально, и создал трехмерного анимированного персонажа.

Изначально он назвал его «The Annoying Thing» — «Надоедливая штука». И это имя идеально описывало суть: маленькое, подвижное, с большими глазами и странными ужимками существо, которое непрерывно издавало раздражающий звук.

Интересно, что сам Эрик не планировал рисовать именно лягушку. В одном из интервью он признавался, что персонаж был чем-то средним между гремлином и инопланетянином. Но зрители, увидевшие его, единодушно решили, что это лягушонок. Впоследствии Вернквист добавил лягушонку пропеллер на голову и невидимый руль — чтобы тот мог «заводить» свой мопед, издавая фирменное «бррр-динг».

Однако художник в итоге разочаровался в коммерческом успехе своего детища. Он видел в «Annoying Thing» чисто художественный эксперимент, а не машину по зарабатыванию денег. Когда персонаж стал мировым брендом, Вернквист дистанцировался от него и даже критиковал агрессивную монетизацию, которая, по его мнению, убила первоначальную наивность и юмор.

Как «Надоедливая штука» стала Сумасшедшим Лягушонком

Crazy frog: почему исчез и где теперь знаменитый Сумасшедший Лягушонок. Кадр из клипа «Crazy Frog — Axel F», режиссер Андреас Виклунд, 2005 г.

Звук и анимация могли бы так и остаться забавным интернет-мемом, если бы в дело не вмешались большие деньги. В том же году права на персонажа приобрела немецкая компания Jamba! (она же Jamster), которая специализировалась на продаже рингтонов для мобильных телефонов.

Тогда маркетологи и придумали броское запоминающееся имя Crazy Frog — Сумасшедший Лягушонок. Они поняли, что перед ними не просто забавный ролик, а потенциальный золотой дождь.

Ролики с лягушонком крутили на телевидении десятки раз в день, их показывали в перерывах между мультфильмами и в прайм-тайм. К 2004-му рингтон Crazy Frog был загружен более 11 миллионов раз.

Скандалы и неприличный пропеллер Сумасшедшего Лягушонка

Crazy frog: почему исчез и где теперь знаменитый Сумасшедший Лягушонок. images/Tim Whitby

Настоящий прорыв случился еще через год, когда продюсер Вольфганг Босс вместе с немецким продюсером Райнхардом Райтом создал танцевальный ремикс на мелодию из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» Гарольда Фальтермайера. Наложив на нее знаменитый голос лягушонка, они получили то, что взорвало мировые чарты.

Но не обошлось без громких скандалов. В оригинальной версии анимации у лягушонка были отчетливо видны гениталии — пропеллер на голове крепился к его телу именно в этом месте. Это вызвало волну возмущения среди родителей и телезрителей. В США клип запретили к показу в дневное время.

А в Великобритании общественность требовала убрать «непристойную» лягушку с экранов. В итоге дизайнеры пошли на компромисс и «лишили» Crazy Frog его полового признака, сделав персонажа более «приличным».

Несмотря на это, успех был оглушительным. За 2005 год было продано более десяти миллионов копий сингла и альбома. Вышли видеоигры, игрушки, одежда и прочий мерч. Казалось, популярность лягушки будет вечной. Но мода приходит и уходит.

Почему исчез и где теперь Сумасшедший Лягушонок

Crazy frog: почему исчез и где теперь знаменитый Сумасшедший Лягушонок. © Getty Images/David Lodge

После бурной популярности Crazy Frog выпустил еще несколько альбомов и синглов, но ни один из них не повторил успеха самого первого. В 2010-м вышел последний на тот момент клип — и на целых 12 лет лягушонок замолк. Телевизионные рекламные ролики исчезли, рингтоны перестали скачивать, а игрушки запылились на полках.

Многие задавались вопросом: неужели Crazy Frog умер? Новые поколения зрителей, выросшие на других социальных сетях, уже и не знали, кто такой этот зеленый лягушонок с пропеллером.

В интервью 2021-го продюсер Вольфганг Босс объяснил затишье сменой эпох.

«Когда мы начинали, не было ни TikTok, ни Instagram*, ни YouTube в его нынешнем виде. Мы не знали, как перезапустить лягушку для новой аудитории. Но время пришло», — заявил он.

В декабре того же года Crazy Frog неожиданно вернулся — с ремиксом на хит «It's Tricky» группы RUN DMC. Клип был стилизован под современные тренды, а сам лягушонок получил чуть обновленную графику, но сохранил свой культовый голос. Босс пояснил, что возвращение было вызвано ростом интереса к лягушке на стриминговых платформах и планами завоевать их.

И действительно, новое поколение подхватило мем. Лягушонка начали активно использовать в коротких видео, и старые клипы набрали новые миллионы просмотров.

Два года назад Crazy Frog снова появился в крупном проекте — его вставили в промо-ролик к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» вместе с самим Эдди Мерфи.

В декабре 2024 года вышел новый клип — «Hands Up (Explode)».

Хозяин голоса так и не получил больших отчислений от коммерческого успеха, но его имя навсегда вписано в историю интернета. Сам Даниэль впоследствии стал звукорежиссером и музыкантом, но прославился именно благодаря той случайной записи.

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