Возрастная ловушка иммунитета? Почему после 40 лет внезапно появляется аллергия

Аллергия не спрашивает паспорт. Она может десятилетиями не давать о себе знать, а потом внезапно ударить в 40 и даже 70 лет. Иммунная система вдруг начинает видеть врага в пыльце, кошачьей шерсти или обычном яблоке — и никто не застрахован от такого «сюрприза».

Почему взрослый организм вдруг становится уязвим, чем опасны перекрестные реакции и можно ли что-то сделать, чтобы болезнь не проснулась? Эксклюзивно для 5-tv.ru разбиралась аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Александра Винницкая.

Аллергия может «дремать» годами

Почему во взрослом возрасте внезапно появляется аллергия. Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Если речь идет о вдыхаемых аллергенах — пыльце, домашней пыли, шерсти животных, — то реакция на них была заложена генетически.

В какой момент предрасположенность себя проявит, неизвестно. Это может случиться в детстве, в подростковом возрасте, в юности и даже в 60-70 лет.

«Реакция на аллергены, которые нас окружают в воздухе, наследуется», — объясняет врач-аллерголог.

Она может десятилетиями мирно «дремать» в организме, пока определенные триггеры не запустят каскад реакций. При этом наследуется не сама аллергия на конкретный продукт или пыльцу, а именно способность иммунной системы давать ответ на безвредные вещества.

Как формируется аллергия на продукты

Почему во взрослом возрасте внезапно появляется аллергия. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/monticello

С пищевой аллергией ситуация несколько иная. Она имеет свои особенности и, в принципе, не носит столь ярко выраженного наследственного характера, как респираторная.

Некоторые пищевые аллергии формируются в детстве по особым механизмам. Чаще всего это реакции на орехи, сою, арахис, рыбу и морепродукты.

Однако существует и другая категория — аллергия, формирующаяся уже в зрелом возрасте. Механизм ее появления совершенно иной. Взрослый человек может внезапно начать реагировать на яблоки, груши, вишню, черешню, морковь или сельдерей. Причем реакция может возникнуть еще до появления классических симптомов.

Этот феномен называется перекрестной аллергией.

«Когда у взрослого человека формируется аллергия, вырабатываются определенные антитела, например, к пыльце. А пыльца по своему строению очень схожа со многими пищевыми продуктами», — рассказывает Винницкая.

Антитела, выработанные против пыльцы, «ошибаются» и атакуют схожие молекулы в пище.

«Иногда такая пищевая аллергия может проявляться до начала симптомов реакции на пыльцу, иногда и после, иногда параллельно. Поэтому такой тип пищевой аллергии, который называется перекрестным, действительно чаще возникает во взрослом возрасте», — пояснила кандидат медицинских наук.

Что особенного в аллергии на лекарства

Почему во взрослом возрасте внезапно появляется аллергия. Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

С реакциями на лекарственные препараты ситуация принципиально иная. Здесь генетическая предрасположенность не играет значимой роли.

«Механизмы развития лекарственной аллергии отличаются от респираторной и пищевой, и возникают они по другим причинам, зачастую связанным с особенностями метаболизма препарата в организме», — подчеркивает аллерголог-иммунолог.

Вокруг развития аллергии существует множество заблуждений. Одно из них — вера в то, что частота контакта с аллергеном влияет на развитие болезни. Якобы, если долго не контактировать с кошкой, аллергия на нее не разовьется, или наоборот, если постоянно есть апельсины, организм привыкнет и перестанет реагировать. Это не так.

«Также не влияет на развитие аллергии и прием различных лекарств», — утверждает Винницкая.

Существует распространенный миф о влиянии антибиотиков. Да, у новорожденных детей применение антибиотикотерапии может влиять на развитие пищевой аллергии.

«Когда антибиотик попадает в кишечник, он меняет микрофлору, а для маленького ребенка очень важна его микрофлора. Если она правильно работает и правильно выстраивается, она способствует формированию неотвечаемости на пищевой аллерген. Если мы это нарушаем, то это может способствовать развитию пищевой аллергии у детей. Но это не является причиной или каким-то обязательным правилом», — объясняет аллерголог.

Факторами, запускающими механизм аллергии у взрослого, могут стать гормональные изменения — подростковый период, беременность, менопауза, сильный стресс, а также перенесенные инфекционные заболевания, нарушающие барьерные функции слизистых.

Можно ли предотвратить появление аллергии

Почему во взрослом возрасте внезапно появляется аллергия. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Предотвратить развитие аллергии во взрослом возрасте невозможно.

«Мы можем только прогнозировать риски, исходя из наличия респираторной аллергии у родственников, в первую очередь у мамы и у папы. Если бы мы могли каким-то образом предотвратить развитие аллергии на кошек, на собак, на пыльцу, на клещей домашней пыли, имея уже в истории болезни у родителей эту аллергию, то мы бы уже этим давным-давно воспользовались. Но на данном этапе науки такого нет», — констатирует Винницкая.

Единственное, что остается пациенту, — внимательно следить за сигналами собственного организма и при появлении первых подозрительных симптомов обратиться к профильному специалисту для диагностики и подбора терапии, чтобы взять любую нежелательную реакцию под контроль.