Домашний тест на гипертонию: как после 40 вовремя заметить опасные изменения

Вы когда-нибудь задумывались, о чем на самом деле говорит ритм вашего сердца? Обычно мы вспоминаем о пульсе только в стрессовых ситуациях или после интенсивной тренировки.

Но мало кто знает, что обычный подсчет в домашних условиях может стать одним из самых доступных и ранних способов заподозрить у себя повышенное артериальное давление.

Взаимосвязь сердечного пульса и давления: как определить гипертонию

Как быстро бьется ваше сердце? Оценка риска гипертонии в домашних условиях. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Katsiaryna Hura

Многие ошибочно полагают, что высокое артериальное давление всегда сопровождается учащенным сердцебиением. Действительно, такая связь часто встречается, но далеко не всегда.

Гипертония может развиваться годами, практически никак не проявляясь, и пульс при этом оставаться в пределах нормы. Однако многолетние клинические наблюдения и масштабные исследования подтверждают: прямая и статистически значимая корреляция между частотой сердечных сокращений и уровнем давления существует.

Наиболее показательным в этом смысле считается итальянское исследование, в котором приняли участие более 38 тысяч пациентов с диагностированной гипертонией. Результаты оказались красноречивыми: у большинства участников с повышенными показателями систолического (верхнее число) и диастолического (нижнее число) давления пульс также был стабильно выше средних значений. Более чем у каждого третьего гипертоника этот показатель выходил за рамки нормы.

Из этого не следует, что учащенный пульс автоматически означает гипертонию. Однако если ваше сердце бьется чаще обычного в состоянии полного покоя, это весомый повод прислушаться к организму и измерить давление тонометром. Возможно, это тот самый ранний сигнал, который поможет предотвратить развитие серьезных осложнений.

Как правильно провести домашний тест на гипертонию

Как быстро бьется ваше сердце? Оценка риска гипертонии в домашних условиях. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Danil Roudenko

Чтобы получить достоверный результат, необходимо соблюдать всего одно, но очень важное условие: измерять пульс исключительно в состоянии покоя. На частоту сердечных сокращений влияет множество факторов: физическая нагрузка, выпитый кофе, пережитый стресс, недавно выкуренная сигарета или даже плотный обед. Любой из них может исказить показатели и дать ложную тревогу или, наоборот, успокоить там, где стоит насторожиться.

Оптимальное время для измерения — утро, сразу после пробуждения, до того как вы встали с постели и начали активные действия. Если такой возможности нет, постарайтесь хотя бы посидеть в тишине 5–10 минут, расслабившись и восстановив дыхание.

Пошаговая инструкция для измерения давления и сердечного пульса

Как быстро бьется ваше сердце? Оценка риска гипертонии в домашних условиях. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dzianis Vasilye

Сядьте удобно, обопритесь на спинку стула, ноги поставьте на пол. Постарайтесь максимально расслабиться и не думать о тревожных вещах.

Положите два или три пальца на внутреннюю сторону запястья — чуть ниже основания большого пальца. Если прощупать пульс на запястье не получается, найдите его на боковой поверхности шеи, где проходит сонная артерия.

Засеките ровно 60 секунд и посчитайте количество ударов. Для большей точности можно провести два замера по 30 секунд и сложить результаты.

Повторите измерение два-три раза с небольшим интервалом и вычислите среднее арифметическое. Это поможет исключить случайные колебания.

Важное предостережение: не пытайтесь считать пульс, если вы взволнованы или чувствуете, что сердце бьется сильнее обычного из-за эмоций. Лучше подождать, пока состояние стабилизируется, и только тогда приступать к измерению.

Нормальной частотой пульса для взрослого человека в покое считается диапазон от 60 до 100 ударов в минуту. У профессиональных спортсменов и людей с хорошей физической подготовкой этот показатель может быть ниже — 40–60 ударов, и это не является отклонением, а скорее свидетельствует о тренированности сердечной мышцы.

Когда сердечный пульс становится поводом для беспокойства о гипертонии

Как быстро бьется ваше сердце? Оценка риска гипертонии в домашних условиях. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Tori

Если вы не имеете отношения к большому спорту, а ваш пульс в состоянии покоя стабильно держится на уровне 80–90 ударов в минуту, это может указывать на повышенное артериальное давление. Особенно если такой показатель сохраняется в течение нескольких дней при повторных измерениях.

Разумеется, по одному лишь пульсу нельзя поставить диагноз «гипертония». Но сочетание двух факторов — стабильно высокого пульса и характерных симптомов — уже является серьезным основанием для визита к врачу.

К числу таких симптомов относятся:

головные боли, особенно в затылочной области;

периодические головокружения;

шум или звон в ушах;

ощущение пульсации в висках;

покраснение лица без видимой причины.

Обратите внимание и на противоположную ситуацию: если ваш пульс в покое опускается ниже 50–55 ударов, и при этом вы чувствуете слабость, сонливость, вялость или испытываете головокружение, это тоже повод проконсультироваться с терапевтом. Низкий пульс в сочетании с пониженным давлением может указывать на гипотонию, которая также требует внимания и коррекции.

Особое внимание стоит уделить регулярности сердечного ритма. Если вы замечаете перебои, пропуски ударов или нерегулярный интервал между ними, это может быть признаком аритмии. В этом случае не стоит откладывать визит к кардиологу, даже если пульс укладывается в нормативный диапазон.

Ваш личный ориентир в давлении и сердечном пульсе: таблица рисков гипертонии

Как быстро бьется ваше сердце? Оценка риска гипертонии в домашних условиях. www.globallookpress.com/Ingram Images

Обобщив данные из различных медицинских источников, можно выделить несколько зон риска в зависимости от частоты пульса в покое:

Менее 60 ударов в минуту — может свидетельствовать о пониженном давлении, особенно если сопровождается слабостью и сонливостью. Для спортсменов это норма. От 60 до 80 ударов в минуту — оптимальный диапазон для взрослого человека, не имеющего проблем с сердцем и сосудами. От 80 до 90 ударов в минуту — пограничная зона. Это состояние требует наблюдения: рекомендуется провести несколько контрольных измерений в течение недели и записать результаты. Выше 90 ударов в минуту — повышенный риск гипертонии. Это однозначный сигнал о том, что стоит проверить артериальное давление тонометром и проконсультироваться с врачом.

Что делать, если сердечный пульс оказался повышенным

Как быстро бьется ваше сердце? Оценка риска гипертонии в домашних условиях. www.globallookpress.com/Jochen Tack

Обнаружив у себя стабильно высокий пульс, не стоит паниковать. Это лишь индикатор, который говорит: «Обрати на меня внимание!» Ваши действия должны быть последовательными и разумными.

Первым шагом станет измерение артериального давления тонометром. Если прибора под рукой нет, обратите внимание на сопутствующие симптомы, перечисленные выше. При повышенном давлении обычно появляются головная боль, шум в ушах и покраснение лица. При пониженном — слабость, сонливость и заторможенность.

Начните вести дневник самоконтроля. Записывайте показатели пульса и давления утром и вечером в течение нескольких дней. Это поможет врачу увидеть объективную картину и принять правильное решение.

Оцените свой образ жизни. Курение, злоупотребление алкоголем, избыток соли в рационе, хронический стресс и гиподинамия — главные враги наших сосудов. Часто коррекция этих факторов позволяет нормализовать и пульс, и давление без медикаментозного вмешательства.

И наконец, если показатели стабильно превышают норму, не откладывайте визит к терапевту или кардиологу. Своевременная диагностика и правильно подобранное лечение помогут избежать осложнений и сохранить здоровье на долгие годы.