Звуки болезней: как отличить простудный кашель от ракового или сердечного

Кашель — это не просто симптом, а важнейший рефлекс очищения дыхательных путей. По его тембру и ритму опытный врач может с высокой точностью предположить локализацию проблемы еще до осмотра.

Врач интегративной медицины Анастасия Самойлова эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала о том, как по звуку различить вирусную инфекцию, бактериальную пневмонию, коклюш и даже проблемы с сердцем.

Как по кашлю определить болезни и отличить простудный кашель от ракового или сердечного. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Berit Kessler

По словам эксперта, слуховая диагностика позволяет составить акустическую карту состояния пациента. Это помогает не только врачам, но и самим пациентам понимать серьезность ситуации и говорить с медиками на одном языке.

«Кашель — это дыхательный рефлекс очищения легких и бронхов человека», — поясняет Анастасия Самойлова.

Сухой «лай»: опасность в гортани

Как по кашлю определить болезни и отличить простудный кашель от ракового или сердечного. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Первый и самый мучительный тип — сухой, надсадный, непродуктивный кашель. Его звук очень резкий, отрывистый, часто напоминающий собачий лай или гавканье тюленя.

«Приступы обычно долгие, идут сериями, заканчиваются першением или даже легкой болью за грудиной. Мокроты нет совсем. Акустически этот звук рождается высоко — в гортани, трахее или носоглотке. Чаще всего это вирусный ларингит, фарингит или начало аллергической реакции», — описывает врач.

Главная опасность, по словам Самойловой, заключается в истощении слизистой. Постоянное трение вызывает отек, из-за которого просвет дыхательных путей сужается. У детей такой кашель легко переходит в ложный круп, а у взрослых — в бронхоспазм.

«Если вы слышите, что после приступа дыхание становится шумным, со свистом на вдохе, — это повод вызывать скорую помощь», — предупреждает эксперт.

Влажный кашель: так может звучать пневмония

Как по кашлю определить болезни и отличить простудный кашель от ракового или сердечного. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Второй тип — влажный продуктивный кашель. В отличие от сухого, он глухой и раскатистый, внутри грудной клетки буквально ощущается бульканье.

«Он никогда не бывает непрерывным. Серия из трех-четырех толчков прерывается паузой — человек рефлекторно делает вдох, чтобы вытолкнуть отделяемое вверх, проглатывает или сплевывает мокроту, и только потом продолжает. По звуку это похоже на полоскание горла водой», — уточняет Самойлова.

Врач подчеркивает: этот звук сигнализирует о том, что воспаление спустилось в бронхи. Однако ключевое значение здесь имеет характер мокроты.

Слизистая и прозрачная — классическое течение ОРВИ. Желто-зеленая густая — признак присоединения бактериального компонента. Ржавая, напоминающая цвет мясных помоев, — классический симптом пневмококковой пневмонии.

«Самый тревожный маркер — прожилки алой крови. Это требует немедленного исключения тромбоэмболии легочной артерии или распадающегося новообразования», — акцентирует внимание медик.

Коклюшный «пулемет» и репризы

Как по кашлю определить болезни и отличить простудный кашель от ракового или сердечного. Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

Особого внимания заслуживает третий тип — спастический кашель. Его невозможно пропустить.

«Представьте себе серию коротких, сухих кашлевых толчков, следующих один за другим на полном выдохе. Больной не может набрать воздух, лицо краснеет, вены на шее набухают. Выглядит так, будто человека душат изнутри. На слух эти толчки похожи на быстрый стук пулемета или работу швейной машинки», — описывает Анастасия Самойлова.

И когда воздуха критически не хватает, возникает громкий, судорожный, хриплый вдох — так называемый реприз. По словам врача, он похож на крик петуха или кукареканье. После этого цикл повторяется.

«Услышав такую картину, особенно у непривитого ребенка, нужно немедленно вызывать бригаду инфекционной больницы. Это смертельно опасная инфекция, которая лечится исключительно в стационаре массивными дозами антибиотиков», — предупреждает эксперт.

Битональная «струна» и тихий сердечный

Как по кашлю определить болезни и отличить простудный кашель от ракового или сердечного. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Помимо основных видов, доктор Самойлова выделяет еще два важных звука. Первый — битональный кашель, который звучит низко и утробно, но внезапно дает высокий металлический призвук, словно лопнула гитарная струна.

«Такой звук возникает, когда увеличенные лимфоузлы или опухоль сдавливают крупные бронхи снаружи, деформируя воздушную струю. У детей это частый симптом тяжелого течения туберкулеза внутригрудных узлов», — говорит Самойлова.

Второй — сердечный кашель, который является полной противоположностью по громкости. Он тихий, почти беззвучный.

«Пациент сам его иногда не замечает, жалуясь близким, что „в горле щекочет“. Характерная черта — он появляется строго в положении лежа. Днем человек здоров, а ночью просыпается каждые полчаса от необходимости прокашляться. Жидкость приливает к легким из-за слабости левого желудочка сердца. Таким пациентам нужен не пульмонолог, а кардиолог», — объясняет медик.

Главное правило и повод для визита к врачу при кашле

Как по кашлю определить болезни и отличить простудный кашель от ракового или сердечного. Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

Врач интегративной медицины напоминает главное правило домашней аускультации: необходимо слушать контекст. Ночной кашель в положении лежа — повод проверить сердце. Утренние приступы с вязкой слизью — думать о бронхите курильщика или астме. Любой кашель со свистом требует исключения обструкции.

«Очень важно научиться различать разные типы кашля, чтобы еще до приема врача оказать себе своевременную помощь на начальных этапах и не допустить осложнений», — резюмирует Анастасия Самойлова.

Абсолютным показанием для очного осмотра специалист называет любой кашель, который меняет тембр, длится больше двух недель или сопровождается субфебрильной температурой, потерей веса и одышкой при обычной ходьбе.