«Хотел избавиться от них ярко»: SHAMAN раскрыл тайну кожаных штанов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Артист решил изменить привычный внешний вид после важной даты в жизни.

Зачем Шаман сжег свои кожаные штаны почему причина

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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SHAMAN сжег свои кожаные штаны ради яркого перфоманса

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, рассказал о смене сценического образа и объяснил, почему решил избавиться от одного из самых узнаваемых элементов своего стиля — кожаных штанов.

В беседе с KP.RU артист отметил, что отказ от привычного образа связан с новым этапом в его жизни и творчестве. По словам Дронова, важную роль в этом решении сыграл его 35-летний юбилей.

«Как раз 35 лет, переосмысление, солидная дата, большая ответственность. Кожаные штаны — образ, который останется со мной, даже если я больше никогда их не надену. Точно так же у меня с дредами было. В 2023 году я от них избавился в клипе „Исповедь“: там была сцена, будто бы старец делает мне обряд пострига. И со штанами так же — я хотел избавиться от них ярко, перед своим юбилеем», — заявил артист.

SHAMAN подчеркнул, что после публичного сожжения кожаных штанов не планирует возвращаться к этому элементу гардероба. При этом певец уже подготовил новый вариант сценического стиля, однако пока не стал раскрывать подробности.

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