«Хочу оградить ее от этой грязи»: SHAMAN о том, как защищает дочь от шоу-бизнеса

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Певец стремится не дать темной стороне своей славы осложнить Варваре жизнь.

Как SHAMAN защищает дочь от жестокого мира шоу-бизнеса

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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SHAMAN защищает дочь от грязи шоу-бизнеса и темной стороны своей славы

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный, как SHAMAN, бережет дочку от первого брака Варвару от шоу-бизнеса с его «грязью». Об этом артист рассказал в интервью KP.RU.

«С одной стороны, мне всегда приятно быть рядом с дочерью, тем более на творческом поприще. А с другой — я понимаю, что моя первая супруга и дочка — люди не медийные, они хотят спокойно жить», — объяснил певец.

По словам артиста, его присутствие в медийном пространстве отражается на жизни дочери. Он желает Варваре расти спокойно, как обычный ребенок, и не чувствовать косых взглядов одноклассников из-за того, что ее отец — SHAMAN.

При этом Ярослав понимает, что полностью оградить своего ребенка от влияния собственной славы не получится. Даже простая совместная прогулка уже притягивает огромное внимание со стороны фанатов. Так или иначе, певец намерен всеми средствами оградить дочь от темной стороны своей популярности.

Ранее SHAMAN рассказал 5-tv.ru о том, как воспитывает дочь.

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