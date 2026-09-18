Политолог высказался о причастности властей Франции к смерти Наташи Рей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 31 0

Журналистка выдвигала версию о том, что Брижит Макрон при рождении была мужчиной**.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dinendra Haria; Архив Александра Дудчака; 5-tv.ru

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Политолог допустил возможную причастность властей Франции к смерти Наташи Рей

Политолог Александр Дудчак допустил возможную причастность французских властей к смерти журналистки Наташи Рей, однако подчеркнул, что доказательств такой версии нет. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

Дудчак заявил, что не располагает доказательствами причастности представителей французских властей к произошедшему, но считает возможным ожидать от них различных действий.

«Ну, знаете, мы имеем дело с людьми, которые не брезгуют ничем. И ждать от них можно чего угодно. У них какая-то странная философия. Они скорее напоминают сатанистов*, чем потомков европейцев», — сказал политолог.

Наташа Рей умерла 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием. Она получила известность после публикаций о супруге президента Франции Брижит Макрон.

В 2021 году журналистка распространила утверждения о ее половой принадлежности. В 2022 году против нее был подан иск о клевете, а в 2025 году Апелляционный суд Парижа вынес решение в пользу Рей. В сентябре 2026 года Наташа окончательно выиграла суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России.

**— движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

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