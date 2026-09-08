Готовый снаружи, но сырой внутри: как исправить непропекшийся пирог

Как же обидно, когда идеальный пирог оказывается таким только с виду! А на деле же он не пропекся, и вся начинка осталась сырой.

Выбрасывать не нужно — существует целых три способа его допечь. И подробно о каждом из них эксклюзивно 5-tv.ru рассказала кулинарный блогер и домохозяйка Евгения Гергерт.

Универсальный способ допечь пирог

Пирог не пропекся внутри: что делать. Фото: 5-tv.ru

Если пирог сверху уже зарумянился, а внутри еще сырой, нужно защитить корочку от подгорания и дать центру возможность пропечься без лишнего жара.

Для этого бисквит накрывают листом фольги блестящей стороной наружу — это отразит лишнее тепло. Затем нужно убавить температуру духовки до 160 градусов и отправить пирог обратно на 10-12 минут.

«Фольга защитит корочку от подгорания, а пониженный жар позволит центру дойти до готовности», — объяснила Гергерт.

Важно не передержать: через 10 минут стоит проверить готовность шпажкой заново.

Способ допечь пирог с влажной начинкой

Пирог не пропекся внутри: что делать. Фото: 5-tv.ru

Второй метод идеален для пирогов с сочной начинкой — например, если яблоки в шарлотке дали слишком много сока и центр получился тяжелым и влажным. Здесь на помощь приходит пар.

Нужно поставить на дно духовки глубокий противень и налить в него кипяток. Важно заливать именно кипяток, а не горячую воду — пар должен начать образовываться сразу.

«Влажный пар мягко проникает в середину и помогает бисквиту пропечься, не пересушивая края», — поделилась секретом блогер.

После установки противня с водой пирог отправляют обратно в духовку на 10-15 минут при той же температуре.

Способ спасти уже остывший непропекшийся пирог

Пирог не пропекся внутри: что делать. Фото: 5-tv.ru

Если духовку уже погасили, десерт остыл, но внутри остался сырым, его можно не допечь, а дожарить.

Пирог нарезают на порционные куски и обжаривают на сухой сковороде с двух сторон до появления румяной корочки. При таком способе кусочки прожариваются равномерно, а сырая середина доходит до готовности.

Получаются пирожные с хрустящей корочкой и мягким центром. Этот способ особенно хорош для завтрака: поджаренные кусочки шарлотки отлично сочетаются с чашкой чая или кофе.

Советы, благодаря которым пирог всегда будет пропекаться

Пирог не пропекся внутри: что делать. Фото: 5-tv.ru

Часто середина пирога не пропекается, потому что начинка была чересчур влажной. Но есть и другие причины.

Например, чрезмерно высокая температура в духовке. При нагреве свыше 220 °C поверхность теста моментально покрывается жесткой корочкой, которая действует как тепловой барьер. Из-за этого внутренние слои не успевают пропечься, и пока центр остается влажным, верх уже начинает пригорать.

Не менее важен и выбор формы: оптимальным вариантом для сложного теста будет разъемная или кольцевая форма с центральным отверстием. Такая конструкция обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха, позволяя прогревать выпечку одновременно изнутри и снаружи.

Вот еще несколько советов, которые помогут избежать сырой середины:

Яблоки резать тонко и отжимать лишний сок;

Яйца брать обязательно комнатной температуры;

Взбивать яйца до устойчивой пены (7-10 минут);

В духовке проверять температуру термометром;

Не открывать дверцу духовки первые 25 минут.

«Не бойтесь ошибаться. Даже если пирог у вас получился неидеальным, его все равно съедят. И я уверена, что с удовольствием», — улыбнулась кулинарный блогер.

Рецепт шарлотки, которая получится с первого раза

Пирог не пропекся внутри: что делать. Фото: 5-tv.ru

Классическая шарлотка с яблоками получается воздушной и пропеченной, если правильно соблюдать технологию.

Ингредиенты:

Яйца (комнатной температуры) — 4 штуки;

Сахар — 100 граммов;

Мука — 100 граммов;

Разрыхлитель — четверть чайной ложки;

Яблоки (сорт «Гренни Смит» + «Гала») — 4 штуки;

Корица — 1 чайная ложка;

Лимон (цедра и сок) — половина;

Соль — щепотка.

Приготовление:

1. Яблоки вымыть.

«Грени плотные, кисловатые, они идеально балансируют сладкое бисквитное тесто. С них я счищаю кожуру, она довольно жесткая. А у гала кожура тонкая и нежная. Я ее оставляю, так в пироге будет красивый цвет и приятная текстура», — подсказала Гергерт.

2. Нарезать яблоки тонкими ломтиками. Переложить в глубокую миску, добавить цедру и сок половины лимона, корицу и сахар. Оставить на 10-15 минут. Если яблоки пустили много сока, отжать руками.

«Так яблоки быстрее пропекутся и не создадут вокруг себя мокрые зоны, которые часто становятся причиной сырой середины», — уточнила блогер.

3. Яйца комнатной температуры разбить в глубокую миску, добавить сахар и соль. Взбивать миксером, начиная с низкой скорости и постепенно увеличивая, 7-10 минут до устойчивой пены. Масса должна увеличиться примерно в 3 раза, стать светлой и густой.

4. Мукy смешать с разрыхлителем, просеять через сито в яичную массу. Аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх. Добавить подготовленные яблоки, перемешать.

5. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой, лишнюю муку стряхнуть. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 180 градусов на средней полке духовки 35 минут.

6. Первые 25 минут дверцу духовки не открывать. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.