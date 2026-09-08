Готовый снаружи, но сырой внутри: как исправить непропекшийся пирог

Спасти выпечку получится, даже если она уже полностью остыла.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Как же обидно, когда идеальный пирог оказывается таким только с виду! А на деле же он не пропекся, и вся начинка осталась сырой.
Выбрасывать не нужно — существует целых три способа его допечь. И подробно о каждом из них эксклюзивно 5-tv.ru рассказала кулинарный блогер и домохозяйка Евгения Гергерт.
Универсальный способ допечь пирог
Если пирог сверху уже зарумянился, а внутри еще сырой, нужно защитить корочку от подгорания и дать центру возможность пропечься без лишнего жара.
Для этого бисквит накрывают листом фольги блестящей стороной наружу — это отразит лишнее тепло. Затем нужно убавить температуру духовки до 160 градусов и отправить пирог обратно на 10-12 минут.
«Фольга защитит корочку от подгорания, а пониженный жар позволит центру дойти до готовности», — объяснила Гергерт.
Важно не передержать: через 10 минут стоит проверить готовность шпажкой заново.
Способ допечь пирог с влажной начинкой
Второй метод идеален для пирогов с сочной начинкой — например, если яблоки в шарлотке дали слишком много сока и центр получился тяжелым и влажным. Здесь на помощь приходит пар.
Нужно поставить на дно духовки глубокий противень и налить в него кипяток. Важно заливать именно кипяток, а не горячую воду — пар должен начать образовываться сразу.
«Влажный пар мягко проникает в середину и помогает бисквиту пропечься, не пересушивая края», — поделилась секретом блогер.
После установки противня с водой пирог отправляют обратно в духовку на 10-15 минут при той же температуре.
Способ спасти уже остывший непропекшийся пирог
Если духовку уже погасили, десерт остыл, но внутри остался сырым, его можно не допечь, а дожарить.
Пирог нарезают на порционные куски и обжаривают на сухой сковороде с двух сторон до появления румяной корочки. При таком способе кусочки прожариваются равномерно, а сырая середина доходит до готовности.
Получаются пирожные с хрустящей корочкой и мягким центром. Этот способ особенно хорош для завтрака: поджаренные кусочки шарлотки отлично сочетаются с чашкой чая или кофе.
Советы, благодаря которым пирог всегда будет пропекаться
Часто середина пирога не пропекается, потому что начинка была чересчур влажной. Но есть и другие причины.
Например, чрезмерно высокая температура в духовке. При нагреве свыше 220 °C поверхность теста моментально покрывается жесткой корочкой, которая действует как тепловой барьер. Из-за этого внутренние слои не успевают пропечься, и пока центр остается влажным, верх уже начинает пригорать.
Не менее важен и выбор формы: оптимальным вариантом для сложного теста будет разъемная или кольцевая форма с центральным отверстием. Такая конструкция обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха, позволяя прогревать выпечку одновременно изнутри и снаружи.
Вот еще несколько советов, которые помогут избежать сырой середины:
- Яблоки резать тонко и отжимать лишний сок;
- Яйца брать обязательно комнатной температуры;
- Взбивать яйца до устойчивой пены (7-10 минут);
- В духовке проверять температуру термометром;
- Не открывать дверцу духовки первые 25 минут.
«Не бойтесь ошибаться. Даже если пирог у вас получился неидеальным, его все равно съедят. И я уверена, что с удовольствием», — улыбнулась кулинарный блогер.
Рецепт шарлотки, которая получится с первого раза
Пирог не пропекся внутри: что делать. Фото: 5-tv.ru
Классическая шарлотка с яблоками получается воздушной и пропеченной, если правильно соблюдать технологию.
Ингредиенты:
- Яйца (комнатной температуры) — 4 штуки;
- Сахар — 100 граммов;
- Мука — 100 граммов;
- Разрыхлитель — четверть чайной ложки;
- Яблоки (сорт «Гренни Смит» + «Гала») — 4 штуки;
- Корица — 1 чайная ложка;
- Лимон (цедра и сок) — половина;
- Соль — щепотка.
Приготовление:
1. Яблоки вымыть.
«Грени плотные, кисловатые, они идеально балансируют сладкое бисквитное тесто. С них я счищаю кожуру, она довольно жесткая. А у гала кожура тонкая и нежная. Я ее оставляю, так в пироге будет красивый цвет и приятная текстура», — подсказала Гергерт.
2. Нарезать яблоки тонкими ломтиками. Переложить в глубокую миску, добавить цедру и сок половины лимона, корицу и сахар. Оставить на 10-15 минут. Если яблоки пустили много сока, отжать руками.
«Так яблоки быстрее пропекутся и не создадут вокруг себя мокрые зоны, которые часто становятся причиной сырой середины», — уточнила блогер.
3. Яйца комнатной температуры разбить в глубокую миску, добавить сахар и соль. Взбивать миксером, начиная с низкой скорости и постепенно увеличивая, 7-10 минут до устойчивой пены. Масса должна увеличиться примерно в 3 раза, стать светлой и густой.
4. Мукy смешать с разрыхлителем, просеять через сито в яичную массу. Аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх. Добавить подготовленные яблоки, перемешать.
5. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать мукой, лишнюю муку стряхнуть. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 180 градусов на средней полке духовки 35 минут.
6. Первые 25 минут дверцу духовки не открывать. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
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