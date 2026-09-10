Не все то творог, что лежит на полке: как производители обманывают покупателей

Творог считается одним из самых полезных продуктов, однако под привычной упаковкой может скрываться запрещенный «мясной клей». Такой продукт находили в магазинах и партиях, предназначенных для детских садов и школ.

Зачем недобросовестные производители используют опасный фермент, чем он грозит здоровью и как не купить подделку — в программе Пятого канала «Страна советов».

Что такое «мясной клей»

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Микробная трансглютаминаза — фермент, который в России находится под запретом. Однако производители продолжают использовать его для увеличения объема готового творога из того же количества сырья. Инженер-технолог молочного производства наглядно демонстрирует, как это работает.

«Мы возьмем два образца молока абсолютно одинаковых, от одного производителя. В одно молоко добавим трансглютаминазу, а в другой образец ничего добавлять не будем», — поясняет Владислав Воротников.

При помощи лимонной кислоты эксперт начинает сквашивать молоко. Разница видна сразу.

«Какое мелкое здесь. То есть здесь у нас получилась каша. И здесь у нас есть трансглютаминаза. Теперь посмотрите, какой белок у нас здесь. То есть видите, какой он крупный прямо?» — показывает специалист.

Фермент склеивает белки, делая творожную массу более плотной и объемной. Но используется трансглютаминаза не только на молочных комбинатах.

«Сфера применения — это мясная и рыбная промышленность, для того чтобы каким-то обрезкам мясного производства придать общую единую форму», — объясняет заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ», кандидат химических наук Алексей Третьяков.

Именно поэтому фермент прозвали «мясным клеем».

Чем опасен для здоровья некачественный творог

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Особенно опасен такой творог для людей с целиакией — непереносимостью глютена. Александра Лаптева, мама двух детей с этим диагнозом, каждый поход в магазин превратился в настоящий квест.

«Самое первое, что врачи стали подозревать, это именно целиакия. Нам пришлось исключить все глютенсодержащие продукты и искать им альтернативу», — рассказывает Александра Лаптева.

Теперь творог для семьи Лаптевых — в категории опасных продуктов. Из-за микробной трансглютаминазы у больных целиакией могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

«Возможно усиление аутоиммунных реакций, когда собственные антитела борются с собственным организмом», — предупреждает гастроэнтеролог Анастасия Хайбуллина.

В норме наш кишечник внутри похож на пушистый ковер из миллиона микроскопических ворсинок — они впитывают витамины и полезные вещества. Но когда у человека с целиакией в организм попадает даже крошечная доза глютена, иммунитет атакует собственный кишечник. Ворсинки исчезают, а вместе с ними — способность усваивать еду. В итоге человек как будто голодает, даже если ест за троих.

Масштабы фальсификации творога

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Татарстане из 50 образцов почти четверть не прошла проверку, а в продукции отдельных брендов эксперты нашли запрещенную добавку. В Тверской области — та же напасть: в поддельном твороге оказались опасный фермент и растительный жир. Россельхознадзор потребовал срочно изъять всю партию. А в Оренбургской области перехватили тонны такого творога — он предназначался для детских садов и школ.

При этом определить наличие опасной добавки обычный покупатель в магазине на глаз не сможет. Надежда только на добросовестность производителя.

«Производитель при добавлении других добавок не имеет права написать на этикетке слово «творог». Он может написать только «творожный продукт», — добавляет Воротников.

«Страна советов» обратилась к экспертам, чтобы протестировать 16 марок творога, купленных в обычных супермаркетах.

«Образец номер один у нас практически не дал никакого осадка, при этом дал странную взвесь. То есть явно здесь добавлено не только молоко и закваска, а какие-то ингредиенты дополнительные, которых в твороге быть не должно», — отмечает ветеринарно-санитарный эксперт Валентина Майгурова.

После исследования всех 16 образцов эксперт вернулся с неутешительными результатами.

«Одна пятая часть наших творогов получила положительные результаты. То есть один из этих творогов нам показал очень высокое содержание трансглютаминазы», — сообщает представитель компании-разработчика экспресс-тестов Павел Петухов.

Как выбрать безопасный творог

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Полностью оградить себя от покупки продукта с «мясным клеем» практически невозможно. Тем не менее при выборе творога в супермаркете: