Увели и скрылись: разыскиваются забравшие дочь в секту супруги в Вологодской области

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Девочка не посещала школу и не общалась со сверстниками.

В Вологодской области разыскивают супруги и их дочь

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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В Вологодской области разыскивают забравших дочь в секту супруги

Супруги Суворовы и их 11-летняя дочь София разыскиваются после судебного решения. Семейная пара могла забрать ребенка в религиозную общину. Об этом сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области.

В суд обратилась старшая сестра Софии обратилась в суд. После рассмотрения дела было принято решение о лишении родителей прав на воспитание ребенка и передаче девочки под защиту органов опеки, а также выплату алиментов на ее содержание.

Согласно данным приставов, местонахождение 11-летней Софии Суворовой в настоящее время неизвестно. В ведомстве уточнили, что ребенок может находиться вместе с членами религиозной организации «Русская православная церковь Царская империя»*.

Также известно, что девочка не посещала школу, не общалась со сверстниками, носила одежду не по возрасту, не имела хобби и увлечений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя год после исчезновения семьи Усольцевых появились новые версии случившегося. Одной из них стала возможная связь семьи с религиозными или закрытыми сообществами.

Ситуацию прокомментировал Денис Коробков, который ранее рассказывал о 15 годах пребывания в секте Виссариона. Он отметил, что подобные организации могли принимать людей вместе с семьями, включая детей.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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